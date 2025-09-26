Horoscop săptămânal, 29 septembrie - 5 octombrie 2025. Este timpul pentru introspecție

Luna Nouă în Balanță aduce un nou început important, unindu-și forțele cu Lilith și Nodul Sud pentru a bloca Soarele, într-o eclipsă solară inelară care inspiră o perioadă de reminiscență profundă. Întrucât Luna este atât de departe de Pământ, stând departe de Lilith în timpul eclipsei, un inel vizibil de Soare rămâne prezent pentru a ne ajuta să menținem o oarecare conștientizare de sine pe tot parcursul lungii după-amiezi de miercuri, plină de reflecții.

După ce eclipsa se încheie, Soarele își dublează impulsul spre autocontemplare în parteneriat cu Lilith. Venus dezvoltă apoi o dorință pentru disciplina ordonată a lui Saturn și ne ajută să ne lansăm într-un weekend productiv. Dar, în primele ore ale dimineții de duminică, Mercur se luptă cu Marte și niciunul dintre noi nu va avea chef să vorbească despre ce mai face.

Berbec

Ești suficient de puternic pentru a face ceva în legătură cu sentimentele tale. Dar nu ești pregătit să vorbești despre aceste sentimente - cel puțin nu încă! Rămâi la acțiune pentru moment și lasă emoțiile să se marineze în adâncul minții tale. Nu încerca să forțezi cuvintele înainte de a fi gata.

În cele din urmă, gândurile tale vor fi așezate într-o structură coerentă - poate cândva săptămâna viitoare - și apoi vei putea să te exprimi.

Taur

Weekendul tău este dedicat organizării și ordinii. Poate că asta înseamnă rearanjarea spațiului tău de locui, dar s-ar putea referi și la raftul tău de cărți sau la mintea ta. Cu siguranță faci ceva ordine după eclipsa solară! Dacă simți o compulsie ciudată de a-ți aranja sertarul de lenjerie intimă după culoare și stil, cedează și fă-o.

Altfel, vei suferi durerea unei dorințe zădărnicite, a unei dorințe asemănătoare unei iubiri neîmpărtășite, și în ce scop? Pur și simplu urmărește impulsul neașteptat de a face curățenie și fii împăcat.

Gemeni

Ești pregătit să pășești adânc în cea mai întunecată parte a sufletului tău și să stai acolo o vreme. Trebuie să petreci ceva timp vorbind cu vidul și să vezi ce îți spune. Planurile sociale sunt anulate și acțiunile sunt excluse până când termini de comunicat cu umbrele.

Încearcă să ajungi la o înțelegere cu părțile inimii tale la care de obicei nu te uiți și te vei simți suficient de întreg pentru a păși înapoi în lumină.

Rac

Marte, cel asertiv, creează un trigon cooperant cu Saturn, responsabil, și ești gata să intri în luptă - exact la timp pentru eclipsa solară inelară! Luna, conducătoarea ta, se află în cel mai îndepărtat punct al traiectoriei sale în jurul Pământului și se îndreaptă spre sud, către jumătatea inferioară a orbitei sale, atunci când Luna Nouă se aliniază cu Soarele pentru a crea eclipsa.

Ești mai puternic decât oricine altcineva din zodiac săptămâna aceasta, când conducătoarea ta Luna, blochează Soarele într-un triumf temporar.

Dominarea emoțiilor este mai importantă decât egoul. Acordă o atenție deosebită mesajului eclipsei! Ești pe punctul de a intra într-o nouă eră majoră.

Leu

Te așteaptă o noapte întunecată a sufletului. Dar nu e chiar așa de rău! Mercur și Lilith îl susțin pe conducătorul zodiei tale, Soarele, pentru a te vorbi și a te ghida prin Luna Nouă și eclipsa solară.

În timpul eclipsei, simțul tău de sine nu este complet absorbit de emoții. Rămâi în continuare înflăcărat, luminos și stăpân pe sine. Când umbra trece, vei fi pregătit să începi o etapă complet nouă a vieții.

Fecioară

Conducătorul tău zodiacal, Mercur, este în strânsă legătură cu Soarele, Luna Nouă și conducătorul umbrelor, Lilith, săptămâna aceasta. Nu este momentul să vorbim despre acțiune.

În schimb, săptămâna ta este despre introspecție! Înainte de eclipsa solară inelară din Balanță, Luna din zodia ta te pregătește pentru o schimbare emoțională masivă. Moment perfect! Vei experimenta o epifanie în timpul zilei de umbră, apoi vei ieși din cealaltă parte ca cea mai proaspătă versiune a ta.

Balanță

Te afli într-o stare de spirit profund egoistă. Sentimentele tale sunt suficient de puternice încât aproape te copleșesc, însă simțul tău de conștientizare de sine este prea puternic pentru a fi complet ascuns.

Vei menține o oarecare conștiință a percepției tale de sine și a relațiilor, în loc să te predai complet unei instanțe urâte a egoului, plină de plânsete. Acest lucru îți limitează vulnerabilitatea, dar experiența va fi totuși revelatoare și va servi drept zorii unei noi ere personale. Unde alegi să mergi depinde de tine.

Scorpion

Ieși din eclipsa solară cu o ambiție neobosită de auto-organizare. Timpul de joacă s-a terminat; este momentul să te pui la punct!

Luna pragmatică din zodia ta nu are timp pentru experimente disruptive dar te pune într-o mentalitate energică și idealistă pentru a te concentra pe schimbări serioase în viață.

Săgetător

După toată drama din săptămâna precedentă, rămâi cu cartoful fierbinte al Lunii în seara de duminică. Guvernatorul tău zodiacal, Jupiter, se opune semnului tău, aflându-se în zodia soră, Gemenii, ceea ce te-ar putea face să te simți îndepărtat de norocul tău caracteristic în timpul epifaniei emoționale a eclipsei solare.

Din fericire, ai o relație excelentă cu Gemenii și știi că vei ateriza în picioare, chiar dacă te simți puțin haotic între timp.

Capricorn

Este o săptămână câștigătoare pentru Capricorn! Conducătorii acțiunii și dorinței îi zâmbesc amândoi conducătorului tău, Saturn.

Aceasta este o săptămână bună pentru a-ți pune viața în ordine și a rezolva problemele restante sau pentru a te bucura de sex grozav. De ce nu ambele?

Vărsător

Te afli într-o fază ciudată de explorare a sufletulu, de ceva vreme și mai ai câțiva ani de acum înainte, rătăcind perpetuu pe Pământ în căutarea înțelegerii.

Fii atent la mesajele din cariera ta în timpul eclipsei solare din această săptămână. Te va anunța dacă trebuie să continui să mergi sau dacă este timpul să iei o pauză, să te concentrezi asupra locației tale actuale și să-ți murdărești puțin mâinile.

Pești

Ai responsabilități și sentimente mari. În timp ce guvernatorul tău Neptun este retrograd, faimoasele tale puteri de intuiție par mai fragile decât de obicei și s-ar putea să te simți oarecum în derivă în curentul vieții. Ia în considerare să-ți relaxezi puțin.

Nu vrei să-ți abandonezi obligațiile dar responsabilitățile importante pot aștepta, fără a fi nevoie să le strângi cu disperare într-o strânsoare înfricoșătoare, porivit them.us.

