Ce fel de relație trebuie să vindeci, în funcție de zodie

Cu toate acestea, atunci când două persoane sunt împreună pot să apară probleme. Diferențele sunt inevitabile iar provocările noastre personale vor fi adesea evidențiate sau reflectate înapoi în noi, în diferite momente.

Fiecare zodie are tipare specifice în relații, iubire sau conexiuni pe care sunt menite să le rezolve. Vindecarea nu este un proces liniar. S-ar putea să te trezești retrăind aceste lecții spirituale iar și iar, explorându-le la un nivel mai profund, ca o spirală. Indiferent cât de stabil ar fi parteneriatul fiecăruia, cu toții avem ceva la care lucrăm. Altfel, aceste probleme ne pot controla inconștient.

Berbec – Învățând că dragostea nu este o competiție

Când Berbecii sunt supărați pot deveni înflăcărați și protectori, ascunzându-și adesea vulnerabilitățile în spatele unui scut de furie. De asemenea, pot crede inconștient că trebuie să lupte pentru sau să urmărească dragostea. Cu toate acestea, este posibil să-și înmoaie comportamentul și totuși să cucerească inima partenerului lor.

Taur – Eliberându-te de nevoia de control

Taurii pot fi destul de încăpățânați atunci când lucrurile nu merg așa cum doresc, indiferent dacă vor să recunoască sau nu. Iubesc profund, iar devotamentul este unul dintre cele mai mari puncte forte ale lor. Cu toate acestea, uneori, a se agăța prea tare sau a avea așteptări nerealiste poate împiedica intimitatea. Vindecarea îi învață că dragostea sigură nu necesită posesivitate.

Gemeni – Să rămâi prezent în loc să evadezi

Gemenii au o dorință puternică pentru noutate, stimulare intelectuală și experiențe noi, ceea ce îi face să vrea distracție. Cu toate acestea, este esențial să învețe cum să se adapteze la sentimentele de plictiseală, disconfort și incertitudine, în loc să le evite. Pentru a se vindeca trebuie să fi prezenți la propriile gânduri și emoții, în loc să le lase să-și împrăștie atenția. În acest fel, Gemenii comunică în mod conștient și abordează problemele cu partenerul tău, în loc să le evite.

Rac – Stabilirea limitelor, în timp ce ai grijă de ceilalți

Îngrijirea celorlalți este puterea Racilor. Aura lor reconfortantă îl face pe celălalt să se simtă ca acasă atunci când sunt îndrăgostiți. Cu toate acestea, trebuie să știi că limitele nu sunt necesare în dragoste. Lipsa individualității nu poate decât să creeze resentimente, neîncredere în sine și codependență.

Leu – Să știi că nu ai nevoie de validare constantă

Leul poate fi orgolios atunci când este supărat, chiar dacă este adesea destul de iubitor și afectuos. Valoarea sa trebuie separată de aplauze, laude sau validare nesfârșită în dragoste. Vindecarea înseamnă găsirea încrederii în interior, chiar și atunci când partenerul este distras, ocupat sau nu îi poate oferi energia pe care o dorește. În plus, trebuie să învețe că presiunea nesfârșită asupra iubirii nu este neapărat iubire adevărată.

Fecioară – Eliberarea de nevoia de a-i repara pe ceilalți

Fecioara vrea un proiect pasional. Cu toate acestea, ar trebui să limiteze acest lucru la viața profesională sau la obiectivele lor din afara vieții lor amoroase. A fi în folosul celor pe care îi iubește este un lucru. Cu toate acestea, a lăsa oamenii să se arate așa cum sunt și a decide dacă dorește sau nu să crească alături de ei este esențial pentru vindecarea dragostei.

Balanță – Alegerea dreptății în loc să păstrezi pacea

Balanța este cunoscută pentru evitarea conflictelor. Cu toate acestea, ea trebuie să învețe să stabilească limite, să-și exprime gândurile și sentimentele și să comunice eficient. Altfel, Balanțele cred că păstrează pacea, când, în realitate, se abandonează și își dezinformează partenerul despre adevăratele lor sentimente.

Scorpion – Încredere în loc de teste

Scorpionii au o mare profunzime sufletească. Percepția sporită le conferă putere, dar îi poate face precauți și hiper-vigilenți. Vindecarea vine la pachet cu vulnerabilitatea față de cei dragi. În loc să aștepte un moment în care cineva arată o potențială trădare, trebuie să înțvețe să-ți deschidă treptat inima, fără să simtă nevoia să-i testeze pe ceilalți.

Săgetător – Învățând că libertatea și angajamentul pot coexista

Săgetătorul se poate teme de angajament sau de pierderea sa într-o relație. Cu toate acestea, frica lor de iubire îi va limita mai mult decât ar putea-o face vreodată orice conexiune. Vindecarea este legată de învățarea faptului că lgătura potrivită și sănătoasă le va extinde orizonturile tale și îi face să se simtă autentici și liberi.

Capricorn – Înmuierea armurii

Capricornii pot fi destul de puternici, rezervați și greu de citit. Sunt devotați și iubitori dar adesea ascund sentimente mai profunde în spatele calmului. Pentru a se vindeca trebuie să-i lase pe cei dragi să-i vadă prin momentele lor imperfecte. Nu este vorba despre a rămâne puternici, ci despre a găsi în cine este sigur să se arate.

Vărsător – Să te lași pe deplin cunoscut

Vărsătorul își supraintelectualizează emoțiile sau se detașează atunci când lucrurile devin vulnerabile. Pentru a se vindeca este nevoie de o intimitate adevărată. Dincolo de conexiunea intelectuală sau conversație, este esențial să-și lase zidurile să cadă în momentele dificile și emoționale.

Pești – Ancorarea fanteziei în realitate

Peștii sunt plini de speranță, privind pe toată lumea printr-o lentilă iubitoare și spirituală. Cu toate acestea, trebuie să învețe să-ți canalizeze idealurile superioare într-o realitate tangibilă. Discernământul și intuiția sunt strâns legate. Ca să se vindece, trebuie să iubească ceea ce este real și ceea ce apare în fața lor, nu ceea ce și-ar dori sau ceea ce speră să devină cineva, potrivit parade.com.

