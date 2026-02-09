Luna în Scorpion aduce eliberare: 3 zodii ies dintr-o etapă grea după 9 februarie 2026

Acest tranzit lunar arată clar că s-a ajuns la limită. A îndura nu mai este o virtute, iar a aștepta „să treacă de la sine” nu mai este o opțiune. Oboseala mentală și emoțională a atins un punct critic, iar sănătatea nu mai permite compromisuri.

Pe 9 februarie, aceste zodii înțeleg că este acum sau niciodată. Greul nu a fost menit să dureze la nesfârșit. Deși rănile există, vindecarea abia începe. Este momentul în care speranța revine, iar viața intră pe un făgaș mai bun.

♈ Berbec

Pentru tine, Berbec, 9 februarie aduce finalul unei lupte legate de control, frustrare sau conflict interior. Luna în Scorpion te ajută să vezi clar că ai investit prea multă energie într-o bătălie care nu îți mai aduce niciun beneficiu.

Este clipa în care îți recapeți puterea personală. Alegi să reacționezi diferit, iar această schimbare de atitudine transformă totul. Nu mai are sens să te convingi că lucrurile funcționează, când realitatea spune altceva.

Această revelație te lovește puternic, dar eliberator. De ce să repeți aceleași greșeli, dacă rezultatul este mereu același? După 9 februarie, lași în urmă greul și începi o schimbare profundă, din interior. Ai forța necesară – și o știi.

♍ Fecioară

Pentru Fecioară, acest tranzit lunar pune punct unei perioade de epuizare mentală. Valul se întoarce în favoarea ta și nu mai ești dispus(ă) să rămâi atașat(ă) de suferință.

Pe 9 februarie, devine evident că anumite comportamente au atras, fără să vrei, și mai multă dificultate. Și spui: ajunge. Nu mai vrei ca stresul și oboseala să fie starea ta permanentă.

Înțelegi că vremurile grele se termină doar atunci când iei o decizie conștientă. Dacă vrei ușurință, trebuie să fii tu cheia care deschide ușa. După această zi, începi să alegi mai blând pentru tine – și lucrurile chiar se schimbă.

♐ Săgetător

Săgetătorule, tu ai tendința de a căra după tine amintiri care nu fac decât să te tragă înapoi. Deși ai evoluat și ai mers mai departe, nu îți dai voie să simți pe deplin asta.

Luna în Ultimul Pătrar în Scorpion îți aduce o revelație importantă: dacă greul continuă, este pentru că tu îi mai dai încă spațiu. Și decizi că nu mai vrei asta.

Adevărul este simplu: nu este nimic în neregulă cu tine sau cu viața ta. Lumea poate fi haotică, dar tu, personal, ești pe drumul cel bun. După 9 februarie, începi să lași în urmă amintirile care îți provoacă teamă și să te bucuri de prezent. Iar asta schimbă totul.