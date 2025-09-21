Reset energetic: Horoscop săptămânal, 22 – 28 septembrie 2025

Tot pe 22 septembrie, Marte intră în Scorpion, ceea ce ne ajută să ne concentrăm pe ceea ce contează cu adevărat și să lucrăm mai determinat la obiectivele noastre.

Primele zile ale săptămânii aduc optimism și speranță, iar odată ce Luna intră în Scorpion pe 24 septembrie, focusul se mută pe muncă, disciplină și planuri pe termen lung. Spre finalul săptămânii, Luna în Săgetător ne amintește să nu uităm de distracție și să ne reconectăm cu oamenii dragi.

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Marte în Scorpion îți dă forță și energie să mergi direct spre ceea ce îți dorești. Este o săptămână excelentă pentru a face un plan de acțiune și pentru a-l urma pas cu pas. Fii diplomat în relațiile cu ceilalți și vei avea parte de sprijin și respect. Weekendul îți aduce un boost de încredere și dorința de a te gândi la viitor cu optimism.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Săptămâna vine cu provocări în relații, dar și cu oportunitatea de a le rezolva. Soarele în Balanță îți aduce calm și claritate, iar miercuri, când Luna se întâlnește cu Marte în Scorpion, poți găsi soluții la probleme vechi. Spre finalul săptămânii, energia te susține să preiei inițiativa și să finalizezi proiecte importante.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Ai parte de o energie jucăușă și romantică, perfectă pentru a te conecta cu cei dragi. Marte te ajută să te organizezi mai bine, să pui pe primul loc nevoile tale și să îți găsești echilibrul. Vineri și sâmbătă te simți mai sociabil ca niciodată – profită de ocazie pentru a-ți întări relațiile.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Familia și casa sunt în centrul atenției. Este un moment bun să rezolvi discuții mai vechi și să aduci armonie în cămin. Creativitatea este puternică miercuri și joi, iar weekendul te încurajează să faci planuri curajoase pentru carieră sau educație.

Leu (23 iulie – 22 august)

Marte îți cere să fii atent la relații și la viața personală – impulsivitatea nu te ajută. Soarele în Balanță te susține să îți consolidezi prieteniile și să atragi oameni de calitate în viața ta. Weekendul îți aduce inspirație și chef de a începe un proiect nou.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Mintea îți este mai clară ca niciodată. Ai idei bune și inspirație pentru a le pune în practică. La începutul săptămânii ai curaj să ieși din zona de confort, iar miercuri-joi Luna în Scorpion îți dă încredere să îți asumi mai multe. Weekendul este perfect pentru timp petrecut cu prietenii.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Este săptămâna ta! Soarele intră în zodia ta și te ajută să îți recapeți încrederea în tine. Este momentul să te pui pe primul loc și să îți faci planuri pentru următoarea perioadă. Weekendul este favorabil pentru brainstorming și pentru stabilirea unor obiective noi.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Marte intră în semnul tău și te transformă într-o forță de neoprit. Este momentul să te disciplinezi și să investești energie în proiecte serioase. Miercuri și joi ești plin de energie, iar weekendul te ajută să îți faci ordine în gânduri și să îți trasezi un plan de viitor.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Săptămâna începe cu dorința de a repara relații sau de a rezolva conflicte mai vechi. Controlează-ți impulsivitatea și comunică deschis. Luna în semnul tău, vineri, îți aduce optimism și dorința de a te exprima creativ.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Ai ocazia să îți consolidezi relațiile profesionale și să primești recunoașterea meritată. Miercuri și joi, energia te ajută să vezi clar cine îți este alături și pe cine te poți baza. Weekendul este perfect pentru introspecție și planuri pe termen lung.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Simți că viața ta prinde un nou suflu. Relațiile cu colegii sau prietenii devin mai armonioase și ai șansa să conduci proiecte importante. Weekendul este excelent pentru socializare și relaxare.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Ești în fața unui nou început – fie că e vorba de carieră, fie de un proiect personal. Marte te impulsionează să călătorești sau să înveți ceva nou. Spre weekend, Luna în Săgetător îți aduce inspirație și energie pentru a-ți face planuri pe termen lung.