Născuți în aceste zile? Atenție, atragi imediat oamenii toxici!

Cei mai sensibili oameni la energiile negative, potrivit numerologilor și astrologilor

Potrivit experților în numerologie, astrologie și practici spirituale, data nașterii poate dezvălui cât de ușor este cineva afectat de oamenii negativi. Desigur, oricine poate fi epuizat de un „vampir energetic” care transformă totul într-o dramă personală. Însă există persoane extrem de receptive la emoțiile celorlalți, care resimt chiar și cele mai mici schimbări de dispoziție, potrivit Parade. Pentru acești oameni, este esențial să-și protejeze zilnic energia prin limite clare, ritualuri de curățare energetică și selectarea atentă a celor din cercul apropiat.

Născuții pe 5 – comunicativi, dar vulnerabili la influențe negative

Cei născuți pe data de 5 sunt guvernați de Mercur, mesagerul cosmic al comunicării. Această zi de naștere aduce o natură sociabilă, capabilă să lege prietenii cu oricine. Flexibilitatea lor este un atu, dar și o capcană – deseori ignoră semnalele de alarmă și se lasă influențați de persoane nepotrivite.

Oamenii născuți pe 5 pot fi ușor „detrasați” de persoanele negative, care le sting entuziasmul și le afectează buna dispoziție. Totuși, au darul de a-și reveni rapid și de a se detașa rațional atunci când realizează că cineva le consumă energia.

Născuții pe 20 – empaticii conduși de Lună

Cei născuți pe data de 20 sunt guvernați de Lună, simbolul emoțiilor și al intuiției profunde. Acești nativi au o compasiune nelimitată și o sensibilitate aparte.

Oamenii se simt în siguranță în preajma lor și tind să se deschidă cu ușurință. Însă această empatie intensă vine cu un preț: pot prelua emoțiile și poverile altora fără să-și dea seama. Un singur prieten sau partener cu intenții rele poate să le tulbure echilibrul emoțional. De aceea, selectarea atentă a celor din jur este vitală pentru liniștea lor interioară.

Născuții pe 25 – visători, spirituali, dar ușor influențabili

Persoanele născute pe data de 25 emană o energie delicată, aproape mistică. Ei par să trăiască între lumi – conectați la planul spiritual, sensibili și capabili de o iubire profundă.

Această aură aparte îi face să atragă proiecțiile celorlalți. De multe ori, sunt idealizați sau puși pe un piedestal, ceea ce duce la așteptări nerealiste și la pierderea propriei identități. Dacă nu rămân ancorați în realitate, riscă să devină vulnerabili la influențele negative și la persoanele toxice.