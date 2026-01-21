Conjuncția Mercur–Pluto activează norocul: 4 zodii sub protecție astrală, pe 22 ianuarie 2026

Această combinație aduce claritate, revelații financiare și oportunități neașteptate de creștere, atât materială, cât și personală.

Pluto este planeta transformării profunde, a puterii și a resurselor ascunse. Asociat mitologic cu Hades, zeul bogățiilor subterane, Pluto scoate la lumină ceea ce era blocat sau nefolosit. Alături de Mercur, planeta comunicării și a deciziilor, acest tranzit favorizează negocierile, strategiile inteligente și schimbările care aduc câștig pe termen lung.

Energia Vărsătorului adaugă o dimensiune colectivă: abundența vine atunci când este folosită cu scop, pentru binele comun. Iată care sunt cele patru zodii care beneficiază cel mai mult de acest context astral.

♏ Scorpion

Scorpionii atrag un val puternic de abundență și noroc pe 22 ianuarie 2026. Pluto, planeta voastră guvernatoare, vă ajută să vedeți clar unde există lipsuri într-un sistem – iar exact acolo apare oportunitatea.

Este o zi excelentă pentru a identifica surse noi de venit, pentru a ieși de sub influența unor persoane autoritare sau pentru a construi o poziție de putere proprie. Ceea ce altora li se pare o problemă, pentru voi devine o șansă. Aveți flerul de a transforma un gol într-un avantaj major.

♑ Capricorn

Capricornii sunt provocați să-și revendice valoarea personală și financiară. Conjuncția Mercur–Pluto are loc chiar în zona banilor și a siguranței materiale, iar ideile care apar acum pot deveni extrem de profitabile.

Cheia succesului este să renunțați la teama de judecata celorlalți. O decizie fermă, un obiectiv clar exprimat sau chiar scris pe hârtie poate declanșa un proces de atragere a abundenței. Nu este vorba de noroc pasiv, ci de puterea de a cere și de a acționa cu încredere.

♋ Rac

Pentru Raci, norocul și abundența vin prin intermediul altora: parteneri, instituții, bănci sau resurse comune. Ziua de 22 ianuarie favorizează renegocieri, clarificări financiare și reluarea unor solicitări mai vechi.

Este important să depășiți frica de vulnerabilitate și să cereți ceea ce vi se cuvine. Mercur susține comunicarea clară, iar Pluto vă ajută să dizolvați blocaje vechi. O discuție, un e-mail sau un document trimis la momentul potrivit poate schimba complet situația voastră financiară.

♓ Pești

Pentru Pești, abundența apare paradoxal prin renunțare. Conjuncția Mercur–Pluto vă invită să închideți un capitol toxic – fie că este vorba despre o relație, o datorie sau o legătură care vă consumă energia.

Eliberarea de ceva ce nu vă mai servește deschide rapid ușa către noroc și liniște. Poate fi momentul ideal pentru a achita o datorie, a închide un cont sau a vă detașa de o influență negativă. Odată făcut acest pas, veți simți imediat cum energia se schimbă în favoarea voastră.