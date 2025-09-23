Schimbare de vibrație: 3 Zodii sunt mai fericite începând de astăzi

Vara 2025 s-a încheiat oficial, la fel și energia astrologică ce a făcut acest sezon mai dificil pentru unii. Potrivit astrologului Elizabeth Brobeck, ce a fost mai greu a trecut, iar viața devine mult mai ușoară pentru aceste trei zodii, după o vară provocatoare.

De la sentimentul de ușurare până la atragerea a tot ce îți dorești cu un efort minim, ai șansa să îți schimbi viața în bine acum că Saturn se află în Pești, sezonul eclipselor a trecut, iar noi suntem în sezonul Balanței. Poate că această perioadă nu va dura la nesfârșit, dar măcar aceste trei zodii primesc pauza pe care o meritau după lunile tensionate.

♈ Berbec

Berbecule, cu Saturn – planeta disciplinei – în semnul tău mare parte din vară, lucrurile nu au fost ușoare. Dar acum, odată cu întoarcerea lui Saturn în Pești în mișcare retrogradă, începi să simți că viața este din nou „pe modul simplu”.

Vei simți mai multă bucurie, iar atmosfera se va ușura. Este posibil să începi o nouă relație romantică sau un proiect creativ. Chiar dacă acum lucrurile par ușor ciudate, ține-te de treabă și rămâi consecvent – viața ta este pe cale să se îmbunătățească vizibil.

♏ Scorpion

Scorpionule, vara ta a fost una plină de provocări, dar de acum înainte lucrurile devin mai plăcute și mai palpitante. Urmează o perioadă în care vei avea mai multe oportunități de distracție, dar și o viață amoroasă mai bună.

În plus, ai putea să te apuci de un nou proiect creativ. Chiar dacă la început pare că nu are o bază solidă, odată cu revenirea lui Saturn în Berbec în februarie, universul îți va da undă verde și vei vedea cum acest proiect îți îmbunătățește viața pe termen lung.

♋ Rac

Racule, cu Jupiter cel norocos în semnul tău, lucrurile nu au fost chiar atât de rele, dar vara s-ar putea să fi fost mai grea decât te așteptai. Ești încă în „anul tău de smarald”, ceea ce înseamnă că de acum viața devine mult mai ușoară și plină de oportunități.

Poți avea ocazia să călătorești pentru distracție sau în interes de serviciu, iar luna aceasta aduce mai multă emoție decât de obicei. În plus, este foarte posibil ca cineva să îți deschidă o ușă importantă în carieră.

Aceste energii pozitive durează până în februarie, așa că orice proiect sau efort începi acum va căpăta mai multă forță pe măsură ce înaintezi.