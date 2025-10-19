Energia abundenței: cele trei zodii chinezești favorizate de astre în săptămâna 20–26 octombrie

Trei zodii din horoscopul chinezesc sunt favorizate de fluxul abundenței, de sincronizări norocoase și de oportunități financiare neașteptate.

Energia Lunei și influențele elementelor Apă, Foc și Lemn aduc claritate și putere de manifestare. Luni, 20 octombrie, este ideală pentru începuturi și schimbări de rutină; miercuri, 22 octombrie, favorizează eficiența și organizarea; iar sâmbătă, 26 octombrie, deschide uși către noi proiecte și colaborări.

Află dacă ești printre zodiile norocoase ale săptămânii și cum poți atrage prosperitatea în viața ta.

Câine (Xu) — Norocul vine prin stabilitate și oameni de încredere

Săptămâna începe excelent pentru tine, Câine. Pe 20 octombrie, sub influența zilei Ren Xu – Câine de Apă, energiile tale se aliniază cu oportunitățile materiale.

Este un moment favorabil pentru investiții pe termen lung, achiziții imobiliare sau proiecte care aduc stabilitate financiară.

Sfat Feng Shui: Plasează un bol mic cu apă în zona de nord a casei și adaugă o piatră de jad sau un cristal transparent. Acestea te vor ajuta să atragi prosperitate și să respingi energiile negative.

Ritual de echilibru: consumă alimente calde și condimentate — supe, ceaiuri, ghimbir, scorțișoară, ardei — pentru a stimula fluxul de energie (Qi).

Compatibilitate norocoasă: Porc, Șobolan și Câine.

Colaborările cu aceste semne îți pot aduce idei valoroase și câștiguri neașteptate.

Mesajul săptămânii: Ai răbdare, fii consecvent și nu-ți risipi energia pe oameni sau situații care nu te hrănesc sufletește.

Șobolan (Zi) — Inspirația și ideile tale pot aduce câștiguri neașteptate

Săptămâna aceasta te găsește plin de inspirație. Fie că e vorba de scris, predat, creat conținut sau lansat proiecte online, astrele te susțin să-ți exprimi ideile.

Pe 22 octombrie, ziua Jia Zi – Șobolan de Lemn, deschide un nou ciclu de 60 de zile în care gândurile devin realitate.

Este o perioadă excelentă pentru a planifica, a scrie, a împărtăși din cunoștințele tale și pentru a începe ceva ce ai amânat de mult timp.

Sfat Feng Shui: așază o plantă bonsai sau o imagine cu una în colțul de sud-est al casei tale — atrage energia prosperității și a clarității mentale.

În spațiul de lucru, pune o carte preferată și un cristal pe ea: simbolizează înțelepciunea și succesul.

Compatibilitate norocoasă: Șobolan, Dragon și Bou.

Aceste semne îți pot deschide drumuri profesionale noi sau te pot ajuta să-ți monetizezi creativitatea.

Mesajul săptămânii: Nu te grăbi. Ceea ce începi acum se va dezvolta lent, dar sigur. Fii consecvent și atent la detalii.

Iepure (Mao) — Magnet pentru succes și recunoaștere

Energia ta carismatică strălucește toată săptămâna.

Pentru tine, abundența vine prin prezență, eleganță și conexiuni sociale. Ai talentul de a atrage sprijin, colaborări și inspirație doar prin felul în care te prezinți.

Sâmbătă, 26 octombrie, Ding Mao – Iepure de Foc, marchează un moment excelent pentru a-ți pune planurile în mișcare. Focul te motivează să acționezi, iar influența semnului Mao îți deschide rețelele sociale și profesionale.

Sfat Feng Shui: așază o floare proaspătă pe pervaz sau lângă ușa de la intrare pentru a atrage energia „înfloririi” și a creșterii. Culorile roz, roșu și portocaliu îți vor spori norocul și creativitatea.

Alimentație armonioasă: alege mâncăruri ușoare, aromate, cu condimente calde; evită carnea grea sau mesele copioase.

Compatibilitate norocoasă: Porc, Câine și Iepure.

Relațiile cu aceste semne îți aduc bucurie, inspirație și idei profitabile.

Mesajul săptămânii: Fii autentic și deschis. Farmecul tău natural va atrage exact oamenii de care ai nevoie.