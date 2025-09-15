Horoscop tarot 15–21 Septembrie 2025: Mesaje puternice pentru fiecare zodie

În perioada 15 – 21 septembrie 2025, tarotul vine cu mesaje importante pentru fiecare zodie. Săptămâna începe cu Luna în Rac, favorizând introspecția și conexiunile emoționale, și se încheie cu o Eclipsă Solară în Balanță, un moment de resetare și noi începuturi. Colectiv, suntem sub influența cărții Cinci de Pentagrame, care ne avertizează despre provocări legate de bani, sănătate și stabilitate, dar și despre oportunitatea de a găsi sprijin acolo unde nu ne așteptăm, scrie yourtango.com.

♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Carte: Trei de Bâte (răsturnată)

Berbec, ești tentat să te arunci în proiecte noi fără planificare. Tarotul te avertizează: „graba strică treaba”. Găsește-ți răbdarea, pregătește-ți strategia și evită deciziile impulsive.

♉ Taur (20 aprilie – 20 mai)

Carte: Moartea

O etapă se încheie, dar imediat se deschide o alta. Deși despărțirile pot fi dureroase, ele creează spațiu pentru începuturi proaspete. Primește schimbarea cu inima deschisă.

♊ Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Carte: Împăratul

Ai ocazia să preiei conducerea într-o situație importantă. Chiar dacă simți că responsabilitatea te apasă, asumă-ți rolul de lider – vei câștiga respect și stabilitate pe termen lung.

♋ Rac (21 iunie – 22 iulie)

Carte: Pajul de Monede (răsturnat)

Ai nevoie de mai mult echilibru între muncă și odihnă. Primește acest mesaj ca pe un avertisment împotriva epuizării și fă-ți timp să te încarci cu energie.

♌ Leu (23 iulie – 22 august)

Carte: Opt de Bâte (răsturnată)

Întârzierile nu înseamnă eșec. Chiar dacă lucrurile par să se miște încet, profită de acest timp pentru a reflecta și a ajusta planurile. Răbdarea îți va fi răsplătită.

♍ Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Carte: Marea Preoteasă (răsturnată)

Ești prins în agitația zilnică și nu mai auzi vocea ta interioară. Fii atent la semnele universului – numere repetate, cuvinte sau coincidențe – îți pot oferi răspunsurile căutate.

♎ Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Carte: Forța (răsturnată)

Ai dat prea mult din tine în ultima perioadă și acum e timpul să te pui pe primul loc. Cere spațiu, odihnește-te și reîncarcă-ți bateriile.

♏ Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Carte: Asul de Spade (răsturnat)

Nu ai toate informațiile de care ai nevoie pentru a lua o decizie. Documentează-te, cere sfaturi și fii deschis la feedback. Umilința îți va aduce claritate.

♐ Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Carte: Nouă de Bâte

Curajul tău e de admirat, dar nu te arunca cu capul înainte. Abordează noile provocări cu prudență și planificare. E timpul să fii strategic, nu doar entuziast.

♑ Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Carte: Nouă de Spade

Gândurile te pot copleși în această săptămână. În loc să te lași purtat de anxietăți, ocupă-te de ceea ce poți controla și lasă restul în grija universului.

♒ Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Carte: Asul de Monede

O oportunitate financiară sau profesională bate la ușă. Fii atent la propunerile pe care le primești, dar nu te grăbi să accepți prima ofertă. Alege ce îți aduce atât bani, cât și satisfacție personală.

♓ Pești (19 februarie – 20 martie)

Carte: Doi de Bâte

Ai ocazia să planifici pe termen lung. Chiar dacă îți place să lași lucrurile să curgă, acum este momentul să îți stabilești o direcție clară. Țintește sus și fii pregătit pentru neprevăzut.