Trei zodii incompatibile cu semnul Scorpionului

Oh, Scorpionii ! Nu poți trăi cu ei, dar nu poți trăi nici fără ei. Am dreptate ? Acest semn radiază o putere impenetrabilă. Chiar dacă am putea fi la nesfârșit fascinați, nu toată lumea se poate însă descurca cu ei, scrie elitedaily.com.

La urma urmei, aceștia sunt dominați de Pluto, planeta morților și stăpânul lumii interlope. Și, chiar dacă legătura lor intimă cu întunericul le-a conferit daruri de neînțeles, prezența lor este atât de intensă încât poate speria chiar și pe cei mai curajoși. Dar nu întotdeauna ciudățenia lor îi face greu de înțeles.

Cele mai puțin potrivite zodii pentru Scorpioni sunt Gemenii, Leul și Balanța. Deși aceste perechi pot fi dominate de conflicte și contradicții, există și posibilitatea să se înțeleagă. Adesea perechile astrologice considerate dificile pot crea legături deosebite. Este nevoie de multă muncă pentru a se construi o relație solidă, dar în cele din urmă va merita. Cheia succesului constă în aprecierea pe care aceste semne învață să și-a acorde reciproc. Deși procesul poate da naștere la nervi, este important să nu renunțați niciodată.

Gemeni

Ești chiar surprins că Gemenii și Scorpionul se amestecă ca uleiul și apa ? Aceste semne sunt diferite în nenumărate moduri. Scorpionul dorește o conexiune atât de profundă, încât simte ca și cum restul lumii dispare când sunt împreună cu partenerul. Gemenii, pe de altă parte, au o personalitate înrădăcinată în socializarea cu ceilalți. Natura posesivă a Scorpionului îi pot face pe Gemeni să se simtă sufocați, în timp ce volatilitatea Gemenilor poate lăsa Scorpionul nesigur.

În pofida incompatibilității dintre cei doi, conexiunea lor poate fi surprinzător de unică. Condus de Hades, Scorpionul trăiește în întuneric. Gemenii sunt dominație de Mercur (Hermes), planeta mesager. Conform mitologiei grecești, Hermes a fost singurul zeu căruia i s-a permis să viziteze lumea interlopă. Dacă există un semn care înțelege partea întunecată a unui Scorpion, aceasta este, cu siguranță, Gemenii.

Leu

Când un Scorpion și un Leu se află în aceeași cameră, intensitatea atinge cote înalte. Aceste două semne explodează în mod constant și, deși au atât de multă putere în comun, aceasta creează adesea un vârtej atunci când se combină. În timp ce Scorpionul curge cu apă fixă, Leul arde cu foc fix. Nu numai că elementele se sting reciproc, dar natura lor încăpățânată demonstrează că nu este niciodată o opțiune compromisul.

Cu toate acestea, atunci când găsesc modalitate de a-și lăsa deoparte diferențele, cei doi pot fi un duo dinamic. Imaginați-vă dacă întunericul cel mai întunecat și cea mai deschisă lumină și-au unit forțele ? Nimic nu-i va putea opri.

Balanța

La început, între o Balanță și un Scorpion poate fi dragoste la prima vedere. La urma urmei, Balanța radiază romantism și un Scorpion nu se poate abține să nu fie fascinat. Întunericul magnetic al Scorpionului atrage în egală măsură Balanța. Și, în timp ce Balanța este îndrăgostită de ideea de a fi „fericit pentru totdeauna”, Scorpionul vrea o pasiune profundă și fără echivoc. Cu toate acestea, potențialul lor pericol se află într-o diferență majoră: Scorpionul dorește adevărul urât, în timp ce Balanța ar prefera să danseze în jurul lui. Rezultatul ? Scorpionul ar putea găsi în cele din urmă Balanța superficială, în timp ce Balanța l-ar considera pe Scorpion copleșitor.

Dacă Balanța și Scorpionul găsesc o modalitate de a trece cu vederea defectele reciproce, poate rezulta o conexiune incredibilă. La sfârșitul zilei, găsirea iubirii adevărate este singurul lucru pe care îl doresc aceste semne zodiacale.