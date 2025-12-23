Retrogradarea planetei Venus, 2026. Cum va influența dragostea, relațiile și finanțele

Dorințele se schimbă. Apar noi dorințe. Înțelegem mai bine greșelile, accidentele sau neînțelegerile din trecut.

Ce înseamnă retrogradarea planetei Venus

Venus retrograd apare la fiecare 18 luni și poate avea un impact semnificativ asupra relațiilor, vieții amoroase și problemelor noastre financiare. Venus este planeta care guvernează dragostea, atracția, luxul și resursele. Se referă la toate lucrurile pe care ni le dorim.

În timpul retrogradării sale, Venus pare să se miște înapoi din perspectiva noastră, de pe Pământ. Această perioadă marchează o călătorie spirituală și reflexivă cu privire la dorințele, conexiunile și stima de sine. Faza retrogradă durează de obicei circa 40 de zile.

Când va fi retrograd Venus

Venus intră în retrogradare pe 3 octombrie 2026, la 08°29’ Scorpion, timpe de 41 de zile, până pe 14 noiembrie 2026, la 22°51’ Balanță.

Date cheie și cronologie

Venus intră în perioada de pre-umbră a retrogradării pe 31 august 2026, la 22°52′ Balanță

Venus retrograd începe pe 3 octombrie 2026, la 8° 29′ Scorpion

Venus retrograd se încheie pe 14 noiembrie 2026, la 22°51′ Balanță

Venus iese din perioada de post-umbră a retrogradării pe 15 decembrie 2026, la 8° 29′ Scorpion

Ce să faci în timpul retrogradării planetei Venus

În cele 41 de zile ale retrogradării planetei Venus este important să eviți începerea unor noi inițiative în dragoste, relații și finanțe. În schimb, concentrează-te pe închiderea capitolelor vechi și permite ciclurilor trecute să se termine, înainte de a începe altele noi.

Această perioadă ne încurajează să încetinim ritmul. În loc să fii de acord automat să faci lucrurile la fel ca înainte sau să vorbești impulsiv, exersează să spui: „Am nevoie de timp să mă gândesc la asta”.

Acordă atenție oricăror probleme relaționale sau de carieră care apar și abordează-le cu curiozitate, comunicare deschisă și răbdare. Confuzia pe care o aduce această retrogradare se va rezolva adesea de la sine în perioada post-umbră.

În timpul retrogradării, evită să încerci să rezolvi problemele imediat. În schimb, abandonează-te Universului. A fi prezent și a-ți recunoaște emoțiile va fi mult mai benefic decât a impune rezoluții premature.

Retrogradarea lui Venus din acest an care are loc în Scorpion și Balanță.

Venus retrograd în Scorpion

Începând cu 3 octombrie 2026, Venus își va începe retrogradarea în Scorpion. În timpul acestui tranzit vom reevalua problemele legate de intimitate, legăturile sufletești, sexualitate și traumele cu privire la de bani și relații.

Ca semn de apă, Scorpionul este intuitiv și perspicace, determinându-ne să descoperim adevăruri mai profunde. Acest lucru poate duce la o obsesie pentru a dezlega mistere despre pasiunile noastre, a clarifica incertitudinile din relațiile noastre financiare și agățarea de tipare învechite de control emoțional.

Pentru a îmbrățișa puterea transformatoare a lui Venus din Scorpion trebuie să ne predăm și să permitem o mai mare ușurință în viețile noastre. Acest proces necesită să avem încredere în instinctele noastre, să ne angajăm în autoreflecție și să recunoaștem că singura cale de ieșire din întuneric este prin el. Trebuie să eliberăm luptele pentru putere pentru a obține adevărata victorie.

Venus retrograd în Balanță

În ultima parte a retrogradării lui Venus, planeta iubirii se va mișca înapoi, în semnul său zodiacal anterior, Balanță, pe 13 noiembrie 2026. Venus în Balanță ne învață despre diplomație și farmec, arătându-ne că o abordare plăcută și elegantă ne poate ajuta să obținem cele mai mari recompense ale vieții.

Cu toate acestea, în timp ce Venus este retrograd în Balanțăsuntem îndemnați să reflectăm asupra aspectelor negative ale superficialității, ale mulțumirii oamenilor și ale pierderii vocii noastre din cauza influenței opiniilor altora. Resentimentele care s-au acumulat din cauza tăcerii prea mult timp vor ieși la suprafață, cerând exprimare.

Suntem încurajați să fim deschiși și onești, apărându-ne autonomia, nevoile și punctele de vedere. Pentru a naviga prin acest tranzit cu mai multă ușurință trebuie să ne amintim că bunătatea nu echivalează cu a fi un preșul de la ușă, potrivit parade.com.