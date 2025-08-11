Mercur retrograd în Leu s-a încheiat: 4 zodii care își recapătă puterea și claritatea în august 2025

Între 17 iulie și 11 august 2025, Mercur retrograd în Leu a adus haos în comunicare, neînțelegeri și momente tensionate pentru toată lumea. Patru zodii au trecut prin provocări intense, dar acum, odată cu revenirea planetei în mers direct, își recapătă claritatea și încrederea.

Mercur retrograd în Leu – finalul unei perioade tensionate

Retrogradarea din vara aceasta a adus blocaje în comunicare, interpretări greșite și tensiuni legate de imaginea personală. Și, pentru că totul s-a petrecut sub energia Leului, nu au lipsit dramatismul și conflictele legate de identitate.

Patru zodii au resimțit aceste efecte la intensitate maximă, dar odată cu revenirea lui Mercur în mers direct pe 11 august, energia se schimbă radical.

Leu – Înapoi în lumina reflectoarelor

Leii au fost în centrul atenției, dar nu în modul dorit. Neînțelegerile și interpretările greșite le-au diminuat încrederea în sine. Acum, comunicarea devine clară, iar recâștigarea strălucirii vine la pachet cu o nouă profunzime interioară.

Taur – Stabilitate recăpătată

Taurii au simțit instabilitate acasă și în relațiile apropiate. În prezent, își reafirmă limitele, își protejează liniștea și își redescoperă plăcerea de a se bucura de propriul spațiu, atât fizic, cât și emoțional.

Scorpion – Putere și reputație restaurate

Pentru Scorpioni, perioada retrogradă a afectat cariera și imaginea publică. Acum, își consolidează reputația, își întăresc limitele și își cresc vizibilitatea. Rezultatul: mai multă autoritate și respect.

Vărsător – Relații limpezi și armonioase

Vărsătorii au avut parte de blocaje în parteneriate și neînțelegeri în comunicare. În prezent, își exprimă nevoile cu claritate și atrag parteneri care îi înțeleg și îi sprijină.

Finalul lui Mercur retrograd în Leu aduce pentru aceste patru zodii o resetare completă: claritate, echilibru emoțional și relații mai sănătoase. Este momentul perfect pentru a reveni în forță și a construi pe baze solide, potrivit Collective World.