Horoscopul banilor, februarie 2026: zodiile favorizate de astre

Luna debutează cu Anul Nou Lunar și aduce unele dintre cele mai dinamice configurații planetare ale întregului an.

Pe 3 februarie, Uranus își reia mersul direct în Taur, pentru ultima etapă petrecută în acest semn. Din 2018 încoace, Uranus a zguduit zona finanțelor, forțând schimbări, renunțări și reconstrucții. Acum, această energie aduce oportunități neașteptate, câștiguri surpriză și o șansă reală de stabilitate pe termen lung.

În plus, Eclipsa de Lună Nouă din 17 februarie, în Vărsător, accelerează evenimentele financiare, iar schimbarea Nodurilor Lunare deschide un nou „fir al destinului” spre prosperitate.

Mesajul general al lunii: risc calculat. Februarie este ideală pentru avansare, joburi noi și creșteri financiare, dar fără a pune în pericol siguranța deja construită.

♈ Berbec

Stabilitatea financiară revine în viața ta, Berbec. După ani de fluctuații și nesiguranță, februarie 2026 marchează începutul unei etape solide. Din 2018, Uranus a tranzitat zona ta a banilor, forțându-te să regândești complet relația cu finanțele și să cauți independența.

Pe 3 februarie, Uranus își reia mersul direct în Taur și deschide o perioadă-cheie pentru tine, care se va întinde până la finalul lunii aprilie. Acum vezi rezultatele eforturilor tale, iar banii încep să reflecte stima de sine și valoarea personală.

Pot apărea câștiguri neașteptate sau schimbări care te duc spre mai multă autonomie, însă nu mai este vorba despre instabilitate, ci despre consolidare. Ai construit ceva durabil, iar luna februarie îți confirmă acest lucru.

♒ Vărsător

Este momentul să-ți îmbunătățești situația financiară, Vărsător. Venus intră în Pești pe 10 februarie, activând zona ta a banilor și aducând energie de abundență.

Poți primi bani prin:

promovări,

bonusuri,

investiții,

surse neașteptate.

Deși fluxul financiar este favorabil, cheia succesului tău rămâne responsabilitatea. Nu este o lună pentru risipă sau speculații hazardate.

Când Mercur retrogradează în Pești pe 26 februarie, este momentul ideal pentru:

revizuirea bugetului,

recuperarea unor sume restante,

gestionarea mai atentă a cheltuielilor.

Pentru tine, februarie arată că prosperitatea nu înseamnă doar câți bani ai, ci cât de bine știi să îi administrezi.

♑ Capricorn

Răbdarea este cheia succesului tău financiar, Capricorn. O nouă eră începe în viața ta materială, dar una care cere maturitate și viziune pe termen lung.

Pe 17 februarie, Eclipsa de Lună Nouă în Vărsător activează sectorul banilor și deschide un drum complet nou. Energia este rapidă și inovatoare, dar nu trebuie să te grăbești.

Cu Nodul Nord în Vărsător, intri într-o etapă de independență financiară și inovație, mai ales prin:

surse alternative de venit,

activități online,

domeniul tehnologic.

Este începutul unui parcurs nou, care poate transforma radical finanțele tale în următorii ani. Spune „da” oportunităților potrivite, dar păstrează echilibrul între prudență și curaj.