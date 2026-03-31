Influența Lunii pline din 1 aprilie 2026: Poveștile vechi ajung la final și inaugurăm un nou început

Venus intră în Taur luni, 30 martie. Acest tranzit abundent și creativ ne permite să reparăm relațiile și să ne extindem calendarele sociale. Ne concentrăm și pe preocupările noastre artistice. Deși sezonul Berbecului aduce provocări, lunația Balanței reprezintă o forță calmantă, pe măsură ce ne adaptăm la turbulențe.

Berbec

Aceasta este o lunație foarte interesantă, deoarece se concentrează pe două fețe ale aceleiași monede: partea ta independentă și cea codependentă. Dacă ai dat prea mult de o parte, trebuie să găsești echilibru.

Saturn este deja în semnul tău. Acesta este un tranzit profund încărcat care îți atinge coarda sensibilă. Trebuie să înveți cum să-ți gestionezi emoțiile, mai ales dacă le-ai evitat. Amintește-ți, vulnerabilitatea nu este un semn de slăbiciune. Este un semn de putere și este bine pentru tine să fii vulnerabil din când în când.

Taur

Acesta este momentul tău să strălucești și să fii în lumina reflectoarelor mai confortabil, Taur. Sezonul Berbecului îți amintește de potențialul pe care îl deții. Cu această Lună Plină în Balanță, vezi că progresul lent pe care l-ai făcut acum aduce o mulțime de experiențe pline de satisfacții.

Relațiile tale cu prietenii și colegii se transformă și în această săptămână. Pentru cei de la școală, este mai ușor să se conecteze cu colegii de clasă. Dorința ta de a colabora cu ceilalți este mai puternică acum.

Gemeni

Cu Luna Plină în Balanță, este important să fii mai atent la nivelurile tale de energie. Înveți să fii bun cu tine însuți și să-ți oferi hrana de care ai nevoie. Acest lucru este deosebit de important acum, deoarece sezonul Berbecului poate părea haotic.

În această perioadă, ești împuternicit să închizi orice ciclu. Acordă-ți timp să reflectezi asupra experiențelor de învățare și a relațiilor care te-au modelat.

Rac

Te obișnuiești din ce în ce mai mult să fii în centrul atenției în timpul sezonului Berbec. De asemenea, începi să-ți accepți rolul de cineva care îi ghidează pe alții. Saturn îți permite să-ți perfecționezi abilitățile de lider, oferindu-ți în același timp teste pe parcurs.

Poate fi frustrant la început, dar pe termen lung, te ajută doar să te întărești și să-ți ofere instrumentele necesare pentru viitor.

Leu

În timpul Lunii Pline în Balanță, înveți cum să lucrezi bine cu ceilalți și să fii mai prezent pentru ei. Această lunație rafinează, de asemenea, modul în care îți prezinți ideile. Mercur este acum direct și poți să-ți creezi idei cu mai multă claritate, în special în sectorul tău profesional. Dacă lucrezi la ceva personal, ești mai motivat în această perioadă. S-ar putea chiar să-ți termini proiectul.

Fecioară

În timpul acestui tranzit de Lună Pline, te simți tentat să te întorci la școală sau să înveți ceva nou. Cu guvernatorul tău, Mercur, acum direct, vrei să atingi stelele și să explorezi noi teritorii.

Modul în care te tratezi pe tine însuți este, de asemenea, legat de această lunație. Dacă ai fost propriul tău critic, acum este momentul să schimbi acel dialog și să înveți cum să fii cea mai mare încurajatoare și cel mai bun prieten al tău. Acest tranzit puternic te ajută să te transformi.

Balanță

Luna Plină strălucitoare răsare în semnul tău, ceea ce nu poate însemna decât că treci la nivelul următor. Chiar și cu Saturn în Berbec care aduce unele provocări, vei reuși. ​​Ai ceea ce este necesar și nu te temi de munca grea.

Această săptămână te ajută să descoperi puterea pe care o deții. Înveți cum să lupți pentru ceea ce vrei și să ai încredere în tine, astfel încât să poți merge mai departe. Intri într-o nouă fază în care trebuie să te simți confortabil.

Scorpion

Cu Luna Plină în Balanță, acesta este un moment pentru a analiza relațiile pe care le aveți cu ceilalți. Dacă sunteți într-o relație romantică, acest tranzit lunar vă permite să vă cunoașteți partenerul la un nivel mai profund. Legăturile voastre se adâncesc și puteți comunica mai eficient cu Mercur acum direct.

Dacă sunteți singur, acest tranzit vă permite, de asemenea, să vă conectați cu potențiali prieteni sau colegi. Cariera sau viața academică încep să înflorească. Vă simțiți mai confortabil vorbind cu ceilalți și fiind mai un jucător de echipă.

Săgetător

Acest tranzit îți amintește să ai grijă de tine și să fii atent la nevoile tale. E timpul să nu te mai pui pe locul doi. Dacă te-ai epuizat și trebuie să-ți recuperezi timpul, această lunație te învață cum să stabilești limite.

Odihnește-te și ia-o ușor. Nu te grăbi, chiar dacă s-ar putea să fii tentat în acest sezon Berbec. Mergi încet și ai răbdare. Nu uita să ceri ajutor dacă ai nevoie.

Capricorn

Luna Plină în Balanță te motivează să atingi noi orizonturi și să vezi pârghia pe care o ai. Ca semn cardinal, te simți fascinat de acest tranzit, deoarece te ajută să construiești pas cu pas. În sfârșit ai impulsul pe care ți l-ai dorit în ultimele săptămâni, când Mercur era retrograd. Acum poți stabili planuri concrete și construi alianțe.

Vărsător

Săptămâna aceasta, în timpul tranzitului Lunii Pline, te conectezi cu familia ta și înveți să fii mai prezent pentru ei. Ia în considerare să sapi istoria familiei tale și să înveți cum se conectează aceasta cu prezentul tău. S-ar putea să fii surprins de ceea ce descoperi.

Ai sprijinul familiei și al prietenilor. Luna Plină aduce maturitate și creștere, deoarece îți permite să vezi lucrurile într-o lumină nouă și să-ți schimbi perspectiva. De asemenea, este un moment bun pentru a te împăca cu cei din jurul tău dacă ai avut un conflict.

Pești

Energia venusiană din această săptămână îți arată că trecutul poate servi ca lecție. Acest tranzit lunar îți amintește să tai acordurile și să nu dai atât de multă putere acelor povești vechi.

Sezonul Berbecului te ajută să-ți redescoperi talentele și să te conectezi cu energia ta creativă. Pregătește-te să te simți mai confortabil cu auto-exprimarea. Cu Mercur în poziție directă ești inspirat, iar ceilalți sunt fermecați de ceea ce ai de oferit, potrivit yourtango.com.

