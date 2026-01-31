Cea mai norocoasă zi a lunii februarie 2026 pentru fiecare zodie

Aceasta este o energie intensă care servește la schimbarea dramatică a cronologiei tale în următoarele săptămâni. Anul care urmează este un Cal de Foc marcat de noi începuturi și posibilități, dar poate fi și neașteptat sau imprevizibil. Ancorează-te în ceea ce încerci să manifești și în micile detalii, astfel încât atunci când apare acea oportunitate norocoasă, vei fi în măsură să profiți.

Deși Anul Nou Chinezsc va aduce o schimbare putenică de energie, nu este singurul eveniment major. Marți, 3 februarie, Uranus va staționa direct pentru ultima dată în Taur, aducând la îndeplinire evenimentele care s-au desfășurat în viața ta din 2018. Saturn își va face, de asemenea, în sfârșit ultima împingere în Berbec, unde va rămâne până în 2028, aducând o nouă eră de dăruire și angajament.

Februarie este luna în care totul în viața ta se va simți diferit, iar ritmul va fi mult diferit față de anii trecuți. Deși va exista un impuls înainte, este totuși esențial să ne amintim că nu trebuie să te grăbești sau să fii impulsiv. Continuă să lucrezi cu diligența necesară pentru a-ți atinge visele și obiectivele, având încredere că norocul pentru a duce totul la bun sfârșit curge în viața ta.

Berbec

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Berbec: duminică, 1 februarie

Concentrează-te asupra a ceea ce înseamnă să fii fericit. În timp ce te pregătești pentru un nou capitol al lui Saturn și Neptun în zodia ta pentru următorii doi ani, ia-ți un moment și reflectă asupra a ceea ce înseamnă fericirea pentru tine. Norocul nu se găsește doar în succesul în carieră sau independența financiară, ci și în atingerea unei stări de fericire în viața ta, în care poți experimenta în sfârșit pacea cu locul în care te afli.

Duminică, 1 februarie, Luna Plină în Leu răsare în casa ta a bucuriei, creativității și iubirii. Aceasta aduce la îndeplinire ciclul lunar care a început pe 24 iulie 2025, cu Luna Nouă în Leu. În loc să-ți legi fericirea doar de ceea ce poți realiza în viitor, lasă această Lună Plină să fie un moment de bucurie acolo unde te afli în acest moment. Alege bucuria de fiecare dată când ai ocazia și stabilește-ți intenția de a crea o viață centrată pe ceea ce te face cel mai fericit.

Taur

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Taur: Marți, 17 februarie

Pregătește-te pentru o nouă fază. Marți, 17 februarie, Eclipsa de Lună Nouă în Vărsător va răsări în casa ta a carierei și a recunoașterii publice. Acesta este începutul unui nou ciclu de eclipse care te va purta până în ianuarie 2028. Vărsătorul guvernează acest domeniu al vieții tale și, pe măsură ce Nodul Nord își începe trecerea în acest semn de aer, vei experimenta schimbări și schimbări dramatice în viața ta profesională.

Fiind o Eclipsă de Lună, fii atent la cum te simți, deoarece ceea ce apare în timpul acestei lunații va fi rădăcina a ceea ce vei lucra în următorii doi ani. Asigură-te că nu te limitezi în niciun fel și că îți urmezi intuiția în viața profesională, deoarece aceasta este ceea ce va aduce un nou sentiment de noroc și abundență.

Gemeni

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Gemeni: Marți, 17 februarie

Pregătește-te pentru o serie norocoasă. Ești unul dintre semnele zodiacale care s-au simțit blocate sau stagnante în ultimii ani. Deși a servit unui scop, nu înseamnă că nu te-ai săturat de faptul că fiecare zi era mai mult la fel. Totuși, toate acestea se schimbă odată cu Luna Nouă și Eclipsa de Lună care au loc în Vărsător, marți, 17 februarie.

Vărsătorul reprezintă casa norocului și a noilor începuturi și, ca semn de aer, această energie va aduce cu siguranță un impuls. În următoarele săptămâni, stagnarea îți părăsește viața, iar în locul ei are loc o serie dramatică de evenimente care te ajută să-ți duci visele la nivelul următor. Orice vis pe care l-ai avut la nivel sufletesc este împlinit în această nouă eră.

Rac

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Rac: joi, 26 februarie

Un noroc frumos. Ai investit mult efort în transformarea vieții tale, în atingerea succesului și în descoperirea scopului tău în această viață. Singura problemă este că Saturn în Pești a făcut foarte dificilă realizarea acestor obiective.

În loc să vezi rezultate imediate din acțiunile tale, a trebuit să sapi adânc în rezervorul tău de speranță, având încredere că recompensele te vor găsi la momentul potrivit. Deși se crede adesea că Mercur retrograd provoacă doar întârzieri și dureri de cap, pentru tine, acesta aduce a doua șansă pe care ai așteptat-o.

Joi, 26 februarie, Mercur intră în retrogradare în Pești, aducând o perioadă norocoasă pentru tine în viața ta. Venus, Pallas și Soarele sunt în Pești, ajutându-te să ai înțelepciunea de a avea încredere în această întorsătură abundentă a evenimentelor. Mercur este retrograd în Pești până pe 20 martie, dar fii atent la ce apare după ce Marte se schimbă în acest semn de apă pe 2 martie, pe măsură ce primești recompensele pentru eforturile tale.

Leu

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Leu: Marți, 3 februarie

Începe să aibă sens. Uranus s-a mutat pentru prima dată în Taur în 2018, provocându-ți cariera și cerându-ți să începi să-ți pui întrebări dificile despre obiectivele tale profesionale. În ultimii doi ani, ai experimentat o instabilitate semnificativă în carieră și ai fost deja nevoit să faci câteva schimbări.

Cu toate acestea, deoarece Uranus staționează direct în Taur marți, 3 februarie, intri în perioada de reconstrucție. Din 3 februarie până în 25 aprilie, Uranus trece prin ultimele sale săptămâni în Taur. Acest lucru ajută la apariția unor evoluții pozitive în cariera ta, reputația profesională și sentimentul de succes. Acordă atenție ofertelor care vin în această perioadă, pentru că trebuie să crezi că meriți succesul pe care îl cauți.

Fecioară

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Fecioară: Marți, 3 februarie

Nu privi înapoi. Marți, 3 februarie, Uranus staționează direct în casa ta a norocului, încurajându-te să mergi mai departe spre un nou început. Uranus în Taur din 2018 ți-a afectat planurile de viață, capacitatea de a merge mai departe și ți-a cerut să pui la îndoială teme precum stabilitatea și abundența.

Aceasta a fost o perioadă de testare pentru relații, alegeri profesionale și propriul proces de vindecare. Totuși, deoarece Uranus staționează direct în Taur până pe 25 aprilie, când începe un nou ciclu în Gemeni, ești îndemnat să nu privești înapoi.

Ar trebui să simți că ai trecut printr-o perioadă dificilă și că acum ești liber să trăiești așa cum îți dorești. Aceasta ar trebui să fie o perioadă de mai mare stabilitate și libertate și, în sfârșit, te simți ancorat în noua realitate pentru care ai muncit din greu.

Balanță

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Balanță: marți, 17 februarie

Ascultă-ți inima. Luna Nouă și Eclipsa de Lună în Vărsător răsar în casa creativității, romantismului și familiei marți, 17 februarie. Aceasta este prima privire într-o nouă serie de eclipse, deși Nodul Nord nu va fi oficial în Vărsător până pe 26 iulie. Vărsătorul guvernează casa creativității, care se poate referi la proiecte de muncă, carieră sau la ceea ce îți dedici timpul. De asemenea, reprezintă casa căsătoriei, tipul de relații după care tânjești și modul în care definești familia.

Această zonă a vieții tale trece printr-o transformare masivă, începând cu Luna Nouă și Eclipsa de Lună, așa că este esențial să-ți asculți inima. În loc să faci ceea ce crezi că ar trebui, lasă-ți emoțiile să te ghideze și ai încredere în ceea ce și cine rezonează cel mai profund cu sufletul tău.

Scorpion

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Scorpion: Duminică, 1 februarie

Fii atent la direcția în care ești îndreptat. Ai simțit deja că te îndrepți într-o nouă eră în care te poți concentra pe ceea ce vrei tu, mai degrabă decât pe ceea ce își doresc alții pentru tine. Duminică, 1 februarie, Luna Plină în Leu răsare în casa obiectivelor tale profesionale. Aceasta definește planurile educaționale pe care le-ai început să le dezvolți. Energia Leului în casa carierei tale îți cere să ocupi spațiu, să te faci remarcat și să fii îndrăzneț în ceea ce vrei să realizezi.

Luna Nouă în Leu a avut loc pe 24 iulie 2025, așa că ia-ți timp și reflectă asupra a ceea ce s-a întâmplat în acest domeniu al vieții tale în ultimele luni. Luna Plină aduce acum lucrurile la bun sfârșit, fie că este vorba de un nou loc de muncă, fie că ești în sfârșit pregătit să te muți sau știind în inima ta ce ești menit să faci. Doar nu te teme să ocupi spațiul de care are nevoie Leul, deoarece așa îți atingi cel mai mare noroc.

Săgetător

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Săgetător: Duminică, 1 februarie

Intuiția ta este întotdeauna corectă. Ciclul lunar care a început cu Luna Nouă în Leu pe 24 iulie 2025, se încheie duminică, 1 februarie, odată cu răsăritul Lunii Pline în casa ta a norocului.

Deși această energie marchează întotdeauna o oportunitate de a te conecta cu intuiția ta, anul acesta se pune o importanță mai mare pe capacitatea ta de a face acest lucru. Jupiter, planeta norocului și abundenței, se schimbă în Leu pe 30 iunie, la sfârșitul acestui an. Totuși, îți realizezi visele, dorințele și nevoile cu acest ciclu lunar, care te ajută să înțelegi unde să-ți canalizezi energia odată ce Jupiter este în Leu.

Luna Plină în Leu poate să nu însemne că iei măsuri în privința a ceva, dar marchează un moment crucial în a cunoaște în ce direcție ar trebui să-ți îndrepți viața. Acordă atenție intuiției și sentimentelor tale, deoarece acestea pun bazele norocului pe care îl primești odată ce Jupiter se schimbă în Leu în iunie.

Capricorn

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Capricorn: Marți, 3 februarie

Doar ceea ce este menit pentru tine a dăinuit. Din 2018, Uranus s-a mutat prin Taur în casa căsătoriei, relațiilor și familiei tale. Această energie a provocat schimbări profunde în viața ta romantică, precum și în felul de viață pe care îl consideri cel mai bun pentru tine. Uranus a adus schimbări și oportunități neașteptate, dar acum intri într-o perioadă de stabilitate sporită.

Uranus staționează direct în Taur pentru ultima dată în acest ciclu marți, 3 februarie, unde rămâne până pe 25 aprilie. Această perioadă este menită să te ajute să continui să construiești ceea ce ai început și să îmbrățișezi viața pe care ai creat-o. În această perioadă, există noroc și stabilitate sporite în problemele romantice și familiale, precum și oportunități mai mari privind cumpărarea unei case.

Este sigur să ai încredere în cine și ce sunt menite pentru tine în viața ta. În loc să te gândești mereu la următorul lucru bun sau să minimizezi conexiunea ta emoțională, este în regulă să-ți recunoști cât de fericit ești.

Vărsător

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Vărsător: Marți, 17 februarie

Acordă-ți spațiu pentru o transformare profundă. Marți, 17 februarie, Luna Nouă și Eclipsa de Lună au loc în zodia ta Vărsător, declanșând o fază profundă de transformare și ajutându-te să manifesti o viață care rezonează cu adevărat cu sufletul tău.

Aceasta este prima eclipsă dintr-o serie care continuă să se desfășoare în următorii doi ani, chiar înainte ca Nodul Nord să se transforme oficial în Vărsător pe 26 iulie. Cu Nodul Nord în zodia ta, ți se cere să crești în moduri noi. Onorează-ți originalitatea și spiritul autentic.

Încetează să-ți cedezi puterea altora sau să te bucuri de o viață la care nu te simți cu adevărat conectat. Îmbrățișează acest moment și, în sfârșit, depășește orice limitări și intră într-o viață care ți se pare cu adevărat plăcută și genul de relație romantică la care visezi.

Pești

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Pești: Marți, 3 februarie

La asta ai lucrat. Din 2018, ai călătorit, ai învățat și ai explorat ce înseamnă viața pentru tine. Ai îmbrățișat subiecte de comunicare în cariera ta sau modul în care interacționezi cu lumea prin intermediul unor căi, precum publicarea, scrisul sau rețelele sociale.

Îmbrățișezi un nou capitol, deși era unul la care nu te așteptai niciodată, din cauza faptului că Uranus continuă să se miște prin Taur. Totuși, acest capitol se încheie, ceea ce înseamnă că ajungi la un punct de împlinire în viața ta. Întrucât Uranus staționează direct în Taur marți, 3 februarie, în casa comunicării și învățării, vei experimenta recompensele a tot ceea ce ai făcut din 2018.

Acesta este un moment pentru avansări profesionale, contracte noi și beneficii financiare. Deși toate acestea te ajută să-ți asiguri locul în viitor, oftează ușurat când îți dai seama de tot ce a dus la acest moment, potrivit yourtango.com.