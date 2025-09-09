Portalul eclipsei din septembrie 2025 aduce revelații pentru toate zodiile

Între 9 și 14 septembrie 2025, fiecare zodie va resimți efectele intense ale portalului eclipsei. Tranzitele astrale din această perioadă ne împing să lăsăm în urmă energia visătoare a Peștilor și să pășim cu hotărâre pe drumul noilor începuturi.

La începutul săptămânii, Luna în Berbec aduce o trezire interioară și dorința de acțiune. Din 10 septembrie, Luna în Taur se aliniază cu Soarele în Fecioară, ajutându-ne să facem planuri practice și realiste. Când Luna intră în Gemeni, influența lui Uranus promite surprize și idei noi. Totodată, faza de Lună Gibbosă în descreștere ne pregătește pentru viitor, ajutându-ne să ne ajustăm intențiile.

Horoscopul zodiilor în portalul eclipsei

♈ Berbec

Tranzitele te îndeamnă să fii mai atent la gândurile tale și la modul în care îți conturezi obiectivele. Poți începe o nouă aventură creativă și vei simți nevoia să fii mai prezent pentru frați sau rude. Vești de familie te pot inspira să întinzi o mână de ajutor.

♉ Taur

Sezonul Fecioarei îți cere disciplină și muncă, mai ales pe zona financiară. Este momentul să îți ajustezi rutina și să pui bazele stabilității materiale. După eclipsa din Pești, vei simți o nevoie puternică de a te reconecta cu valorile tale profunde.

♊ Gemeni

Energia acestei săptămâni te invită să analizezi relațiile și influența celor din jur asupra ta. E timpul să lași ego-ul deoparte și să asculți. Eclipsele te învață că liderii adevărați se formează prin diplomație și modestie.

♋ Rac

Ești mai hotărât ca niciodată să îți urmezi visurile. Eclipsa te-a încărcat cu încredere și curaj, iar energia Lunii în Berbec te împinge spre realizări. Săptămâna aceasta este despre ambiție și progres.

♌ Leu

Reușitele și exprimarea personală sunt în prim-plan. Totuși, lecția acestei săptămâni este despre compromis și ascultarea celorlalți. Vei fi apreciat nu doar pentru realizări, ci și pentru compasiunea și deschiderea ta.

♍ Fecioară

Este momentul să îți eliberezi mintea de autocritică și să îți arăți adevăratele talente. Mercur în semnul tău te face mai reflexiv, dar eclipsele te aduc în lumină. Pregătește-te să fii văzut și apreciat.

♎ Balanță

Ai energie și motivație, dar Marte în semnul tău poate aduce iritabilitate. Fii atent la felul în care comunici. Spre finalul săptămânii, Luna în Gemeni îți va oferi o energie jucăușă și pasională.

♏ Scorpion

Ai nevoie de timp pentru a lucra pe cont propriu și pentru reflecție. Marte în Balanță îți aduce provocări, dar și inspirație pentru noi idei. Folosește această perioadă pentru a planifica strategic.

♐ Săgetător

După eclipsă, pasiunea pentru carieră sau hobby-uri renaște. Este momentul să îți redefinești scopurile și să te apropii de activitățile care te împlinesc cu adevărat.

♑ Capricorn

Tranzitele acestei săptămâni îți arată cât de mult contează relațiile apropiate. Luna în Taur îți evidențiază iubirea și legăturile autentice. Devii mai matur și înțelegi de ce conexiunile interumane sunt cheia echilibrului tău.

♒ Vărsător

Portalul eclipsei aduce vindecare în relațiile tale. Este un moment de reconciliere și aliniere. Totodată, energia acestei săptămâni îți influențează cariera și studiile, oferindu-ți claritate pentru planurile de viitor.

♓ Pești

Eclipsa în semnul tău te-a făcut să privești în interior. Acum, înveți să îți protejezi granițele, dar și să colaborezi cu ceilalți. Este o săptămână a echilibrului: să te pui pe tine pe primul loc, fără a renunța la relații sănătoase și productive.