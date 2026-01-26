Influența Lunii Pline din 1 februarie 2026 asupra zodiilor. Aduce speranță, ambiție și dragoste

Această lunație ne încălzește inimile și ne ajută să ne conectăm cu aristocratul nostru interior. Ne găsim coroana și tronul săptămâna aceasta, ceea ce înseamnă să descoperim ce ne aduce fericire, ce ne alimentează ambiția și ce înseamnă dragostea pentru noi. Luna în Leu se simte ca un far de lumină caldă în mijlocul energiei saturniene pe care a adus-o ianuarie.

Berbec

Această Lună Plină te întreabă ce îți dorești să faci în domeniul educației și carierei. Acesta este un moment bun pentru a urmări ceva nou sau a încheia un proiect existent. Concentrează-te pe extinderea setului de abilități și învățarea a ceva nou.

Aceasta este o perioadă pentru a lucra bine cu ceilalți, chiar dacă ești liderul. Fii un jucător de echipă, ascultă activ și permite-le celorlalți să simtă că pot avea încredere în tine.

Taur

Obiectivele și așteptările de carieră sunt în prim-plan în această săptămână. Luna Plină scoate la lumină obiectivele pe care le ai și planul necesar pentru a le transforma în realitate. De asemenea, pune accentul pe ceea ce ai realizat în ultimele șase luni și pe ceea ce îți dorești să creezi pe viitor.

Dacă există schimbări pe care dorești să le faci, acum este momentul să te pregătești înainte ca Jupiter să intre în Leu la sfârșitul acestui an. Nu simți că nu poți progresa dacă nu ești acolo unde vrei să fii. Încă mai este mult timp și loc pentru creștere.

Gemeni

Pentru tine, această Lună Plină este despre exprimarea eficientă a ta și comunicarea cu ceilalți. Și ieșirile tale creative fac parte din această energie, deoarece Luna Plină te roagă să revezi tot ceea ce ai lucrat în ultimele șase luni.

Per total, această lunație te ajută să-ți elevi meșteșugul, deoarece sezonul Vărsător îți oferă răbdarea și dedicarea necesare pentru a-ți transforma proiectele. Deoarece acest tranzit servește și ca un preludiu la intrarea lui Jupiter mai târziu în cursul anului, vezi cum începerea fundației tale va ajuta la aducerea structurii mai târziu.

Rac

Săptămâna aceasta, acorzi o atenție deosebită bunurilor tale materiale. Luna în Leu aduce la suprafață câteva adevăruri dure, mai ales dacă ai fost impulsiv. Acesta este un moment pentru a-ți analiza etica muncii și modul în care îți gestionezi responsabilitățile.

Pentru cei care au fost la top, acesta este un tranzit festiv care îți ridică relația cu tine însuți. Magnetismul Leului îți arată talentele și darurile pe care le ai la dispoziție.

Leu

Luna Plină în semnul tău aduce o energie foarte puternică, Leu, dând tonul pentru tranzitul Jupiter în Leu care va avea loc la sfârșitul acestui an. Pregătește-te să pășești în noua ta putere, deoarece această Lună emoțională trezește ceva în tine.

Sezonul Vărsătorului este despre a te întoarce la tine însuți. Acesta este un moment pentru a-ți întări armura și a învăța cum să devii cel mai bun prieten al tău. Înveți multe despre obiectivele, visele și chiar temerile tale. Per total, aceasta este o perioadă de susținere, care te ajută să-ți scrii noua poveste și să primești sprijin de la ceilalți.

Fecioară

Acesta este un moment minunat pentru tine să te odihnești, să încetinești ritmul și să-ți arăți multă iubire și grijă. În loc să fugi de emoțiile tale, ești împinsă să le înfrunți. Folosește un jurnal sau meditează pentru a reflecta.

Luna Plină îți arată cum să dobândești mai multă disciplină și să fii acolo pentru tine. Nu te lăsa prea prinsă în a face perfecțiunea. Acest tranzit îți arată că a face greșeli este în regulă atâta timp cât înveți din ele. Cu această lunație în Leu, înveți și cum să te susții.

Balanță

Pentru tine, Balanță, această săptămână este despre vulnerabilitatea emoțională, în special în cercurile tale de prieteni. Îi apreciezi pe oamenii la care ții și pe cei care te susțin și te iubesc. Acesta este, de asemenea, un moment pentru a reflecta asupra schimbărilor pe care le-ai experimentat în cercurile tale sociale în ultimele șase luni și pe cine vrei să aduci în lumea ta în viitor. Anul acesta este despre a cunoaște oameni noi și a învăța cum să consolidezi legăturile cu oamenii la care ții cel mai mult.

Scorpion

Pentru tine, Scorpion, energia acestei săptămâni pune în perspectivă obiectivele tale profesionale și aspirațiile academice. Un proiect major la care ai lucrat se încheie, deoarece Luna reflectă munca și eforturile tale din ultimele șase luni.

De asemenea, te poți gândi la ce altceva ți-ai dori să realizezi în acest sezon Vărsător. Luați în considerare dinamica pe care o aveți cu colegii sau colegii de clasă. Vedeți cum puteți deveni un lider mai bun și vă puteți asuma rolul cu mult mai multă încredere în această perioadă.

Săgetător

Luna Plină în Leu servește drept preludiu pentru ceea ce vă puteți aștepta atunci când Jupiter va intra în semnul de foc la sfârșitul acestui an. Această lunație aduce dorința de a învăța ceva nou. Dacă doriți să progresați în carieră, acest tranzit vă arată direcția de urmat. Aceasta este, de asemenea, o perioadă în care să vă concentrați asupra abilităților pe care doriți să le îmbunătățiți. Scriitorii, muzicienii, artiștii și alți oameni de creație ar trebui să lucreze la dezvoltarea meșteșugului lor.

Capricorn

Această Lună Plină în Leu te ajută să-ți înțelegi psihicul. Luna indică trecutul tău, posibil subiecte legate de copilăria sau istoria familiei tale. Aceasta este o perioadă de cercetare și descoperire a adevărurilor, în timp ce ne pregătim cu toții pentru intrarea lui Jupiter în Leu în următoarele luni. Chiar și cu unele subiecte emoționale, energia se simte benefică și vindecătoare.

Vărsător

Pentru tine, Luna Plină poartă o energie romantică. Dacă ești într-o relație, așteaptă-te să-ți vezi partenerul într-o lumină nouă, deoarece energia puternică a Leului pune în lumină o nouă parte a relației tale. Dacă ești singur, acest tranzit al Leului te ajută să identifici trăsăturile pe care ți le dorești la un viitor partener.

Mercur și Venus în semnul tău te fac mai plin de compasiune și toleranță și îți îmbunătățesc abilitățile de comunicare. Această săptămână aduce și multe schimbări în sectorul tău profesional, deoarece oamenii te văd într-o lumină mai favorabilă.

Pești

În timpul acestei Luni Pline există o concentrare pe evoluția și transformările tale personale. Lucrurile se schimbă rapid în timpul sezonului Vărsător. Cu Saturn acum direct și gata să părăsească semnul tău luna viitoare, aceste schimbări devin clare ca cristalul.

Luna în Leu strălucește o lumină într-una dintre cele mai întunecate părți ale hărții tale. Acest lucru îți arată că ești gata să preiei comanda navei tale, în timp ce continui să traversezi furtunile pe care le aduce Saturn, potrivit yourtango.com.