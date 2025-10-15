Pluto a ieșit din retrogradare: 4 Zodii renasc din propria cenușă și scapă de cea mai grea perioadă din 2025

Pluto și-a reluat mersul direct, iar Universul deschide un nou capitol — unul de claritate, putere interioară și renaștere.

De pe 4 mai, Pluto retrograd a scos la lumină umbrele ascunse ale sufletului, provocând schimbări majore. Acum, energia lui se transformă: ce părea luptă devine învățătură, iar aceste patru zodii simt că pot, în sfârșit, respira din nou.

♊ Gemeni

Redobândesc vocea și puterea personală.

Pentru tine, Gemeni, ultimele luni au fost o cursă extenuantă. De la întârzieri și confuzii până la posibile conflicte juridice sau profesionale, ai simțit că totul se prăbușește. Pluto retrograd te-a forțat să privești în interior și să înțelegi ce ți-ai ascuns — chiar și de tine.

Dar acum, odată cu revenirea planetei în mers direct, eliberezi tot ce te ținea captiv. Înveți să spui ce simți, fără frică, și să-ți recapeți autoritatea asupra propriei vieți.

Atenție însă la cei care încearcă să profite de noua ta energie — vei recunoaște intențiile false mai ușor ca niciodată.

Mesaj cosmic: Cuvintele tale au putere. Folosește-le pentru a-ți revendica adevărul.

♐ Săgetător

Își recâștigă vocea și curajul de a trăi autentic.

Pentru tine, Pluto direct aduce o resetare profundă. Ai simțit că ți-ai pierdut direcția și vocea din mai până acum, dar odată cu 13 octombrie, îți revine încrederea.

Universul îți oferă șansa de a spune ceva care îți va schimba complet traiectoria vieții — o decizie, o conversație sau un contract important. Tot ce alegi acum are impact pe termen lung, până în 2043, potrivit astrologoilor.

Este timpul să spui ce gândești și să acționezi fără teamă. Pluto te sprijină, dar cere onestitate totală.

Mesaj cosmic: Adevărul tău este forța care îți schimbă destinul.

♍ Fecioară

Își regăsește echilibrul și controlul asupra propriei vieți.

Pentru tine, Pluto direct aduce vindecare și stabilitate. În ultimele luni, sănătatea, stresul sau rutina te-au copleșit. Ai simțit că nu mai ești în control, dar această perioadă de retrogradare te-a învățat lecția limitelor.

Acum îți recapeți energia și claritatea. Poate decizi să renunți la un job care nu te mai reprezintă sau să accepți o nouă oportunitate. Pluto te încurajează să spui „nu” oamenilor care îți consumă energia și să te eliberezi de dependențe emoționale.

Mesaj cosmic: Ești stăpânul propriei tale povești. Alege să o rescrii în favoarea ta.

♓ Pești

Adevărul iese la lumină și aduce eliberare.

Pentru tine, Pluto direct în casa a XII-a aduce revelații puternice. Ceva ascuns iese la suprafață — o informație, o intenție, o relație care nu era ceea ce părea.

Deși impactul inițial poate fi intens, ceea ce descoperi acum te ajută să te cureți de tot ce nu-ți mai servește. Înveți cine îți este cu adevărat alături și cine te împiedica să evoluezi.

De acum înainte, oamenii care rămân în viața ta sunt cei care merită cu adevărat.

Mesaj cosmic: Eliberarea vine odată cu adevărul. Nu te teme de lumină.