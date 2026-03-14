Contrabandă cu furnici: Un chinez a fost prins în aeroport cu peste 2000 de exemplare

Bărbatul încerca să părăsească țara după un safari de două săptămâni, însă „suvenirurile” sale neobișnuite au atras atenția polițiștilor.

În total, oamenii legii au găsit 2.238 de furnici, ambalate individual în recipiente concepute special pentru transportul insectelor.

Autoritățile îl urmăreau de mai mult timp

Potrivit procurorilor kenyeni, suspectul era deja în vizorul autorităților, fiind bănuit că ar fi implicat într-o operațiune de trafic ilegal de insecte descoperită în 2025.

„Echipele speciale îl monitorizau de mai mult timp deoarece se credea că este creierul unei operațiuni ilegale. În bagajele sale am descoperit aproape două mii de furnici de grădină, ambalate în eprubete speciale”, a declarat Allen Mulama, procuror, potrivit observatornews.ro.

Autoritățile spun că metoda de transport era diferită față de cele folosite în cazuri similare din trecut, când insectele erau ascunse în seringi sau recipiente improvizate.

Contrabanda cu furnici, o nouă formă de biopiraterie

Specialiștii spun că traficul cu insecte exotice devine o problemă tot mai mare. Dacă în trecut rețelele de contrabandă vizau animale precum pangolinii sau maimuțele, acum interesul se mută către specii mai mici, dar esențiale pentru ecosistem.

„Este ceva nou. Nu am mai auzit până acum de contrabandă cu furnici la această scară”, a spus analistul Joe Gameli.

De ce sunt atât de valoroase furnicile

Pe piața colecționarilor de insecte exotice, o furnică obișnuită poate costa aproximativ 2 euro, însă reginele pot ajunge și la 250 de euro.

Pentru o colonie completă, pasionații din Europa sau Asia sunt dispuși să plătească mii de euro.

Potrivit experților, furnicile sunt cumpărate pentru a fi crescute în terarii speciale, ca animale exotice de companie.

Rolul important al furnicilor în ecosistem

Speciile de furnici din Kenya, în special cele culegătoare, au un rol important în menținerea echilibrului ecologic. Ele contribuie la răspândirea semințelor și la menținerea vegetației din Valea Riftului, una dintre cele mai importante regiuni naturale din Africa.

„Traficul acestor insecte nu înseamnă doar încălcarea legii. Este un furt al biodiversității și al patrimoniului natural”, a avertizat analistul Joe Gameli.

Autoritățile kenyene spun că fenomenul este în creștere. În aprilie 2025, doi belgieni, un vietnamez și un localnic au fost arestați pentru o operațiune similară de trafic cu insecte.

În acel caz, suspecții au primit o amendă de aproximativ 7.700 de dolari, echivalentul unui an de închisoare.

Investigațiile continuă pentru a stabili dacă bărbatul reținut pe aeroport făcea parte dintr-o rețea internațională de biopiraterie.