Dragostea este pe primul loc pentru 5 zodii, în ianuarie 2026

Luna începe cu un accent serios asupra iubirii, odată cu energia Capricornului, când mai multe planete se adună în acest semn de pământ. Accentul cade pe responsabilitate, stabilitate și alegeri mature, iar chimia trebuie să se împletească armonios cu logica.

Capricornul favorizează faptele concrete și angajamentele reale, astfel că flirturile trecătoare sunt mai puțin probabile. În schimb, apare dorința de iubire durabilă, de relații sănătoase, constante, care respectă ceea ce meriți cu adevărat.

♋ Rac

Pentru tine, ianuarie aduce claritate asupra iubirii pe termen lung. Între 4 și 17 ianuarie, un adevărat „stelium” în Capricorn îți activează casa relațiilor, iar schimbarea este vizibilă încă de la începutul anului. Energia Capricornului te învață ce înseamnă dragostea matură și asumată.

Momentul-cheie vine pe 18 ianuarie, odată cu Luna Nouă în Capricorn, când înțelegi ce fel de relație îți dorești cu adevărat. Este un nou început, serios și stabil, în care alegi să nu mai faci compromisuri care nu te reprezintă.

♑ Capricorn

Ianuarie este luna în care următorul pas într-o relație devine posibil. Atenția se mută asupra propriei persoane: cum gândești, cum te prezinți și ce vrei să îmbunătățești. Îți dai seama că viața personală este esențială pentru sentimentul tău de succes.

Luna Plină din Rac (3 ianuarie) aduce un moment decisiv în plan sentimental, reluând teme emoționale apărute în vara lui 2025. Înțelegi mai clar ce îți dorești de la un partener și cum poți construi o relație care să te împlinească. Ianuarie te îndeamnă să pui iubirea pe primul loc.

♎ Balanță

Pe 2 ianuarie, asteroidul Chiron își reia mersul direct în Berbec, activând casa relațiilor tale. După un proces dureros de vindecare emoțională început în 2025, intri într-o nouă etapă a vieții amoroase.

Îți stabilești limite clare și înveți că nu trebuie să accepți orice formă de iubire. Lecțiile trecutului te ajută să alegi relații sănătoase, iar energia Capricornului și a Vărsătorului aduce armonie, stabilitate domestică și șanse reale de evoluție în cuplu.

♍ Fecioară

Ianuarie te învață să ai încredere în intuiția ta. Odată cu intrarea asteroidului Pallas în Pești (25 ianuarie), devii mai empatic și mai deschis emoțional. Această influență îți permite să vezi dincolo de aparențe și să creezi conexiuni autentice.

Este o perioadă ideală pentru iubire profundă și spirituală, care se va extinde până în primăvara lui 2026. Fie atragi pe cineva nou, fie transformi relația actuală, alegând să asculți vocea interioară și să iubești diferit, mai matur.

♌ Leu

Pentru tine, ianuarie este despre libertatea de a redefini iubirea. Încetezi să te mai compari cu alții și înțelegi că fericirea contează mai mult decât aparențele. Alegi relația care îți aduce bucurie reală.

Vesta intră în Vărsător pe 11 ianuarie, urmată de Venus pe 17 ianuarie, activând casa relațiilor tale. Descoperi ce ai nevoie cu adevărat într-un parteneriat și îți dai voie să construiești o iubire autentică, profundă și pasională, fără influențe din exterior.