Horoscop Tarot săptămânal, 19–25 ianuarie 2026: Steaua aduce speranță și mesaje karmice

Marți, 20 ianuarie, Soarele părăsește Capricornul și intră în Vărsător, deschizând un nou capitol axat pe inovație, independență, idealuri umanitare și schimbări colective.

Luna tranzitează de la Vărsător la Rac, punând reflectorul pe echilibrul dintre obiectivele personale și nevoile emoționale. Cartea Tarot colectivă a săptămânii este Steaua, simbol al speranței, vindecării și reînnoirii. Este o perioadă excelentă pentru a te reconecta cu ceea ce îți dă sens și pentru a-ți regăsi încrederea în viitor.

Horoscop Tarot săptămânal 19–25 ianuarie 2026

♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Cartea săptămânii: Regina de Săbii (inversată)

Săptămâna scoate la iveală momente de confuzie mentală sau dificultăți în exprimare. Pauza înainte de reacție devine esențială. Notează-ți gândurile și alege să asculți mai mult decât să răspunzi impulsiv. Claritatea vine treptat, iar neînțelegerile se risipesc.

♉ Taur (20 aprilie – 20 mai)

Cartea săptămânii: Șase de Bâte (inversat)

Recunoașterea poate întârzia sau poate veni dintr-o direcție neașteptată. Lecția este una de libertate: succesul tău nu depinde de validarea altora. Finalizează ceva mic, dar important pentru tine. Încrederea ta devine stabilă și interioară.

♊ Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Cartea săptămânii: Cavalerul de Săbii (inversat)

Încetinește ritmul. Revizuiește mesajele, e-mailurile și deciziile. O pauză scurtă te ferește de erori inutile. Săptămâna favorizează autocontrolul și comunicarea atent aleasă.

♋ Rac (21 iunie – 22 iulie)

Cartea săptămânii: Pajul de Săbii

Curiozitatea este aliatul tău. Pune întrebări, caută informații și evită presupunerile. Claritatea aduce siguranță emoțională. Cu cât afli mai mult, cu atât te simți mai stabil.

♌ Leu (23 iulie – 22 august)

Cartea săptămânii: Spânzuratul (inversat)

Așteptarea se încheie. E momentul să repornești ceva ce a fost pus pe pauză. Un mesaj, o programare sau un prim pas concret îți readuc motivația și sentimentul că viața răspunde din nou la inițiativele tale.

♍ Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Cartea săptămânii: Cavalerul de Cupe (inversat)

Emoțiile pot părea instabile sau exagerate. Fii atent la fapte, nu doar la ce simți. Clarifică așteptările în relații și proiecte creative. Echilibrul dintre sensibilitate și realism te ajută să iei decizii bune.

♎ Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Cartea săptămânii: Patru de Monede (inversat)

Renunță la nevoia de control total. Cere ajutor, fă schimb de idei sau responsabilități. Când împarți povara, rezultatele sunt mai bune și mai ușoare.

♏ Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Cartea săptămânii: Regele de Cupe (inversat)

Supraîncărcarea emoțională cere o pauză. Exprimă ce simți înainte ca tensiunile să izbucnească. Jurnalul și plimbările liniștite te ajută să-ți regăsești centrul și claritatea.

♐ Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Cartea săptămânii: Trei de Cupe (inversat)

Viața socială intră într-o fază de „filtrare”. Observă dinamica grupurilor și învață din ce vezi. Relațiile autentice devin evidente, iar cele nepotrivite se estompează.

♑ Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Cartea săptămânii: Cavalerul de Bâte

Curaj, energie și inițiativă. Ajungi la concluzia că meriți mai mult. Alege un proiect și fă primul pas concret. Acțiunea îți amplifică motivația, iar lucrurile încep să se miște rapid.

♒ Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Cartea săptămânii: Nouă de Bâte (inversat)

Epuizarea își spune cuvântul, chiar dacă îți place ce faci. Simplifică obiectivele și redu presiunea. Protejarea energiei tale este cheia progresului.

♓ Pești (19 februarie – 20 martie)

Cartea săptămânii: Patru de Bâte (inversat)

Rutina zilnică are nevoie de ajustări. Cauți liniște, apartenență și confort emoțional. Micile schimbări în program îți pot aduce pacea dorită.