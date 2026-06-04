„Aici răsărea soarele pentru el...” Povestea sfâșietoare a lui Gabriel, copilul de 9 ani care a murit strivit de capacul unei canalizări

Tragedie în Limanu: Gabriel, un băiat de 9 ani, a murit prins sub capacul unei canalizări. Ultimul său tablou emoționează o țară întreagă

Comunitatea din Limanu este în stare de șoc după moartea unui copil de doar 9 ani. Gabriel și-a pierdut viața în urma unui accident cumplit petrecut într-o curte abandonată aflată în administrarea Gărzii de Coastă. În timp ce anchetatorii încearcă să stabilească responsabilitățile, profesorii, colegii și familia încearcă să găsească puterea de a accepta o pierdere imposibil de înțeles.

O după-amiază de joacă s-a transformat într-o tragedie care a îndoliat întreaga comunitate din localitatea Limanu, județul Constanța. Gabriel, un băiat în vârstă de 9 ani, și-a pierdut viața după ce a fost prins sub capacul unei canalizări aflate într-o curte abandonată.

Incidentul s-a produs marți după-amiază, iar apelul la numărul unic de urgență 112 a mobilizat rapid echipajele de intervenție. Din nefericire, medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața copilului.

Cum s-a produs tragedia

Potrivit primelor informații, băiatul se afla la joacă într-un imobil neutilizat de mai mulți ani. În circumstanțe care urmează să fie stabilite cu exactitate de anchetatori, copilul a fost prins sub capacul unei canalizări.

Localnicii spun că în zona respectivă există numeroase elemente din beton depozitate în urma unor lucrări mai vechi, iar locul este cunoscut de copiii din zonă.

Polițiștii și criminaliștii au efectuat cercetări la fața locului pentru a reconstitui fiecare moment care a dus la producerea accidentului fatal.

Gabriel, copilul care iubea pictura și activitățile școlare

Moartea lui Gabriel a provocat o durere profundă în rândul colegilor și profesorilor săi. Elev în clasa a doua, băiatul era cunoscut drept un copil liniștit, respectuos și implicat în activitățile școlii.

Marinela Ivașcu, directoarea Școlii Gimnaziale Nr. 1 Limanu – 2 Mai, a vorbit pentru Ziua de Constanța cu emoție despre pasiunea copilului pentru artă și despre visurile pe care le avea.

„Este ultimul tablou pictat de el la cercul de pictură. Noi avem un pictor în sat, domnul Ghine Alexandru, care vine voluntar și face o dată pe săptămână activități cu copiii de pictură și aici este expoziția clasei lui și ultimul tablou pictat de Gabriel.”

În școală este organizată în această perioadă o expoziție cu lucrările elevilor, iar printre acestea se află și ultima creație artistică realizată de Gabriel. Pentru colegi și profesori, tabloul a devenit simbolul unui destin întrerupt mult prea devreme.

Directoarea unității de învățământ a descris și activitățile în care copilul era implicat alături de colegii săi.

„Avea alt orizont aici pentru el. Aici răsărea soarele. Accidentul tragic l-a făcut să apună mai devreme decât trebuia. Clasa lui era implicată într-un proiect și aveau atelier de pictură, atelier de gastronomie, atelier de grădinărit și săptămânal, copiii aveau activități muzică, lectură și matematică.”

Garda de Coastă: Imobilul nu mai este folosit din anul 2001

În urma tragediei, Garda de Coastă a transmis un punct de vedere oficial privind situația imobilului în care s-a produs accidentul.

Potrivit instituției, clădirea figurează în evidențe încă din anul 1975 și se află în prezent în domeniul privat al statului, fiind administrată de Garda de Coastă.

Reprezentanții instituției susțin că imobilul nu mai este utilizat din anul 2001, după reorganizarea structurilor Poliției de Frontieră, deoarece nu mai prezenta utilitate administrativă sau operativă. În trecut, locația a funcționat ca pichet de grăniceri.

„Imobilul în cauză figurează în evidențe din anul 1975, aflându-se în prezent în domeniul privat al statului și în administrarea Gărzii de Coastă. În urma procesului de reorganizare a structurilor Poliției de Frontieră, desfășurat în anul 2001, imobilul nu a mai fost utilizat, întrucât nu a mai prezentat utilitate operativă sau administrativă pentru instituție. Anterior, acesta s-a aflat în folosința trupelor de grăniceri, funcționând ca pichet de grăniceri.



Începând cu anul 2020, au fost demarate procedurile de disponibilizare a imobilului, acesta aflându-se și în prezent în această situație. Imobilul este împrejmuit cu gard realizat din elemente prefabricate din beton armat, accesul în incintă fiind restricționat.”

Instituția subliniază că toate circumstanțele producerii accidentului sunt investigate de către polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.

Ce spun polițiștii

Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a confirmat deschiderea unei anchete.

„Astăzi, 3 iunie a.c., în jurul orei 16.00, polițiști din cadrul Sectiei 2 Poliție Vama Veche - 2 Mai au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, în localitatea Limanu, un minor s-ar fi accidentat într-un canal.”

Oamenii legii au stabilit că este vorba despre un băiat de 9 ani care, în timp ce se juca în curtea imobilului, ar fi fost prins sub capacul unei canalizări.

„La locul evenimentului a intervenit un echipaj medical, care a constatat decesul victimei. Trupul neînsuflețit va fi transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.”

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili dacă existau măsuri suficiente de siguranță și cine poate fi tras la răspundere pentru producerea tragediei.