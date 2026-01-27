După 1 februarie 2026, viața se schimbă în bine pentru aceste 3 zodii

Neptun a tranzitat zodia Pești din aprilie 2011 și nu va mai reveni aici în timpul vieții noastre. Odată cu mutarea sa în Berbec, accentul se mută de la visare și idealism la inițiativă, curaj și obiective personale concrete.

Săptămâna aduce și momente tensionate: marți, 27 ianuarie, conjuncția dintre Marte și Pluto în Vărsător poate genera conflicte, lupte de putere sau transformări radicale. Este important să fim atenți la reacții, relații și mai ales la zona financiară.

Vestea bună vine joi, 29 ianuarie, când Mercur se întâlnește cu Venus — o zi excelentă pentru socializare, întâlniri importante și rezolvarea problemelor legate de bani. Săptămâna se încheie cu Luna Plină în Leu, duminică, 1 februarie, un tranzit legat de iubire, prietenie și bucurie, dar care cere evitarea dramelor inutile.

Pentru aceste trei zodii, însă, lucrurile încep să se îmbunătățească vizibil.

Taur

Conjuncția Marte–Pluto aduce pentru tine, Taur, lupte de putere, în special în plan profesional. Pot apărea tensiuni la locul de muncă sau schimbări în ierarhii, iar dorința de a-ți afirma autoritatea este puternică.

Este esențial să abordezi direct problemele de carieră, fără a le ignora sau amâna. Evită reacțiile impulsive și analizează cu atenție fiecare decizie. Răbdarea este aliatul tău în această perioadă.

Dacă există persoane cu care ai conflicte recurente, limitează interacțiunile strict la ceea ce este necesar și observă dinamica de putere dintre voi. Împământarea emoțională și self-care-ul sunt extrem de importante acum. O atitudine calmă și echilibrată poate face diferența dintre haos și progres.

Vărsător

Planetele rapide, inclusiv Marte și Pluto, tranzitează zodia ta, ceea ce poate declanșa tensiuni legate de control, furie sau dorința de a domina situațiile. Luna Plină indică faptul că aceste conflicte se pot manifesta într-un parteneriat — personal sau profesional.

Fii atent la jocurile de manipulare și nu permite nimănui să te provoace emoțional. Evită reacțiile defensive și nu arde poduri pe care s-ar putea să fie nevoie să le traversezi din nou. Stabilirea unor limite sănătoase este esențială.

Dacă simți impulsul de a controla discursul sau de a impune punctul tău de vedere, fă un pas înapoi. Caută o descătușare constructivă, nu o confruntare distructivă. Scopul este progresul, nu conflictul.

Leu

Pentru tine, Leu, săptămâna aduce dinamici intense în relații, sub influența conjuncției Marte–Pluto. Pot apărea episoade de gelozie, competiție sau dramatism într-o relație personală importantă.

Singura soluție reală este comunicarea directă și sinceră. Evită izbucnirile de furie și încearcă să-ți exprimi punctul de vedere cu claritate și fermitate, nu cu agresivitate. Dacă simți gelozie sau rivalitate, întreabă-te ce o declanșează și ce poți schimba.

Este o perioadă în care introspecția contează. Nu lăsa orgoliul — al tău sau al altcuiva — să distrugă o relație care încă are potențial. Ia o pauză, cere sfatul unor persoane de încredere și acordă-ți timp pentru refacere emoțională.