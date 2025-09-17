Culoarea norocoasă pentru fiecare zodie – ce să porți ca să atragi succesul, banii și iubirea

Potrivit astrologului MaKayla McRae, fiecare zodie are o nuanță recomandată pentru a avea zile bune, rezultate favorabile și pentru a influența pozitiv oamenii din jur.

Descoperă mai jos ce culoare ar trebui să porți în funcție de Soare, Lună și Ascendent, pentru a atrage norocul de partea ta:

Berbec: Roșu

Berbecii sunt născuți să iasă în evidență, să conducă și să concureze la cel mai înalt nivel. Roșul le potențează pasiunea și energia lor incendiară, ajutându-i să fie recompensați pentru curajul și sinceritatea lor, potrivit Parade.

Taur: Verde

Semn de pământ senzual, Taurul își găsește confortul, magnetismul și creșterea atunci când poartă verde. Această culoare atrage conexiuni, oportunități și binecuvântări fără prea mult efort.

Gemeni: Galben

Inteligenți și comunicativi, Gemenii strălucesc în galben. Această culoare le pune în valoare spiritul cerebral, talentul de networkeri și ușurința în a lega prietenii.

Rac: Alb

Dacă vrei să ai noroc, poartă alb, Racule! Această nuanță delicată scoate la iveală intuiția, sensibilitatea și natura ta protectoare, permițând celorlalți să te perceapă ca fiind o persoană caldă și de încredere.

Leu: Auriu

Leii sunt născuți să strălucească. Aurul le amplifică carisma, încrederea și magnetismul, atrăgând succesul și recunoașterea pe care o merită.

Fecioară: Bej

Practică și atentă la detalii, Fecioara găsește cel mai mult noroc în nuanțele de bej. Această culoare scoate la iveală disciplina, inteligența și eleganța ta, deschizând calea către claritate și recompense.

Balanță: Roz

Balanța atrage armonie, conexiuni și binecuvântări romantice atunci când poartă roz. Această culoare îți amplifică farmecul social și îți încurajează abilitățile diplomatice.

Scorpion: Negru

Scorpionii au cea mai mare putere atunci când poartă negru. Această culoare le evidențiază misterul, influența și profunzimea, protejându-le energia și permițându-le să-și folosească intuiția.

Săgetător: Mov

Săgetătorii emană încredere și noblețe atunci când poartă mov. Această culoare le aduce noroc, expansiune și le subliniază calitățile de lider.

Capricorn: Maro

Capricornii își pun în valoare maturitatea și stabilitatea purtând maro. Această nuanță le scoate în evidență seriozitatea și le răsplătește munca asiduă.

Vărsător: Turcoaz

Vărsătorii ies în evidență și atrag noroc în prietenii și proiecte inovatoare purtând turcoaz. Această culoare le accentuează unicitatea și îi ajută să transmită mesaje îndrăznețe.

Pești: Lavandă

Peștii, visătorii zodiacului, își potențează intuiția și sensibilitatea purtând lavandă. Această culoare le aduce binecuvântări spirituale și favorizează iubirea și conexiunile emoționale.