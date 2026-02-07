Noroc intens pentru aceste 3 zodii, în săptămâna 9–15 februarie

Cel mai influent tranzit al săptămânii este intrarea lui Saturn în Berbec, pe 13 februarie, un eveniment astrologic major care marchează începutul unui nou ciclu de viață.

Saturn va rămâne în Berbec până pe 12 aprilie 2028, iar acest tranzit este cunoscut pentru faptul că aduce rezultate durabile. Tot ceea ce este construit sub influența lui Saturn are potențial pe termen lung, dar cere răbdare, disciplină și muncă susținută.

Nu este vorba despre noroc întâmplător, ci despre alinierea dintre efort, intenție și destin. Zodiile favorizate în această săptămână își asumă schimbarea, își clarifică dorințele și atrag norocul tocmai pentru că sunt dispuse să investească în visurile lor.

♋ 1. Rac

Săptămâna aceasta, Racule, te îndrăgostești de propria viață. Pe 10 februarie, Venus intră în Pești, aducând o energie extrem de favorabilă, plină de oportunități, oferte și vești bune. Venus se alătură lui Mercur și Nodului Nord, formând un context astral care te împinge într-o direcție pozitivă și promițătoare.

Este important să fii atent la semnalele care apar și să te concentrezi pe proces, nu doar pe rezultatul final. Acest cumul de energii te ajută să materializezi vise pentru care ai muncit mult timp. Spre deosebire de alte zodii, tu nu trebuie să aștepți — roadele apar acum. Asigură-te doar că ești pregătit să le primești și să profiți de norocul care te însoțește.

♌ 2. Leu

Pentru tine, Leule, începe o etapă serioasă și definitorie. Intrarea lui Saturn în Berbec, pe 13 februarie, declanșează un nou capitol de viață, în care visurile trebuie transformate în planuri concrete. E momentul să ieși din zona dorințelor și să treci la acțiune.

Saturn este planeta responsabilității și a rezultatelor câștigate prin efort. În Berbec, îți activează idealurile personale, mai ales pe cele pe care le-ai amânat. Alături de Neptun, Saturn te ajută să creezi o transformare profundă, care se va întinde pe următorii ani.

Săptămâna aceasta, norocul vine din organizare, perseverență și claritate. Dacă îți structurezi ideile și îți asumi munca necesară, poți construi o viață care să te reprezinte cu adevărat. Crede în potențialul tău — universul lucrează în favoarea ta.

♊ 3. Gemeni

Gemeni, ești chemat să îmbrățișezi o transformare profundă. Pe 15 februarie, Luna se aliniază cu Pluto în Vărsător, declanșând un proces intens de conștientizare și schimbare interioară. Intuiția ta este amplificată, iar mesajele care vin din subconștient sunt extrem de importante.

Acest tranzit te readuce pe drumul tău autentic. Poate fi vorba despre un plan ambițios sau despre redescoperirea unui adevăr personal pe care l-ai ignorat mult timp. Energia Lunii și a lui Pluto te ajută să înțelegi cine ești cu adevărat și ce ai de făcut mai departe.

Chiar dacă schimbările pot părea neașteptate, ele te conduc exact acolo unde trebuie. Norocul pe care îl atragi acum are rolul de a te reașeza pe direcția corectă.