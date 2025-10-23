Mercur retrograd 2025: Zodiile care simt primele efectele haosului cosmic din noiembrie

Mercur își încetinește mișcarea pe cer, pregătindu-se pentru ultima sa retrogradare din 2025, care va începe pe 9 noiembrie, potrivit Parade. Totuși, perioada de pre-umbră – adesea trecută cu vederea, dar extrem de influentă – începe deja pe 21 octombrie, aducând primele semne de confuzie, întârzieri și revelații. Astrologii avertizează că patru zodii vor resimți efectele mult mai devreme și mai intens decât restul.

Cronologia completă a lui Mercur retrograd (octombrie – decembrie 2025)

Pre-umbră: 21 octombrie 2025, la aproximativ 20°42′ în Scorpion

Mercur intră oficial în retrograd: 9 noiembrie 2025, la 6°52′ în Săgetător

Mercur revine direct: 29 noiembrie 2025, la 20°42′ în Scorpion

Post-umbră: până pe 16 decembrie 2025, la 6°51′ în Săgetător

♊ Gemenii – Răbdarea, lecția de aur

Pentru nativii Gemeni, guvernați chiar de Mercur, perioada de pre-umbră vine cu o încetinire bruscă a ritmului. Poate fi momentul ideal pentru a reevalua proiecte care nu mai aduc rezultate și pentru a evita greșeala de a investi energie în direcții epuizante. Renunțarea la ceea ce nu mai funcționează nu înseamnă eșec, ci înțelepciune. Mercur te îndeamnă să faci un pas înapoi, să respiri și să regândești planurile cu claritate.

♍ Fecioara – Confuzie în comunicare și lecția priorităților

Ca semn guvernat de Mercur, Fecioara simte imediat influențele sale. În pre-umbra retrogradării, pot apărea întârzieri, neînțelegeri și erori tehnice. Universul îți cere să revizuiești modul în care comunici și să nu încerci să controlezi totul. În locul perfecțiunii, caută echilibrul: odihna și introspecția sunt esențiale pentru productivitate reală.

♏ Scorpionul – Transformarea interioară profundă

Scorpionul este unul dintre cele mai afectate semne în această perioadă, întrucât retrogradarea se petrece chiar în zodia sa. Mercur aduce nevoia de claritate și curajul de a înfrunta adevărul. Este timpul să te eliberezi de tipare mentale vechi și să accepți transformarea. Tot ceea ce se destramă acum pavează calea pentru o renaștere autentică – un proces de tip „phoenix”, cu rezultate puternice la finalul lui noiembrie.

♐ Săgetătorul – Redefinirea credințelor și a adevărului personal

Pentru Săgetător, retrogradarea lui Mercur aduce o perioadă de introspecție filosofică. Credințele, convingerile și planurile de viitor pot fi puse sub semnul întrebării. Este important să nu reacționezi impulsiv și să eviți discuțiile aprinse. Universul te provoacă să-ți redescoperi vocea interioară și să te aliniezi cu propriul adevăr, chiar dacă drumul presupune renunțări.