Horoscopul dragostei, 9–15 februarie 2026: Ce surprize aduce Valentine’s Day pentru fiecare zodie

Venus, planeta iubirii, intră în Pești pe 10 februarie – un tranzit extrem de favorabil, care amplifică empatia, romantismul, creativitatea și dorința de conexiuni profunde.

Peștii sunt semnul preferat al lui Venus, iar în această perioadă iubirea curge fără bariere. Este momentul ideal pentru gesturi romantice, declarații sincere și legături emoționale autentice. Energia este perfectă pentru Ziua Îndrăgostiților.

De Valentine’s Day, pe 14 februarie, Luna în Capricorn formează un aspect armonios cu Uranus, aducând surprize plăcute, iar seara este îmbrăcată într-o notă de sensibilitate și romantism datorită influenței lui Neptun. Chiar și cei singuri pot transforma această perioadă într-un moment de iubire de sine, prietenie și echilibru interior.

Horoscop dragoste săptămânal 9–15 februarie 2026, pentru fiecare zodie

♈ Berbec

Venus îți traversează casa a 12-a, ceea ce poate aduce iubiri discrete sau sentimente ținute departe de ochii lumii. Nu te grăbi să faci anunțuri importante. Intrarea lui Saturn în zodia ta marchează un nou început emoțional. Valentine’s Day este ideal pentru a-l petrece cu prietenii sau într-un cerc apropiat.

♉ Taur

Venus activează casa prietenilor și a vieții sociale, așa că vei fi mai prezent la evenimente și întâlniri. Apar reflecții legate de siguranța emoțională și financiară într-o relație. Finalul săptămânii poate aduce mici tensiuni, dar Ziua Îndrăgostiților oferă o pauză romantică binevenită.

♊ Gemeni

Saturn te ajută să faci diferența între prieteni adevărați și relații superficiale. Venus în Pești te apropie de conexiuni mai profunde. Valentine’s Day este favorabil, însă finalul săptămânii poate veni cu schimbări neașteptate în cuplu.

♋ Rac

Intrarea lui Venus în Pești este extrem de benefică pentru tine: emoțiile se adâncesc, iar nevoia de intimitate crește. Saturn îți cere să reevaluezi cercul social. Valentine’s Day te pune pe gânduri în legătură cu viitorul unei relații.

♌ Leu

Saturn începe un ciclu de stabilizare emoțională, iar Venus îți poate duce relația la un alt nivel. Valentine’s Day este unul dintre cele mai intense și romantice pentru tine, cu Luna activând casa parteneriatelor.

♍ Fecioară

Venus îți traversează casa a 7-a, accentuând relațiile de cuplu. Dacă ești singur, crește șansa unei întâlniri importante. Saturn aduce realism în plan financiar și emoțional. De Valentine’s Day, încearcă ceva diferit și ieși din rutină.

♎ Balanță

Saturn îți cere maturitate în relații și asumarea unor responsabilități suplimentare. Valentine’s Day este însă extrem de romantic, cu Luna în casa iubirii. Planurile se pot schimba pe neașteptate în weekend.

♏ Scorpion

Venus îți activează casa pasiunii și a iubirii, promițând o perioadă intens romantică. Saturn mută atenția spre muncă, dar Valentine’s Day vine cu un moment special, diferit de tot ce ai trăit până acum.

♐ Săgetător

Saturn aduce stabilitate în plan sentimental, mai ales în relații vechi sau cu persoane mature. Venus favorizează serile romantice petrecute acasă. Valentine’s Day are un aer surprinzător și plin de emoție.

♑ Capricorn

Saturn activează zona familiei și a vieții personale, ceea ce poate aduce teste în cuplu, dar și consolidare. Venus îmbunătățește comunicarea. Valentine’s Day este armonios, însă weekendul poate veni cu schimbări de plan.

♒ Vărsător

Saturn îți cere mai multă claritate în comunicare, iar Venus te face să cauți profunzime emoțională. Valentine’s Day te are pe tine în prim-plan – e momentul să spui ce simți cu adevărat.

♓ Pești

Scapi, în sfârșit, de presiunea lui Saturn, care părăsește zodia ta după aproape trei ani. Venus intră în semnul tău și te face irezistibil. Dragostea, atenția și farmecul personal sunt la cote maxime. Valentine’s Day este intim, romantic și exact pe gustul tău.