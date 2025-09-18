Mercur în Balanță, 18 septembrie – 6 octombrie 2025: Diplomație, claritate și echilibru în relații

Ce înseamnă tranzitul lui Mercur în Balanță

Mercur în Balanță favorizează gândirea clară, dialogul echilibrat și soluțiile corecte pentru toți implicații. Este o perioadă în care conflictele pot fi aplanate mai ușor, dacă alegem să ascultăm și să comunicăm cu răbdare.

În prima săptămână după intrarea în Balanță, Mercur se va afla în opoziție cu Neptun, planeta viselor și a idealismului. Această aliniere ne încurajează să fim compasionali, dar ne avertizează și să nu uităm de propriile limite emoționale. Există riscul de a ne pierde în dorința de a-i mulțumi pe ceilalți, ceea ce poate duce la dinamici dezechilibrate sau chiar codependență.

Perioada tranzitului

- 18 septembrie – 6 octombrie 2025

Zodiile cel mai puternic influențate

♈ Berbec

Sectorul relațiilor și al parteneriatelor este activat. Vei simți nevoia să fii mai diplomat în conversații și să-ți alegi cu grijă cuvintele. Este momentul să abordezi conflictele cu calm și să cauți soluții de compromis. Chiar dacă nu ajungi la un acord total, vei reuși să înțelegi mai bine persoanele dragi și să creezi un teren comun.

♋ Rac

Claritate în familie și în relațiile apropiate. În această perioadă vei înțelege mai bine rădăcinile tale emoționale și modul în care acestea îți influențează deciziile. Discuțiile cu cei dragi pot aduce vindecare și rezolvarea unor conflicte vechi. Ai grijă să nu cazi în capcana de a face pe plac tuturor – și nevoile tale contează.

♎ Balanță

Perioadă de maximă claritate și exprimare autentică. Mercur îți aduce încredere în gândire și îți amplifică abilitatea de a comunica eficient. Este momentul să spui ce gândești, să-ți expui ideile și să te conectezi cu oameni noi. Poți primi validare din partea celorlalți, iar acest lucru îți va spori încrederea în propriile decizii.

♑ Capricorn

Zona carierei și a reputației publice este puternic stimulată. Este timpul să-ți arăți abilitățile și să ieși în față. Poți primi recunoaștere profesională, susținere din partea șefilor sau a unor persoane influente. Calmul și obiectivitatea ta în situații dificile te vor ajuta să fii perceput ca un lider natural, potrivit Parade.