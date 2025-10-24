Ghid de supraviețuire: cum te pregătești pentru Mercur retrograd din noiembrie 2025

Vestea bună? Dacă îți pui lucrurile în ordine acum, perioada va fi mult mai blândă. Astrologii atrag atenția că faza de umbră (21 octombrie–9 noiembrie) e ideală pentru a pregăti terenul și a evita decizii majore când energia devine imprevizibilă, scrie yourtango.com.

Iată 4 pași simpli care te ajută să intri în retrogradare cu mintea limpede și planurile bine ancorate:

1) Închide capetele neterminate

Finalizează proiectele începute, semnează documentele pe care oricum le aveai în lucru, confirmă de pe acum programările, biletele, rezervările, livrările.

De ce contează: ce rămâne „atârnat” înainte de retrogradare tinde să se complice după 9 noiembrie.

Checklist rapid:

Contracte & acte: revizuire + semnătură

Călătorii: bilete, check-in, asigurări, transferuri

Calendar: reconfirmă întâlniri, termene, prezentări Citește pe Antena3.ro Carrefour se pregătește să își vândă magazinele din România. Decizie cu impact major pentru mii de angajați

2) Fă ordine: digital & fizic

Curăță inboxul, organizează folderele, actualizează parolele, fă backup la fișiere. În spațiul fizic, eliberează biroul/colțul de lucru.

De ce contează: în retrogradare, micile restanțe devin zgomot major. Ordinea reduce stresul și „eroarea umană”.

Mini-listă utilă:

Inbox „zero” (măcar foldere prioritare)

Denumește corect fișierele + un backup pe cloud

Curăță ecranul telefonului, dezinstalează aplicații inutile

3) Spune lucrurilor pe nume (acum)

Urmează o perioadă cu multă sinceritate… uneori prea multă. Mercur retrograd în Scorpion și Săgetător + contactul cu Marte pot aduce discuții directe, neașteptate.

Ce e mai bine: inițiază acum conversațiile grele (relații, bani, limite, termene). Fii onest, dar calm. Eviți tensiuni care ar putea exploda mai târziu.

Tip: notează-ți ideile-cheie înainte de discuție. Scopul e claritatea, nu „cine are dreptate”.

4) Practică răspunsul, nu reacția

Intră în modul „pauză-respir-răspund”. Amână impulsul de a răspunde pe loc la mesaje sau provocări.

De ce contează: retrogradarea cere reflecție, nu viteză. Liniștea de acum îți aduce decizii bune când Mercur revine direct la final de noiembrie.

Micro-obicei: lasă 10–30 de minute între mesajul sensibil primit și răspunsul tău. Revizuiește-l o dată. Apoi trimite.