Grindeanu: Drumul expres Arad-Oradea e veriga lipsă ce va face cel mai scurt drum nord-sud în Europa

Acesta a participat la semnarea contractului pentru execuţia primului lot, de 33,7 kilometri, al drumului expres Arad - Oradea de către reprezentanţii Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) şi cei ai Asocierii Precon Transilvania (lider - România) - Automagistral Pivden (Ucraina).



Contractul, finanţat prin Programul Transport 2021-2027, are o valoare de 2,32 miliarde de lei (fără TVA) şi o perioadă de execuţie a lucrărilor (FIDIC roşu) de 24 de luni.



"Acest proiect a fost un proiect realizat - studiul de fezabilitate şi proiectarea - de către Consiliul Judeţean Bihor. A fost descentralizat prin acele protocoale despre care dumneavoastră ştiţi că noi le-am avut şi le-am semnat. A fost predat şi acum intrăm în faza finală, cea de execuţie. Deci, vorbim de un FIDIC roşu, direct se va da în execuţie. Cred că doi ani este perioada de execuţie, astfel încât acest lot să poată fi terminat. E vorba de Oradea - Salonta. (...) De ce am considerat important de când am venit în această funcţie acest proiect? Pentru că Arad - Oradea, continuat de autostrada Arad - Timişoara, de la Timişoara în jos spre Moraviţa, urmând să se facă legătura cu Belgradul, este veriga lipsă care va face cel mai scurt drum din nordul Europei în sudul Europei, adică de la Marea Baltică, Gdansk, Varşovia, vine până la graniţa cu Slovacia, trecând Munţii Tatra la Kosice, Debrecen în Ungaria, Oradea, Arad, Timişoara, Moraviţa - Belgrad - Salonic. Dacă vă uitaţi pe hartă, este cel mai scurt drum nord-sud. Noi trebuie să ne mişcăm foarte repede din acest punct de vedere, fiindcă altfel există rute alternative, e adevărat, mai lungi, dar există, iar unele dintre ele pot să ocolească România, ceea ce nu ar fi în avantajul nostru. Depinde de noi", a explicat Grindeanu.



Potrivit acestuia, lotul Oradea - Salonta este primul contract semnat din cele trei existente pe drumul expres Arad - Oradea.



"E primul contract din cele cinci - trei pe Arad - Oradea şi două pe Timişoara - Moraviţa -, care sper să fie semnate în perioada următoare pe parcursul acestui an, astfel încât ce am spus mai devreme să se poată realiza şi România să nu piardă oportunitatea de a face parte din acest culoar nord-sud, culoarul cel mai scurt şi cel mai convenabil economic. Este o cursă contracronometru, dacă pot să spun aşa, pe care eu sper ca noi, ca ţară, să o câştigăm", a transmis şeful de la Transporturi.



El şi-a exprimat încrederea că această asociere "îşi va face treaba".



"E la dumneavoastră acasă, eu nu cred că e foarte mare efortul, sunt convins. Este o companie cu care CNAIR a mai lucrat, avem bune practici", a adăugat Sorin Grindeanu.



În ceea ce priveşte celelalte două loturi pe drumul expres Arad - Oradea, acestea sunt în faze destul de înaintate pentru a fi semnate contractele de execuţie.



"Şi celelalte loturi - 2 şi 3 - sunt în diverse faze în acest moment, înainte de a fi semnate. Cred că una este pe la Curtea de Apel... suntem în faze destul de înaintate, astfel încât să se semneze şi celelalte două contracte pe Arad - Oradea. Pe Timişoara - Moraviţa, mă aştept de la colegii de la CNAIR ca undeva în câteva săptămâni să avem câştigătorii, cel puţin pe unul din aceste loturi, astfel încât să se poată intra în faza de atribuire şi pe cele două loturi de la Timişoara - Moraviţa, urmând să se intre în faza de execuţie", a mai spus ministrul.



Potrivit unei postări pe Facebook a directorului general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, noul drum expres Arad - Oradea este parte componentă a coridorului european strategic Via Carpathia care va asigura legătura rutieră dintre Marea Baltică - Marea Neagră şi Marea Mediterană.



Pe traseul acestui lot vor fi construite inclusiv: un pasaj (727 metri) peste calea ferată şi DC77; două parcări (fiecare prevăzută cu 3 staţii de încărcare pentru autoturismele electrice), un nod rutier care asigură conexiunea cu drumul de legătură Centura Oradea - A3; un nod rutier la intersecţia cu drumul comunal 77 ( DC77); un nod rutier în zona localităţii Gepiu (la intersecţia cu DN 79); un nod rutier în zona localităţii Salonta (la intersecţia cu DJ 795); un drum de legătură cu DN 79 (Salonta), care va avea o lungime de 5,3 km.



Cu o lungime totală de 120,47 km, drumul expres Arad - Oradea este compus din trei loturi: lotul 1 (33,7 km) la care se adaugă drumul de legătură (5,3 km) cu DN 79 (Salonta); lotul 2 (39,7 km) la care se adaugă drumul de legătură până la graniţa cu Ungaria (10 km); lotul 3 (47,07 km) la care se adaugă drumul de legătură (2,9 km) cu zona industrială Arad Vest.

