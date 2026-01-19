Iubirea se scrie în stele pentru 3 zodii chinezești, între 19 și 25 ianuarie 2026

Energia lunii se schimbă luni, 19 ianuarie, când influența Porcului este înlocuită de energia Șobolanului.

Dacă Porcul a pus accent pe apropiere, tandrețe și timp de calitate petrecut împreună, Șobolanul favorizează conversațiile inteligente, chimia mentală și nevoia de spațiu personal. Este o perioadă excelentă pentru relații construite natural, prin sincronizare și autenticitate, nu prin efort sau insistență.

Universul transmite un mesaj clar: nu alerga după iubire. Ea apare atunci când ești tu însuți. Chiar și un gest mic – un mesaj, un răspuns, o invitație acceptată – poate declanșa ceva important.

Calul

Perioadă norocoasă în dragoste: 19–25 ianuarie 2026

Ziua cea mai favorabilă: marți, 20 ianuarie

Pentru Cal, iubirea apare atunci când are curajul să iasă din rutină. Atragi noroc și romantism atunci când faci ceva activ: sport, cursuri, evenimente sociale sau chiar simple activități zilnice. O invitație neașteptată sau o ieșire spontană poate deschide drumul către o conexiune specială.

Este o săptămână bună pentru a iniția conversații și a face primul pas. Vanilia este aroma norocoasă, aducând o energie caldă și prietenoasă. Un mic truc Feng Shui: mută o piesă de mobilier din dormitor sau living pentru a atrage o energie nouă în viața ta. O întâlnire norocoasă poate avea loc cu o persoană născută în zodia Porcului.

Iepurele

Perioadă norocoasă în iubire: 19–25 ianuarie 2026

Ziua cea mai bună: vineri, 23 ianuarie

Pentru Iepure, iubirea vine prin frumusețe, rafinament și locuri familiare. Cafenelele, librăriile, saloanele, piețele sau spațiile artistice sunt medii favorabile întâlnirilor romantice. Este posibil ca un prieten sau un membru al familiei să joace rolul de „mesager” al destinului.

Vineri este ziua în care magnetismul tău este la cote maxime. Este momentul ideal pentru o primă întâlnire sau pentru a te face remarcat. Culoarea norocoasă: champagne. Parfum recomandat: pară și mosc curat.

Un ritual Feng Shui simplu: așază două obiecte identice împreună (lumânări, pahare) pentru a transmite Universului că ești pregătit pentru iubire. Compatibilitate excelentă cu Șarpele, pentru stabilitate și loialitate.

Maimuța

Perioadă favorabilă în dragoste: 19–25 ianuarie 2026

Ziua norocoasă: sâmbătă, 24 ianuarie

Pentru Maimuță, iubirea apare pe neașteptate, prin râs, spontaneitate și situații pline de energie. Petrecerile, întâlnirile de grup, evenimentele sociale sau chiar mediul online pot aduce surprize romantice.

Sâmbăta vine cu atenție neașteptată: o declarație, un compliment sau o invitație directă. Nu este nevoie să impresionezi – farmecul tău natural este suficient.

Culoare norocoasă: verde închis (forest green). Parfum recomandat: note citrice.

Pentru a face loc iubirii, eliberează holul de la intrare și șterge mesaje sau fotografii vechi din telefon. Compatibilitate bună cu Bivolul, pentru energia jucăușă și stabilă.