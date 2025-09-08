Horoscopul dragostei, 8 – 14 septembrie 2025: Relațiile trec printr-un test major

Săptămâna 8 – 14 septembrie 2025 aduce pentru fiecare zodie lecții importante de iubire. Suntem încă sub influența eclipsei de Lună în Pești din 7 septembrie, care a zdruncinat relațiile și a scos la suprafață adevăruri ascunse. În plus, cu Uranus retrograd, schimbările nu se lasă așteptate și vor continua până la următoarea eclipsă de Soare din Fecioară, pe 21 septembrie.
Ziua de vineri, 12 septembrie, este cea mai bună pentru relații, când Soarele și Mercur se aliniază cu Jupiter, aducând comunicare clară, reconciliere și energie pozitivă în cupluri. Este un moment excelent pentru întâlniri, discuții sincere sau pur și simplu timp de calitate petrecut alături de cei dragi.
Previziuni pentru fiecare zodie
Berbec – te eliberezi de bagaje emoționale și devii mai deschis către relații. Finalul de săptămână îți aduce optimism și noi începuturi.
Taur – singles: șanse mari să întâlnești pe cineva nou; cupluri: legăturile se întăresc și vineri se anunță o zi excelentă în iubire.
Gemeni – conflictele mărunte se pot rezolva; weekendul aduce apropiere și armonie.
Rac – eclipsele îți deschid orizontul spre iubirea la distanță sau călătorii romantice. Comunicarea e cheia săptămânii.
Leu – Venus te face magnetic(ă). Organizează întâlniri speciale, weekendul e perfect pentru conversații profunde.
Fecioară – săptămâna ta de aniversare aduce claritate în iubire. Relațiile capătă stabilitate și un vibe romantic la final de săptămână.
Balanță – începutul săptămânii e tensionat, dar weekendul te ajută să repari și să te reconectezi.
Scorpion – energia eclipsei încă se simte: poți începe o nouă relație sau aprofunda una existentă. Weekendul favorizează planurile romantice.
Săgetător – ai parte de momente intense și trebuie să eviți impulsivitatea. Spre finalul săptămânii, comunicarea sinceră aduce liniște.
Capricorn – Jupiter îți susține relațiile. Săptămâna începe cu focus pe viața de familie, iar weekendul e plin de armonie.
Vărsător – Venus îți aduce șarm și oportunități romantice. Weekendul e exploziv în iubire, cu șanse de evoluție rapidă a unei relații.
Pești – eclipsele pun accent pe relațiile tale. Weekendul aduce discuții pline de iubire și ocazia perfectă să te apropii de cineva special.