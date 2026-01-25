Tranzit major: Neptun în Berbec aduce o săptămână norocoasă pentru 3 zodii

Trei zodii se bucură de o săptămână foarte norocoasă în perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2026, iar motivul este unul major din punct de vedere astrologic. Pe 26 ianuarie 2026, Neptun intră în Berbec, unul dintre cele mai profunde tranzite ale anului, care schimbă complet modul în care îți manifești dorințele și construiești viața la care visezi.

Pentru a profita din plin de această perioadă norocoasă, este esențial să fii dispus să-ți schimbi perspectiva. Renunță la ideea că „viața ta ideală” trebuie să arate într-un singur fel. Fii deschis la noi experiențe, la începuturi neașteptate și ai încredere că Universul îți pregătește mai mult decât poți anticipa acum.

Neptun guvernează visele, speranțele, intențiile și manifestarea, iar odată ajuns în Berbec, îți cere mai întâi să te înțelegi pe tine. Claritatea interioară este cheia acestei săptămâni: doar așa vei ști sigur că direcția în care îți investești energia face parte din destinul tău.

Leu: Posibilitățile sunt nelimitate

Neptun intră în Berbec luni, 26 ianuarie, deschizând pentru Lei o perioadă de noroc, sens și direcție clară. Berbecul guvernează zona ta de expansiune și oportunități, iar pe măsură ce Neptun va tranzita acest semn până în 2039, te poți aștepta la schimbări spectaculoase și șanse rare.

Este momentul să îți lărgești orizonturile și să analizezi unde te-ai subestimat până acum. Nu te limita și privește această etapă ca pe o invitație de a trăi viața care ți-a fost mereu destinată. Energia lui Neptun în Berbec te susține să fii clar în dorințe și curajos în acțiune.

Rezultatele nu vor întârzia să apară. Este o perioadă extrem de dinamică, așa că acționează în direcția a ceea ce îți dorești cu adevărat.

Gemeni: Acceptă procesul, chiar dacă pare imprevizibil

Gemenii se află într-una dintre cele mai norocoase etape ale anului 2026. Stelliumul din Vărsător te împinge spre experiențe noi, idei îndrăznețe și oportunități care altădată păreau imposibile. Ca semn de aer, această energie îți este familiară, dar cheia este să nu grăbești procesul.

Pe 27 ianuarie, Mercur se află în conjuncție cu Venus în Vărsător, un aspect extrem de favorabil care aduce oferte, vești bune, oportunități financiare și începuturi promițătoare. Comunicarea curge ușor, iar norocul vine prin oameni, discuții și propuneri neașteptate.

Evită să analizezi excesiv fiecare detaliu. Chiar dacă unele lucruri sau persoane ies din viața ta, ele fac loc pentru ceva mai potrivit. Acceptă ce pleacă și pregătește-te să primești ce urmează.

Berbec: Lasă loc schimbărilor radicale

Pentru Berbeci, săptămâna aduce provocări menite să declanșeze o trezire profundă. Pe 27 ianuarie, alinierea dintre Marte și Pluto în Vărsător îți testează planurile de viață, relațiile și aspirațiile cele mai mari.

Această energie poate aduce schimbări bruște: o ofertă neașteptată, încheierea unui capitol sau apariția unei conexiuni noi. Marte te motivează, iar Pluto acționează ca un catalizator al transformării.

Este esențial să nu te agăți de nimic din frică. Tot ce se întâmplă acum face parte din procesul tău de evoluție și creează spațiu pentru cele mai mari binecuvântări. Reflectează la ce te inspiră cu adevărat și îndrăznește să alegi un drum nou, chiar dacă nu știi exact unde te va duce.