Caracteristicile femeii Pești: Partenera perfectă în dragoste și relații

Zodia Pești influențează persoanele născute în intervalul 19 februarie - 20 martie. Este un semn de apă, mutabil, ceea ce înseamnă că este flexibil în gândire și se adaptează ușor la schimbare. Este guvernat de planeta Neptun, a imaginației, viselor și iluziilor, alături de Jupiter, Marele Benefic, stăpânul dreptății, al abundenței și expansiunii. Cei doi aștri cerești îi influențează caracterul, gândirea profundă și natura misterioasă, scrie yourtango.com.

Al doisprezecelea și ultimul semn al horoscopului, Peștii sunt cunoscuți ca persoane unice și înțelepte, care beneficiază și de energiile celorlalte 11 zodii. Sunt emoționali și intuitivi, iar uneori se pot lăsa pradă unui val de emoții și sentimente.

Femeia Pești, în special, este o idealistă. Este cu capul în nori, gândindu-se mereu la cum să facă din această lume un loc mai bun. Așa că nu este de mirare dacă va fi prima persoană care sare în ajutor. Compasivă, altruistă, de multe ori pune nevoile celorlalți înaintea propriilor dorințe. Este devotată celor pe care îi iubește dar, din cauza faptului că vrea să evadeze din realitate, uneori nu acceptă adevărul. Totuși, ea este greu de întâlnit pentru că evită petrecerile, locurile aglomerate, distracțiile.

Trăsături de personalitate

Așa cum spuneam, femeia Pești este intuitivă, tandră, inteligentă și empatică. Din păcate, are prea multă încredere în ceilalți, ceea ce o poate transforma într-o victimă. Creativitatea sa o canalizează, adesea, spre lucruri pozitive. Are o înțelegere profundă a lumii și a oamenilor și știe în mod natural ce simt aceștia. Natura sa blândă o face ușor de rănit, dar are suficientă forță interioară cât să nu cedeze. Poate fi dependentă de cei din jur, este uneori nehotărâtă și nerealistă, mai ales pentru că așa reușește să evite problemele cu care se confruntă. Din această cauză poate deveni perismistă și are secrete pentru a nu fi rănită.

Carieră

Are nevoie de un loc de muncă unde să-și exprime creativitatea. Poate fi dificil pentru ea să respecte un program fix și o muncă de rutină întrucât se plictisește repede și își pierde concentrarea. Își asumă adesea prea multe responsabilități și se va trezi că nu mai poate să gestioneze lucrurile. Cele mai bune domenii de activitate sunt muzica, asistența socială, drept, design, medicină ori artă.

Viața de familie

Este o mamă grijulie, care își iubește mult copiii și nu are probleme să renunțe la propriile sale nevoi pentru a-i sprijini. Îi ajută să-și relizeze visele dar are probleme să-și impună autoritatea și să-i disciplineze întrucât este foarte permisivă. Însă are instincte bune și le oferă o copilărie fericită.

Prietenii

Are parte de prietenii incredibile. Nu doar pentru că este amabilă și loială, dar își dă seama când ceva nu este în regulă, îi ajută și nu se teme să-și exprime sentimentele. Comunică foarte bine cu cei apropiați. Deși poate avea secrete față de ei și uneori este evazivă, prietenii ei buni nu o iau personal.

Dragoste și relații

Este o romantică și vrea să-și găsească partenerul perfect. Însă tocmai de aceeea devine timidă, puțin dispusă să încerce lucruri noi și să cunoască alte persoane. Se încrede ușor în oameni, ceea ce poate fi o binecuvântare, dar și un blestem. O persoană cu intenții rele va profita de ea.

Așadar, relația cu o femeie Pești poate fi ușoară și lipsită de conflicte deoarece este pacifistă și nu provoacă dispute sau neînțelegeri decât dacă are un motiv serios. Totuși, dacă nu simte că este respectată, se răzgândește repede și pleacă. Din păcate, tinde să facă acest lucru frecvent, așa că potențialii săi parteneri trebuie să fie precauți, altfel ea va dispărea fără să stea pe gânduri.

Când se îndrăgostește este generoasă și nimic nu este prea greu. Are totuși nevoie de cineva care să o protejeze și să o readucă la realitate. Deși iubește foarte mult, nu este atât de posesivă ca celelalte semne de apă, Rac și Scorpion.

Compatibilitate

Femeia Pești se înțelege bine cu Racii și Scorpionii, dar și cu zodiile de pământ, Taur și Capricorn. Semnele de apă îi înțeleg nevoia de empatie, generozitatea, creativitatea. La cele de pământ, ea apreciază stabilitatea și pragamtismul, de care au nevoie pentru o viață echilibrată.

Sexualitatea

Este romantică, îi place să fie curtată și exercită o puternică atracție fizică. Are multă imaginație în pat, unde este într-o armonie perfectă cu simțurile sale, ceea ce îi poate provoca experiențe spirituale. Dorește să-i facă pe plac partenerului și, pentru că este un pic timidă, vrea bărbați mai siguri pe ei și care nu au probleme cu intimitatea. Dacă are încredere în partener, experiențele sexuale pot fi de neuitat. Cu toate astea, sexul este și un act emoțional pentru femeia Pești.

Zodia perfectă pentru ea

Este atrasă cel mai mult de Scorpioni. Personalitatea lor misterioasă este forte ademenitoare pentru visătorii Pești. Nu doar că împărtășesc multe lucruri în comun atunci când vine vorba despre senzualitate și emoție, dar ambele semne sunt creative și loiale celor dragi.

Încrederea

Întrucât este visătoare și pierde din când în când contactul cu realitate, poate să ascundă adevărul pentru a se proteja. Mai ales că este destul de fragile emoțional. Dacă însă i se oferă sprijinul de care are nevoie, va avea încredere să se destăinuie. În caz contrar, se va retrage în cochilia sa.

Ce trebuie să faci

Pentru a face față unei femei Pești, trebuie să știi cum să iei parte la jocul ei. În loc să o acuzi pentru sentimentele pe care le are și felul cum acționează, oferă-i libertatea și încrederea de a fi ea însăși și ajut-o să-și exprime gândurile și emoțiile.

8 lucruri amuzante

1. Este amuzantă. Va face orice pentru a-i distra pe cei dragi. Dacă ai o femeie Pești în viața ta, cu siguranță rutina ta zilnică va consta în râsete și bucurie.

2. Îi ajută pe ceilalți să rămână calmi. Dacă o ai alături de tine, te vei simți confortbil și liniștit. Știe exact ce să spună pentru pentru a-ți depăși cele mai mari probleme.

3. O femeie Pești îți va umple acel gol din suflet. Cel pe care nu ai știut niciodată cum să-l acoperi. Își oferă protecție și compasiune, vindecându-ți cu ușurintă rănile din trecut.

4. Tot ceea ce face este din dragoste și empatie. Se gândește întotdeauna la ceilalți. Gândește cu inima și așteaptă să fie iubită la fel.

5. Este o femeie puternică. Deși este chiar naivă uneori, nu încerca să o provoci. Această ființă fragilă este mai puternică decât orice ai întâlnit vreodată.

6. Știe cât de important este să aibă o viață echilibrată. Din acest motiv își dorește să aibă alături oameni cinstiți și optimiști. Negativitatea o dărâmă, așa încât va alege să-și petreacă timpul doar cu oameni care o fac fericită.

7. Nu va trebui niciodată să fii perfect. Femeia Pești te va accepta așa cum ești și te va respecta. Uită de superficialitate. Acest semn vrea doar să fii real.

8. Dragostea ei este extraordinară. Iubește profund și din toată inima, așa încât, dacă ai norocul să o cucerești, nu o lăsa să plece.

Femei celebre: Drew Barrymore: 22 februarie 1975, Rihanna: 20 februarie 1988, Jessica Biel: 3 martie 1982, Emily Blunt: 23 februarie 1983, Vanessa Williams: 18 martie 1963, Glenn Close: 19 martie 1947, Lupita Nyong'o: 1 martie 1983, Rashida Jones: 25 februarie 1976, Elizabeth Taylor: 27 februarie 1932, Carrie Underwood: 10 martie 1983, Rebel Wilson: 2 martie 1980, Eva Longoria: 15 martie 1975, Rachel Welsz: 7 martie 1970.