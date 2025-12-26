Horoscop 2026: Schimbări radicale pentru toate zodiile

Ce face ca anul 2026 să fie atât de diferit de orice alt an?

Numeroase planete se mută în diferite semne. Asta înseamnă că povești lungi de decenii își închid capitolele consecutiv, una după alta. Ar fi ca și cum 'i-ai întemeia o familie, ai renunța la locul de muncă și, de asemenea, ai reveni la facultate, toate într-un singur an.

Celălalt lucru unic despre 2026 este că Venus va fi retrograd - ceea ce se întâmplă o dată la doi ani - în octombrie și noiembrie. Fii pregătit pentru un semnal de oprire în viața ta amoroasă sau în contul bancar.

Berbec

La începutul anului este ca și cum te transformi într-o persoană complet nouă. Ai tendința să te miști repede, așa că schimbarea nu este chiar atât de catastrofală pentru tine. Dar când cele două planete exterioare, Saturn și Neptun, se mută în zodia ta, s-ar putea să faci niște modificări importante în ceea ce privește identitatea și stilul tău, pentru care nici măcar tu nu ești pregătit. Gândește-te la schimbări de coafură, o curățenie generală în dulap, un interes pentru muzică sau haine retro.

În aprilie, planeta revoluționară, Uranus, își schimbă semnele zodiacale, aducând idei neașteptate (dar curioase) în calea ta. Ceva te încurajează să-ți re-angajezi mintea. Este un moment excelent pentru a învăța o limbă nouă, a te alătura unui grup de hobby-uri, a obține o certificare în ceva sau a te întoarce la școală.

Toate acestea au loc până în iunie, când Jupiter îți aduce noroc serios în viața amoroasă. Dacă ești singur vei fi inundat de opțiuni și oportunități de întâlniri până la sfârșitul anului. Dacă ești într-o relație, îți vei face o mulțime de prieteni noi.

Taur

Ai tendința să rămâi la un singur loc de muncă pentru perioade lungi de timp dar acel timp s-ar putea să se apropie de sfârșit. Eclipsa de Lună nouă din februarie va deschide un nou capitol în cariera ta - poate unul puțin neobișnuit, dar autentic pentru tine. Ar fi ca și cum ai renunța la un loc de muncă în domeniul financiar pentru a deschide o florărie. Ține minte: nu trebuie să aibă sens pentru nimeni altcineva decât pentru tine.

Datorită mișcării lui Uranus în Gemeni, pe 25 aprilie, restul anului ar putea fi martorul unor bogății neașteptate. Sursa improbabilă? Internetul. Participă la tombole pentru călătorii all-inclusive, aplică pentru granturi, îndreaptăte puțin spre jocuri de noroc - de ce nu?!

Abia în octombrie lucrurile iau o întorsătură în horoscopul tău din 2026, în special în viața ta amoroasă. Venus retrograd aduce în prim-plan vechi povești de dragoste și pune la încercare ceea ce crezi că știi despre iubire, și orice relație romantică în care te afli acum. Cufundă-te în natura ta stabilă și statornică; te va ajuta să treci prin asta.

Gemeni

Sărbătorile sunt distractive până când trebuie să te întorci la muncă. Știm cu toții că nu ești cel mai bun la a ține evidența lucrurilor atunci când există distrageri amuzante. Dar datorită mutării lui Saturn și Neptun în Berbec, în primele două luni ale anului, beneficiezi de concentrarea de care ai nevoie pentru a face lucrurile și a te întoarce pe drumul cel bun.

Atenție: Vei avea parte de niște drame cu prietenii în aprilie, când câteva lucruri care au fost ascunse ies la iveală. De exemplu, dacă ți-ai mințit un prieten, acesta va afla și te va confrunta. Sau poate e invers. Cel mai bine este să te aștepți la neașteptat și să-ți păstrezi calmul. Când discuți lucrurile, s-ar putea să decizi că acest prieten nu merită păstrat.

În rest, vei pluti până pe 12 august, la eclipsa de Lună nouă. Dar apoi, cineva îți trimite un e-mail sau un mesaj care îți oferă șansa de a intra în lumina reflectoarelor - poate preluând conducerea la un eveniment sau jucând rolul principal într-o piesă de teatru. La început s-ar putea să-ți faci griji dacă meriți această lumină, dar rezistă gândirii negative. Meriți, așa că profită și bucură-te!

Rac

Pregătește-te să începi un an destul de uimitor! În primul rând, adevărata ta iubire ar putea să-ți intre în viață în ianuarie, în special între 6 și 9 ianuarie. Știm că ești o persoană casnică, dar spune „da” la petrecerile de la serviciu și evenimentele de networking. Ai putea întâlni pe cineva foarte special acolo.

Și asta nu e tot: în prima jumătate a anului vei profita de tot norocul - vei primi reduceri și, în general, vei atrage multă atenție. Jupiter se mișcă prin zodia ta până pe 30 iunie. Așa că asigură-te că te expui și îți asumi riscuri.

Dar asta nu e nimic în comparație cu ceea ce se întâmplă pe 12 august, când eclipsa de Lună nouă în Leu trimite fie un cec mare, fie o oportunitate de a face bani. Lunile noi sunt ca începutul unui nou episod dar eclipsele de Lună nouă sunt începutul unor sezoane complet noi. Influența Leului are acea energie de personaj principal, făcându-i pe ceilalți să-ți vadă talentul și să dorească să investească în tine. Gândește-te: obținerea unui contract, primirea de sponsorizări pentru un proiect sau acordarea unei burse.

Leu

Primele două luni ale anului te vor face să crezi din nou în dragoste. Vei începe să fantazezi despre relația visurilor tale și să te gândești serios la valorile relației tale și la factorii decisivi. Totul duce la eclipsa de Lună nouă în Vărsător, din 17 februarie, care deschide calea pentru o nouă relație puternică. Dacă ești singur, s-ar putea să întâlnești un suflet pereche prin intermediul unui prieten comun. Dacă ești căsătorit, această eclipsă vă oferă oportunitatea de a rezolva ce nu funcționează, astfel încât să puteți merge mai departe.

Pe 30 iunie, Jupiter, planeta norocului și abundenței, se mută în semnul tău zodiacal. Și ce mod minunat de a începe vara! Tot ceea ce atinge Jupiter primește o doză mare de pozitivitate, bucurie și noroc, așa că, din iulie încolo vei fi un magnet ambulant pentru noroc. Folosește acest moment pentru a-ți schimba identitatea pentru că totul merge bine pentru tine acum. Testează un stil nou, schimbă-ți cariera, participă la un curs - aceasta este rampa de lansare pentru a deveni noul tu.

Singura mică problemă pe care o vei experimenta în 2026 este în timpul retrogradării lui Venus, care se întâmplă în octombrie și jumătate din noiembrie. Îți pune cu adevărat accentul pe familia ta acum, cerându-ți să le spui lucruri pe care nu le-ai împărtășit, fie că este vorba despre sexualitatea ta, problemele financiare sau cu cine te întâlnești. De obicei ești o carte deschisă cu familia, dar îți vei da seama că ai ascuns ceva important pentru că te temi că familia ta îl va respinge.

Fecioară

După sărbători probabil vei fi printre primii înapoi la birou. Dar iată ceva ce vor astrele să știi: Nu este nevoie să te apuci de treabă până pe 15 ianuarie. Între 6 și 9 ianuarie totul va fi despre petreceri, prieteni și distracție. Aceasta este o perioadă pentru vremuri bune, nu pentru muncă.

O mică schimbare are loc la serviciu în aprilie, odată cu trecerea lui Uranus în Gemeni. Aceasta este planeta surprizei, care trece prin semnul tehnologiei și al comunicării. Dacă lucrezi în domeniul tehnologiei sau te bazezi pe tehnologie pentru a-ți face treaba, acesta va fi un an tumultos pentru tine, cu probleme tehnice, controverse aprinse legate de inteligența artificială și o mulțime de apeluri IT. Asigură-te că salvezi documentele de trei ori și faci copii de rezervă ale oricăror informații critice pe un hard disk extern.

De obicei nu ești genul care să romantizeze relațiile dar a existat una, în special, care te-a dat peste cap în ultima vreme. Și datorită eclipsei de Lună plină din 28 august vei vedea totul mult mai clar. De fapt, vei vedea atât de clar încât probabil vei iniția o conversație cu dovezile în mână. Este imprimarea literală a conversațiilor prin mesaje text. Această conversație e obligatoru să aibă loc, indiferent dacă o începi acum sau nu, așa că mai bine să pui totul pe masă.

Balanță

Norii se liniștesc în sfârșit, în februarie, în viața ta amoroasă. Această parte a horoscopului tău pentru 2026 îți oferă claritatea și limitele de care ai nevoie fie pentru a încheia o relație care nu este potrivită pentru tine, fie pentru a începe să ieși la întâlniri mai intenționat. Eclipsa de Lună nouă din 17 februarie ți-ar putea aduce un nou pretendent. Ai putea întâlni această persoană prin intermediul unui prieten al unui prieten.

Ești întotdeauna grozav la networking, dar odată ce Jupiter se mută în Leu, pe 30 iunie, vei deveni și mai popular decât ești acum. Pentru restul anului, conexiunile pur și simplu vin la tine. Așadar, dacă intri într-o situație dificilă în care ai nevoie de sfaturi sau în care conexiunile ar fi utile, vei avea pe cineva la care să apelezi. Fie cunoști pe cineva, fie cineva cunoaște pe cineva. Începe să trimiți apeluri sau e-mailuri, iar Jupiter ți le va aduce.

Din păcate, vei vedea o problemă în finanțele tale pe tot parcursul lunii octombrie și jumătatea lunii noiembrie. Această retrogradare a lui Venus ar putea duce la omiterea sau uitarea plăților sau la pierderea temporară a accesului la banii tăi. Cel mai bine este să ai niște bani la tine în aceste luni, pentru orice eventualitate.

Scorpion

Perioada 6-9 ianuarie aduce vești uimitoare despre carieră. Dacă ai lucrat la un proiect mare, ai căutat un nou loc de muncă sau ai aspirat la o promovare, acesta este momentul tău! Planetele vor face toată munca aici dar dacă vrei să transmiți o vorbă bună universului, încearcă acest mic ritual: Scrie trei lucruri pe care ți-ar plăcea să le vezi întâmplându-se la locul de muncă până la sfârșitul lunii ianuarie. Meditează și imaginează-ți că aceste trei lucruri se împlinesc. Apoi, fie îngroapă lista în pământ (pentru a „crește”), fie o arzi pentru a o trimite universului. Știu că sună puțin cam efemer, dar încearcă!

O prietenie se poate încheia pe 3 august, în timpul eclipsei de Lună plină. Asta ar fi trebuit să se întâmple cu mult timp în urmă deoarece probabil voi doi v-ați îndepărtat; pur și simplu nu ați realizat asta până în acest moment. În prima jumătate a anului, fii cu ochii în patru pentru a vedea care dintre prietenii tăi îți epuizează cu adevărat sistemul nervos. Are vreun prieten tendința de a fi un pic vampir energetic?

Și apoi, pentru tot octombrie și jumătate din noiembrie, vei primi un cadou nefericit de ziua ta: Venus retrogradă în semnul tău. Deoarece Venus reprezintă banii și dragostea, s-ar putea să simți că stagnezi în ambele domenii. Acesta este un moment excelent pentru a fi introspectiv și a-ți schimba identitatea.

Săgetător

Ai așteptat „momentul potrivit” pentru a încerca ceva nou? În ultima vreme, atenția ta s-a concentrat pe susținerea și întreținerea familiei tale, dar până în februarie este momentul să te concentrezi pe tine. Vei simți un val de inspirație și energie solidă în jurul auto-exprimării și creativității. Începe cu lucruri mici (schițe, idei, brainstorming) și dezvoltă-ți încet viziunea.

S-ar putea să-ți părăsești locul de muncă în martie. Eclipsa de Lună plină din 3 martie înseamnă că ceva este pe cale să se termine în cariera ta - ceva de care ți-ai dat seama că pur și simplu nu-ți pasă suficient. Conectează-te la libertatea Săgetătorului și las-o să plece.

Ai avut câțiva ani dificili. Probabil ai reușit să te adaptezi. Dar încă nu ai terminat cu surprizele. Uranus intră în Gemeni în aprilie, iar acest lucru îți va oferi oportunitatea de a te ridica la nivelul relației tale. Din păcate, Uranus tinde să dea peste cap lucrurile, dar este doar pentru a te încuraja să vezi noi perspective. Până la sfârșitul anului 2026 îți vei vedea relația într-o lumină nouă, ceea ce ar putea duce fie la creșterea, fie la sfârșitul ei. Acceptă fiecare surpriză de informație din acest an. Poți să o rezolvi.

Capricorn

Fiind ambițios, ți-ai planificat obiectivele de Anul Nou. Și partea cea mai bună este că vei vedea rezultate imediate, începând din ianuarie. Nu numai că Venus, Marte și Soarele se aliniază în semnul tău pentru a-ți aduce oportunități speciale de muncă, dar vei întâlni și o Lună nouă în semnul tău. Toate acele obiective sau manifestări liniștite la care ai lucrat în culise sunt pe cale să devină realitate.

În 2026 s-ar putea să devii și persoana care îți dorești să fii. Din păcate, asta ar putea însemna să renunți la prieteni sau familie care nu susțin această viziune. De fapt, eclipsa de Lună plină din 28 august te-ar putea ajuta să vezi că cineva care acționează ca un prieten încearcă în secret să te doboare. Și acest lucru te poate încuraja să întrerupi comunicarea cu acea persoană. Poate fi dificil dar este spre binele tuturor.

Dacă ai amestecat afacerile cu plăcerea, totul va ajunge la un punct critic în octombrie. Venus retrograd creează tensiune între tine și un prieten de serviciu sau un membru al familiei cu care lucrezi (care ar putea fi aceeași persoană din august). Sunteți incredibil de apropiați dar există și decizii de afaceri care trebuie luate. În cele din urmă, toată luna octombrie și jumătatea lunii noiembrie vor fi dificile. Cel mai bun lucru de făcut: Micșorați imaginea și priviți situația cu un ochi critic. Dacă ați privi asta ca un om din afară, ce sfat v-ați da?

Vărsător

Eclipsa de Lună nouă în semnul tău zodiacal din 17 februarie este ca și cum ai apăsa „resetare” asupra modului în care te prezinți în lume. S-ar putea să simți o chemare să-ți schimbi stilul (modul în care te îmbraci și arăți) sau să schimbi etichetele cu care te identifici (gândește-te la schimbări de nume de familie după căsătorie).

Întâlnirile amoroase devin puțin imprevizibile - într-un mod amuzant - începând din aprilie și pe tot parcursul restului anului. Dar pe 30 iunie lucrurile devin serioase. Atunci viața ta amoroasă are parte de o întorsătură delicioasă a sorții și te pune pe picioare într-o poveste de dragoste de un an (sau mai mult). Jupiter este responsabil pentru asta iar tot ce trebuie să faci este să fii cu ochii deschiși și să primești.

În cele din urmă, Venus retrograd îți lovește cariera în octombrie și noiembrie. Să te confrunți cu provocare după provocare la locul de muncă și să nu fii plătit corespunzător pentru eforturile tale este o înfrângere. Dar despre asta este vorba în retrogradarea lui Venus: întârzieri și timp pentru a te gândi la ce nu funcționează. În loc să încerci să insisti mai mult pentru o plată corectă, fă un pas înapoi. Îți place slujba ta? Ce te împiedică cu adevărat să pleci sau să faci o schimbar aici?

Pești

În 2025, contul tău bancar s-ar putea să fi fost în incertitudine. Dar Saturn și Neptun fac magie pe 13 februarie, permițându-ți în sfârșit să-ți gestionezi finanțele. Vei stabili un plan financiar care oferă spațiu pentru visare și libertate cu banii tăi. Discută cu consultantul tău financiar sau contabil pentru că vor avea niște perspective grozave de împărtășit. Dacă nu ai încă unul, acum este momentul să cauți.

Pe 3 martie, o eclipsă de Lună plină în semnul tău opus pune capăt unei relații romantice sau pe termen lung. Relațiile sănătoase vor fi puse la încercare dar în cele din urmă vor ieși mai puternice. Relațiile slabe se vor rupe probabil sub presiune. Creează valuri și fă ceea ce este potrivit pentru tine! Și fii atent în aprilie, când bârfele din familie dezvăluie informații interesante despre membrii familiei. Este cineva exclus de la moștenire? A fost vreun membru al familiei defavorizat? Toate acestea se datorează faptului că Uranus s-a mutat în regele bârfelor, Gemeni, pe 25 aprilie. Asigură-te că secretele tale sunt bine închise; zvonurile despre familie circulă nebunește în aceste zile, potrivit rd.com.

Dacă nivelul tău de mișcare a scăzut, mutarea lui Jupiter în Leu pe 30 iunie te va încuraja să te apuci de sport. Un exercițiu, o dietă, un antrenor - ceva te va inspira brusc în această perioadă să te concentrezi mai mult pe sănătatea ta. Știi că e momentul!