Confuzie și revelații: 3 Zodii trec printr-un test emoțional important până pe 19 octombrie 2025

Luni, 13 octombrie, Venus intră în Balanță, unul dintre semnele pe care le guvernează. Este o poziție armonioasă, ce aduce dorința de pace și echilibru în relații. Totuși, în aceeași zi, Venus se află în opoziție cu Neptun, generând neclarități în plan sentimental și financiar. Nu este momentul potrivit pentru decizii importante legate de iubire sau bani.

Tot pe 13 octombrie, Pluto revine la mers direct, activând teme profunde legate de dorințe ascunse și transformare personală. Adevăruri neconfortabile sau secrete pot ieși la suprafață, deschizând calea spre eliberare.

Marți, 14 octombrie, Venus formează un trigon cu Uranus și Pluto, aducând ocazia de a exprima sentimente intense și de a experimenta conexiuni neașteptate.

Joi, 16 octombrie, Soarele face un careu cu Jupiter — un aspect care poate amplifica emoțiile și dorințele, dar și tendința de a exagera.

Săptămâna se încheie cu un tranzit puternic: Mercur conjunct cu Marte duminică, 19 octombrie. Este o perioadă a dezbaterilor și a gândirii intense, dar și a impulsivității. Răbdarea și autocontrolul sunt cheia.

♈ Berbec

Pentru tine, Berbec, începutul săptămânii aduce neclaritate în relații, din cauza opoziției Venus–Neptun. Poți avea dificultăți în a-ți exprima nevoile sau în a înțelege ce simte partenerul. Evită să iei decizii la cald și acordă-ți timp pentru reflecție.

În a doua parte a săptămânii, energia devine mai tensionată — mai ales pe teme legate de bani și intimitate. Ai grijă cum comunici și nu transforma fiecare neînțelegere într-o confruntare. Concentrează-te pe echilibru între independență și parteneriat.

♌ Leu

Leu, finalul de săptămână îți aduce tensiuni în familie sau în locuință, mai ales din cauza conjuncției Mercur–Marte de duminică. Poți simți nevoia să te impui, dar tonul tău ar putea fi interpretat greșit.

Ia-ți timp pentru tine, retrage-te din situațiile care te consumă și gândește la rece cum poți restabili armonia. Este o perioadă bună pentru introspecție, pentru a înțelege cum poți comunica mai calm și mai clar. Diplomația va fi cea mai mare forță a ta acum.

♋ Rac

Racule, Pluto revine la mers direct și activează zona relațiilor profunde și a adevărurilor ascunse. Poți fi nevoit să te confrunți cu probleme vechi sau cu emoții nespuse. Chiar dacă discuțiile pot fi tensionate, sinceritatea te va elibera.

La finalul săptămânii, energia Mercur–Marte îți cere să spui lucrurilor pe nume, dar cu tact. Nu fugi de confruntări, dar nici nu le alimenta. Este timpul să lași în urmă tiparele care te țin blocat și să construiești o legătură autentică — cu tine și cu ceilalți.