Horoscopul dragostei pentru 23–28 Septembrie 2025: Marte în Scorpion îți schimbă viața amoroasă

Deși eclipsa puternică de Soare în Fecioară a avut loc pe 21 septembrie, energia ei este încă prezentă și în această săptămână. Evenimentele legate de eclipse au nevoie de câteva zile (sau chiar săptămâni) pentru a se manifesta complet. Ele sunt ca niște indicatoare care ne arată direcția în care viața noastră va merge pentru o perioadă.

Opoziția acestei eclipse cu Saturn poate fi asociată cu finalul unor relații. Dacă ești într-o relație sănătoasă și solidă, nu ai motive de îngrijorare. Dacă simți totuși o tensiune, un sentiment de restricție sau pesimism, să știi că această energie se va ridica în curând — nu lua totul prea personal și nu descărca emoțiile asupra partenerului.

Pe 22 septembrie, Marte își schimbă semnul și intră în Scorpion, formând un careu cu Pluto. Aceasta este o energie intensă, pasională, dar și potențial conflictuală. Este recomandat să eviți certurile sau discuțiile aprinse în această perioadă. Pe 23 septembrie, evită să iei decizii importante — dacă te simți confuz, acordă-ți câteva zile, claritatea va veni.

Totuși, sezonul Balanței îți dă un ton optimist și te încurajează să socializezi — dar nu te supraîncărca cu planuri pe care apoi nu le poți onora.

Să vedem cum se anunță dragostea pentru fiecare zodie în această săptămână:

♈ Berbec

Mercur intră în casa a șaptea a relațiilor din harta ta natală, punând accent pe comunicare cu partenerul sau cu potențialii parteneri. Este o săptămână bună pentru a construi legături. Mercur în Balanță îți va domoli tonul uneori prea direct și îți va fi de folos în discuțiile delicate, mai ales legate de bani sau resurse comune.

♉ Taur

Eclipsa de săptămâna trecută a avut loc în casa a cincea a iubirii, ceea ce ar fi putut aduce o situație tensionată sau chiar o despărțire. Miercuri ai șansa unor conversații serioase, dar constructive, care pot rezolva conflictele. Până în weekend, lucrurile pot reveni la normal și chiar să devină mai intime.

♊ Gemeni

Sezonul Balanței îți luminează casa a cincea a iubirii pentru următoarea lună. Dacă ești singur, ai șanse mari să întâlnești pe cineva nou. Luna tranzitează și ea această zonă la începutul săptămânii, punând accent pe viața romantică. Bucură-te de aceste zile, pentru că după marți s-ar putea ca munca să îți distragă atenția de la romantism.

♋ Rac

Marte intră în casa a cincea a iubirii, aprinzând pasiunea. Totuși, acest tranzit poate aduce și gelozie, posesivitate sau lupte pentru putere, mai ales când Marte formează careu cu Pluto pe 22 septembrie. Pot ieși la iveală lucruri ascunse. Dacă treci cu bine de data de 25 septembrie fără conflicte majore, restul săptămânii și weekendul se anunță promițătoare.

♌ Leu

Careul Marte–Pluto poate scoate la suprafață conflicte legate de control sau tensiuni nerezolvate. Evită să acționezi pe baza impulsurilor de răzbunare sau a suspiciunilor. Mai bine discută deschis cu partenerul despre ceea ce simți și caută să restabiliți echilibrul împreună.

♍ Fecioară

Efectele eclipsei încă se resimt, mai ales că a format o opoziție cu Saturn din casa parteneriatelor. Este posibil să simți că unele probleme rămân nerezolvate. Partea bună este că Venus se află acum în semnul tău, sporindu-ți atractivitatea și punându-te în centrul atenției.

♎ Balanță

Eclipsa a avut loc în casa a douăsprezecea, scoțând la suprafață probleme vechi pe care a fost nevoie să le lași în urmă. Acum, sezonul tău începe — la mulți ani! — și, în multe privințe, această eclipsă a reprezentat un reset pentru noul tău an personal. Soarele în semnul tău îți dă mai multă încredere în dragoste și îți oferă șansa să întâlnești pe cineva, dacă ești singur.

♏ Scorpion

Marte intră în semnul tău, dar formează și un careu tensionat cu Pluto. Este posibil să simți o intensitate emoțională puternică și tendința de a fi suspicios sau conflictual. Evită să îți verși frustrările asupra partenerului. Cel mai bine este să discutați sincer și să rezolvați problemele împreună.

♐ Săgetător

Soarele în Balanță te face mai sociabil. Energia acestei săptămâni îți aduce chef de interacțiune și te poate apropia mai mult de partener — sau te inspiră să cauți pe cineva dacă ești singur. Weekendul vine cu dorința de aventură și experiențe noi.

♑ Capricorn

Viața ta amoroasă primește un impuls pe măsură ce Soarele intră în Balanță, orientându-te către momente petrecute cu cei dragi. Marte în Scorpion îți intensifică dorințele, iar dacă ești singur, s-ar putea să te concentrezi mai mult pe găsirea unui partener. Venus în Fecioară te sprijină și îți aduce conexiuni compatibile.

♒ Vărsător

Planeta iubirii tranzitează casa a opta a intimității, făcându-te să îți dorești conexiuni mai profunde. Este o săptămână bună pentru a consolida relația sau pentru a te apropia de cineva special. Dacă permiți, te poți simți mulțumit de situația actuală.

♓ Pești

Eclipsa recentă a fost puternică și încă îi simți efectele. Dacă o relație s-a încheiat, Jupiter din casa a cincea a iubirii îți poate aduce pe cineva nou în viață. Venus în casa a șaptea atrage oameni către tine, iar dacă ai deja un partener, veți petrece mai mult timp împreună săptămâna aceasta.