FCSB câștigă derby-ul cu Rapid, 2-1 pe Arena Națională. Olaru și Tănase decid meciul

FCSB o învinge pe Rapid și își continuă seria fără eșec

FCSB s-a impus duminică seara în fața marii rivale Rapid București, scor 2-1, într-un derby intens disputat pe Arena Națională, în etapa a 21-a a Superligii. Campioana României și-a confirmat forma excelentă, ajungând la opt meciuri consecutive fără înfrângere.

FCSB a câștigat derby-ul bucureștean cu Rapid, scor 2-1 (1-0), într-un meci disputat duminică seara pe Arena Națională, în fața a 30.903 spectatori, contând pentru etapa a 21-a a Superligii de fotbal.

Campioana en-titre a deschis scorul în minutul 24, prin Darius Olaru, care a finalizat elegant, cu un șut plasat la colțul lung, după o combinație rapidă cu Daniel Bîrligea. Roș-albaștrii au intrat la pauză în avantaj și au continuat să pună presiune și în repriza secundă.

FCSB și-a dublat avantajul în minutul 75, când Florin Tănase a transformat un penalty acordat pentru hențul comis de Denis Ciobotariu în careu. Rapid a redus din diferență pe final, în minutul 86, tot din penalty, prin Alexandru Dobre, după un fault al lui Danijel Graovac asupra lui Claudiu Petrila. A fost primul penalty primit de Rapid în actualul sezon.

Echipa antrenată de Elias Charalambous a mai avut șanse clare de gol prin Mihai Toma (45+1) și Daniel Bîrligea (47), însă portarul giuleștenilor, Marian Aioani, a avut intervenții salvatoare.

De cealaltă parte, Rapid a ratat ocazii importante prin Tobias Christensen (49), care a trimis peste poartă din afara careului, și Claudiu Petrila (57), care a reluat cu capul pe lângă poartă din poziție favorabilă.

Succesul obținut în derby prelungește seria pozitivă a FCSB-ului la opt meciuri fără înfrângere (cinci victorii și trei remize), în timp ce Rapid traversează o perioadă dificilă, cu o singură victorie în ultimele cinci etape.

În meciul tur, cele două formații au remizat spectaculos, scor 2-2.

FC FCSB - FC Rapid Bucureşti 2-1 (1-0), Arena Naţională - Bucureşti

Au marcat: Darius Olaru (24), Florin Tănase (75 - penalty), respectiv Alexandru Dobre (86 - penalty).

Arbitru: Istvan Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Vasile Marinescu (Bucureşti), Ovidiu Artene (Vaslui); al patrulea oficial: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş)

Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent video: Ferencz Tunyogi (Zalău)

Observatori: Marian Salomir (Cluj-Napoca) - CCA, Eduard Alexandru (Ploieşti) - LPF

Darius Olaru (FCSB) - Am făcut o partidă bună, am meritat cele trei puncte

Căpitanul echipei de fotbal FCSB, Darius Olaru, a declarat, duminică seara, după victoria cu FC Rapid, scor 2-1, că formaţia sa a făcut o partidă bună şi a meritat cele trei puncte.



"Ştiam că e un derby, că ne aşteaptă un meci dificil, cu un adversar bun, care e pe primul loc. Ne bucurăm că am făcut o partidă bună şi spun eu că am meritat cele trei puncte. Toată echipa a făcut un joc bun şi per total am meritat victoria, pentru dăruinţă şi pentru tot efortul depus. Victoria cu Feyenoord ne-a dat un moral foarte bun pentru meciurile astea. Şi mă bucur că am încheiat anul aşa, cumva însă îmi pare rău că s-a terminat campionatul acum", a spus Olaru la postul DigiSport.



"În astfel de meciuri e important ca unii jucători să deblocheze meciul cu o astfel de execuţie. Mă bucur că mi-a ieşit acea fază, îi mulţumesc şi lui Bîrligea că mi-a aşezat mingea perfect şi a ieşit un gol frumos. Ştiu că pot mult mai mult. Ce am făcut acum un an sau doi e foarte greu să egalez, dar aşa este în acest sezon. Eu mă pregătesc să fiu din ce în ce mai bun", a adăugat autorul primului gol al întâlnirii.

Denis Ciobotariu (Rapid) - Pentru a ne bate în play-off trebuie să schimbăm această faţă

Fundaşul Denis Ciobotariu a afirmat, duminică, la finalul derbyului cu FCSB, pierdut cu scorul de 1-2, în etapa a 21-a a Superligii de fotbal, că pentru a putea face faţă cu brio în play-off formaţia sa, Rapid Bucureşti, ar trebui să schimbe această faţă.



"Cred că am făcut o a doua repriză mai bună, după ce am luat golul de 0-2 am început să jucăm mult mai bine. Nu înţeleg de ce, nu îmi dau seama. Jucăm la antrenamente, dar în teren pare că avem o teamă sau nu ştiu. Nu ştiu de ce începem atât de greu aceste derbyuri, ar trebui să le începem mult mai bine. Eu nu am niciun trac, poate alţii au, nu pot să mă pronunţ. Din păcate, au fost prea puţine momente de care să putem profita, ca să putem să ne batem în play-off trebuie să schimbăm această faţă", a declarat Ciobotariu la televiziunile deţinătoare de drepturi.



"Nu ştiu dacă am arătat de primul loc, dar putem spune că ne-am bătut de la egal la egal cu FCSB, care este campioana României. Mă îngrijorează faptul că în ultimele partide nu am jucat, cred că acesta este lucrul la care ar trebui să ne gândim cu toţii. Trebuie să revenim după pauză cu altă faţă, mult mai puternici şi să arătăm mult mai bine. Despre asta este vorba, jocul nostru în ultimele etape nu a fost foarte strălucit şi trebuie să schimbăm asta", a mai spus jucătorul echipei Rapid.

Agerpres