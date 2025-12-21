Record negativ pentru Arabia Saudită: Sute de oameni au fost executați în 2025

Arabia Saudită a depășit, pentru al doilea an consecutiv, recordul anual de execuții, cu cel puțin 347 de persoane puse la moarte în 2025, potrivit organizației Reprieve, care monitorizează aplicarea pedepsei capitale în regat.

Numărul este mai mare decât totalul din 2024 și reprezintă „cel mai sângeros an de când există monitorizare”, afirmă activiștii.

Cele mai recente execuții au vizat doi cetățeni pakistanezi condamnați pentru infracțiuni legate de droguri.

Potrivit Reprieve, aproximativ două treimi dintre persoanele executate în acest an au fost condamnate pentru fapte care nu au implicat violență, în special trafic sau posesie de droguri, practică pe care ONU o consideră incompatibilă cu standardele internaționale.

Mai mult de jumătate dintre cei executați au fost cetățeni străini, iar organizațiile pentru drepturile omului vorbesc despre o așa-numită „campanie de toleranță zero” în cadrul războiului declarat drogurilor.

Printre cei uciși se numără un jurnalist, doi tineri care erau minori la momentul faptelor imputate și cel puțin cinci femei, scrie BBC.

Un caz recent este cel al pescarului egiptean Issam al-Shazly, executat după ce a susținut că a fost constrâns să transporte droguri.

Activiștii reclamă folosirea torturii și a mărturiilor forțate în sistemul judiciar saudit, precum și lipsa informării familiilor înainte de execuții.

Autoritățile saudite nu au răspuns solicitărilor de comentarii privind creșterea numărului de execuții.

Într-o reacție anterioară către ONU, oficialii au susținut că pedeapsa capitală se aplică doar pentru cele mai grave infracțiuni și doar după finalizarea tuturor procedurilor judiciare.