De la Scorpion la Săgetător: cum se schimbă energia săptămânii 17 - 23 noiembrie 2025

Săptămâna 17 – 23 noiembrie 2025 marchează trecerea de la profunzimea Scorpionului la entuziasmul caracteristic Săgetătorului. Pe 20 noiembrie, Luna Nouă în Scorpion aduce încă o undă de transformare interioară, iar pe 21 noiembrie intrăm oficial în sezonul Săgetătorului, moment în care vibe-ul se schimbă complet: devenim mai sociabili, mai curajoși și mai orientați spre viitor.

Tot în aceeași zi, Luna intră în Săgetător, amplificând dorința de explorare. Weekendul vine, însă, cu o energie diferită – Luna în Capricorn ne îndeamnă la disciplină, introspecție și organizare.

Horoscopul săptămânii 17 – 23 noiembrie 2025 pentru fiecare zodie

Berbec

Sezonul Săgetătorului îți aprinde spiritul aventurier, Berbecule!

Luna Nouă în Scorpion îți stimulează creativitatea și aduce idei noi, pe care merită să le împărtășești.

De joi, Luna în Săgetător te împinge către explorare, însă cu Mercur retrograd, ia lucrurile pas cu pas.

Weekendul în Capricorn te provoacă să planifici atent următoarele mișcări.

Taur

Luna Nouă activează sectorul parteneriatelor, iar Venus îți aduce armonie în relațiile importante.

Joi, Luna în Săgetător întărește prieteniile și îți dă încredere în obiectivele tale.

Finalul de săptămână îți aduce seriozitate și determinare în zona profesională. Colaborările sunt favorizate.

Gemeni

Energia Scorpionului te inspiră să ai mai multă grijă de tine.

Joi, Luna în Săgetător aduce echilibru în relații și te ajută să-ți protejezi energia.

De sâmbătă, Luna în Capricorn accentuează lecțiile venite din relațiile trecute.

Rac

Luna Nouă în Scorpion e romantică și te ajută să setezi intenții noi în dragoste.

Luna în Săgetător îți oferă timp pentru tine, pentru reflecție și reîncărcare.

În weekend, Luna în Capricorn îți îmbunătățește conexiunile și întărește relațiile apropiate.

Leu

Scorpionul te ajută să închizi un ciclu și să faci loc pentru mai multă iubire și maturitate emoțională.

Joi, Luna în Săgetător deschide ușa unor experiențe romantice pline de entuziasm.

Weekendul vine cu revizuiri ale trecutului și revelații necesare creșterii tale.

Fecioară

Creativitatea ta explodează odată cu Luna Nouă.

Luna în Săgetător aduce începuturi frumoase și momente de celebrare.

În weekend, energia Capricornului devine relaxantă și îți poate aduce noi conexiuni, fie romantice, fie sociale.

Balanță

Luna Nouă îți activează rolul de lider și îți întărește încrederea.

Joi, Luna în Săgetător te pune în centrul atenției sociale.

Luna în Capricorn îți cere organizare și timp cu familia sau acasă.

Scorpion

Săptămâna începe cu putere și claritate pentru tine.

Joi, Luna în Săgetător îți stârnește curiozitatea și îți pune cariera într-o lumină nouă.

Weekendul în Capricorn aduce idei valoroase și inspirație pentru proiecte mari.

Săgetător

La mulți ani, Săgetătorule! Intrăm în sezonul tău.

Luna în zodia ta îți redă încrederea și optimismul.

Weekendul te îndeamnă la disciplină, organizare și responsabilitate — dar fără să-ți taie avântul.

Capricorn

O săptămână extrem de socială pentru tine.

Luna Nouă te ajută să te reconectezi cu oamenii și cu propriile dorințe.

Când Luna intră în Capricorn, spre finalul săptămânii, devii mai centrat și mai dispus să-i sprijini pe cei dragi.

Vărsător

Luna în Scorpion te pune în fața unor adevăruri importante legate de carieră și colaborări.

Luna în Săgetător te ajută să lucrezi mai bine în echipă, iar inspirația artistică revine.

Weekendul vine cu nevoia de odihnă și timp de calitate cu cei apropiați.

Pești

Luna Nouă aduce perspective noi și colaborări promițătoare.

Luna în Săgetător îți energizează ideile și te motivează să îți urmezi intuiția.

Luna în Capricorn te susține în dezvoltarea unor planuri solide pentru următoarele luni.