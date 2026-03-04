Venus intră în Berbec pe 6 martie: 4 luni de naștere care trebuie să facă prima mișcare în dragoste

Universul nu mai răsplătește așteptarea: cine trebuie să facă primul pas după 6 martie

Pe 6 martie, Venus intră în zodia Berbec și schimbă radical dinamica relațiilor. Energia devine directă, intensă și curajoasă, iar ezitarea nu mai este „răsplătită” de Univers. Este sezonul declarațiilor sincere și al inițiativei în dragoste. Pentru patru luni de naștere, mesajul astrologic este clar: nu mai aștepta, fă primul pas.

Venus în Berbec: curaj, pasiune și acțiune în iubire

Venus guvernează iubirea, atracția, stima de sine și modul în care ne exprimăm afecțiunea. Odată ajunsă în Berbec, semn de foc impulsiv și neînfricat, energia romantică devine directă și lipsită de ocolișuri.

În această perioadă, dorințele ascunse și așteptările tăcute nu mai funcționează. Universul favorizează gesturile îndrăznețe, mesajele trimise fără ezitare și conversațiile asumate. Dacă ai așteptat să fii ales, poate că acum este momentul să alegi tu.

Iată cele patru luni de naștere care trebuie să renunțe la pasivitate și să facă prima mișcare.

Februarie: Analiza excesivă te ține pe loc

Nativii lunii februarie sunt obișnuiți să observe înainte să acționeze. Analizează, se detașează emoțional și își spun că pot accepta orice rezultat.

În realitate, își doresc conexiune la fel de mult ca oricine. Tranzitul lui Venus în Berbec le provoacă masca de răceală și îi împinge spre autenticitate.

Dacă îți pasă, spune. Dacă ești interesat, arată. Siguranța aparentă a așteptării poate însemna, de fapt, stagnare. Respingerea trece. Regretul rămâne.

Iulie: Vulnerabilitatea nu este slăbiciune

Pentru cei născuți în iulie, emoțiile sunt intense, iar expunerea sufletească poate părea înfricoșătoare. Tendința naturală este de a proteja inima cu orice preț.

Însă Venus în Berbec aduce o lecție de curaj. Persoana la care te gândești nu îți poate ghici sentimentele. Nu este nevoie să spui totul dintr-o dată, dar este esențial să încetezi să pretinzi că nu îți pasă.

Dragostea presupune implicare, nu doar trăire interioară.

Octombrie: Pace sau autenticitate?

Cei născuți în octombrie sunt adesea preocupați să mențină armonia. Evită confruntările și își pun dorințele pe plan secund pentru a păstra echilibrul.

Dar acest tranzit nu este despre echilibru. Este despre asumare.

Dacă îți dorești ceva, inițiază. Trimite mesajul. Propune întâlnirea. Începe conversația. O armonie construită pe sinceritate este mai solidă decât una bazată pe evitare.

Decembrie: Destinul are nevoie de acțiune

Nativii lunii decembrie visează grandios în iubire, dar uneori tratează romantismul ca pe o chestiune de destin.

Este adevărat că unele lucruri sunt menite să se întâmple. Însă Venus în Berbec reamintește că și destinul are nevoie de inițiativă.

Ai o singură viață pentru a spune ce simți. O singură viață pentru a-ți asuma riscul. În acest sezon astrologic, pasiunea îi favorizează pe cei curajoși, potrivit Collective World.