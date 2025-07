Viitorul destinației Mamaia-Constanța: o atracție ieftină și sigură 

România se bazează pe turiștii români, în proporție de 95%, în ultimii ani, iar reprezentanții mai multor patronate și Organizații de Management al Destinației se plâng de calitatea materialelor de promovare pe care le-a făcut Ministerul Turismului, al Dezvoltării sau al Economiei, în ultimii 30 de ani. Pentru a gestiona mai bine turismul, astfel încât să se aducă în România, pe litoral și în special la Mamaia și la Constanța, cât mai mulți turiști străini, unele patronate au cerut înființarea OMD-ului național și renunțarea la Ministerul Turismului, astfel încât destinația să fie promovată de profesioniști din mediul privat. Ar trebui să se facă și unele schimbări în legislație, ca să se poată ajunge la o astfel de performanță fără riscul de a interveni Curtea de Conturi, iar pentru asta ar fi nevoie de capital privat majoritar în cadrul OMD-ului, acum fiind în proporții egale parteneriatul public-privat. Hotelierii de la Constanța și Mamaia mizează pe turiștii din Asia, în special din China, dar și pe cei din Ucraina, către care strategia de promovare s-ar fi îndreptat deja, dacă nu ar fi fost actualul război.

Constanța are parte de o serie de investiții strategice în infrastructură, în educație, în domeniul sanitar și în turism, dar se așteaptă și o creștere a investițiilor private, din țară sau din străinătate, pentru a se putea crea cât mai multe locuri de muncă. Strategia de dezvoltare a Municipiului Constanța se bazează pe creștere economică și a nivelului de trai al populației, astfel încât să existe un mediu propice desfășurării activităților turistice.

Primarul Municipiului Constanța, Vergil Chițac, a participat, ieri, la conferința „Constanța, destinația viitorului”, din seria „România Inteligentă”, organizată de Antena3CNN și cotidianul Jurnalul, la Cazinoul din Constanța. Evenimentul a fost moderat de jurnalistul Adrian Ursu, fiind organizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța, Cazinoului din Constanța și Consiliului Județean Constanța, dedicat conectării liderilor din mediul de afaceri, autorităților locale și centrale, precum și experților din diverse domenii.

În cadrul evenimentului, edilul a explicat către ce se îndreaptă investițiile făcute de municipalitate, într-o strategie pe termen scurt, mediu și lung. Până la acest moment, 800 de milioane de euro însumează contractele municipalității pentru dezvoltare și promovare, centrate pe domeniile artei, culturii și educației, a explicat Vergil Chițac.

Cazinoul din Constanța, proaspăt renovat și redat publicului larg, după foarte mulți ani în care a stat în ruină, a devenit și un punct de reper al strategiei de dezvoltare și de promovare a destinației Mamaia-Constanța. Primarul Vergil Chițac a menționat cazinoul drept cel mai important punct strategic în viitorul promovării orașului și principala atracție pentru turiștii care se cazează la Mamaia, dar doresc să viziteze și Constanța, pentru a avea o experiență culturală ideală.

Primăria a trebuit să înființeze o societate comercială care să administreze cazinoul, după renovare. 235 de milioane de euro a costat renovarea, iar contribuția primăriei a fost de 15 milioane de lei în prima fază, pentru partea de infrastructură, apoi alte circa 15 milioane, inclusiv pentru amenajarea muzeului.

„Cazinoul nu este al primăriei, nici măcar al constănțenilor, ci al tuturor românilor. Acesta ar fi primul obiectiv pe care l-aș menționa, ca importanță. Din punct de vedere economic, suntem la începutul unei investiții uriașe”, a explicat primarul Chițac, subliniind nevoia de investiții private pentru crearea cât mai multor locuri de muncă bine plătite, în destinația turistică.

În urma unei astfel de investiții care deja a fost începută, peste 10 ani se vor crea 20.000 de locuri de muncă în oraș, iar la bugetul local vor veni 108 milioane de euro anual, numai din taxe și impozite, pe această investiție, calculându-se că se vor putea atrage peste 110.000 de vizitatori pe zi.

Se investește și în renovarea clădirilor de patrimoniu, pentru a se schimba complet imaginea orașului. „Zona veche a Constanței va deveni mai efervescentă, în sensul în care mulți privați care sunt proprietari ai unor clădiri istorice au început proiectele de reabilitare a acestora”, a mai explicat Vergil Chițac.

Se dezvoltă latura culturală, ca alternativă

Pe lângă turismul estival, strategia de dezvoltare și promovare presupune și o investiție puternică în turismul cultural care în vestul Europei a luat amploare. Turismul cultural poate fi atractiv tot timpul anului, astfel fiind foarte important pentru HoReCa. Strategia se bazează și pe multitudinea de confesiuni culturale și pe unicitatea acestei comuniuni din Dobrogea, unde nu există conflicte între etnii.

Primarul a mai explicat că acum trebuie să se repare principala greșeală care s-a făcut după anul 2000, când fabricile la care lucrau constănțenii au fost închise, ceea ce a generat șomajul de lungă durată și un număr mare de oameni care au coborât o treaptă socială, iar acum sunt în continuare asistați social. O mare parte din bugetul local merge către aceste victime ale dezindustrializării, pentru că nu s-a pus altceva în loc. Astăzi, tocmai de aceea, strategia de dezvoltare se bazează pe investiții în capacități de producție la nivel local, nu doar în turism. Iar pentru această componentă a strategiei sunt „curtați” investitorii privați, atât români, cât și străini.

Primarul se declară rezervat în privința viitorului, deși e optimist din perspectiva faptului că sunt proiecte în derulare. Rezervat este din perspectiva restricțiilor bugetare. „Cea mai mare îngrijorare a mea este cum să asigur banii necesari de la bugetul local pentru cofinanțarea proiectelor. Cele mai impredictibile sunt ajustările de prețuri, pentru că inflația crește de la momentul semnării proiectului până la finalizare”, a explicat Chițac.

Constanța investește numai anul acesta aproape 250 de milioane de lei până la finalul acestui an, în infrastructura școlară, inclusiv prin PNRR, pentru reabilitarea infrastructurii. „Este o investiție uriașă pe care o facem. Dar dacă vrei să vezi viitorul unei comunități, uită-te la școală”, a mai explicat edilul.

Întrebat ce vor găsi localnicii și vizitatorii în Constanța, la finalul mandatului său, Vergil Chițac a spus că vor fi mai multe bulevarde reabilitate, mai multe școli renovate, compania de transport va avea numai cu autobuze electrice, vor fi amenajate parcurile, iluminatul public va fi schimbat, nu se vor mai vedea cabluri, ci vor fi îngropate. De asemenea, vor fi mai multe spitale și secții ale acestora renovate. Va fi schimbată și rețeaua de apă-canal.

Patru piloni principali, la nivel județean

La nivel județean, există o strategie complexă de dezvoltare care include componenta turistică, dar nu este unică. „Suntem oameni cu experiență în administrația publică, dar și în privat. Am luat în calcul cei 4 piloni de dezvoltare: portul, energia – Constanța va deveni hub energetic la nivel european –, turismul și educația. Pe litoral avem o treime din spațiile de cazare din țară și zona este cel mai mare contributor la Produsul Intern Brut din sud-estul României. Am mai luat în calcul faptul că orice societate care vrea să se dezvolte are la bază sănătatea și educația. Investim în spitale și avem o colaborare foarte bună cu universitățile și cu Inspectoratul Școlar Constanța. Am intrat ca parteneri pentru construirea campusului universitar. Vrem să deschidem județul către investitori, iar pe partea de turism vrem să lucrăm mai mult și să promovăm, chiar dacă deja suntem deschiși 365 de zile pe an. Un alt avantaj este faptul că județul Constanța are aproape toate formele de turism și toate mijloacele de transport modern”, a explicat Răzvan Filipescu, vicepreședinte CJ Constanța, în cadrul aceleiași conferințe.

Județul Constanța nu are un singur OMD, ci 4: Mamaia-Constanța, Mangalia, Năvodari și OMD-ul județean, condus de Enache Bucovală, cunoscut hotelier și specialist în turism. Acesta spune că turistul trebuie să-și aleagă să fie parte din produsul turistic. „Noi trebuie să fim suficient de inteligenți, încât să reușim să prezentăm oferta, începând de la cetăți, patrimoniul cultural, rutele turistice ale județului Constanța - care până acum nu au fost foarte bine evidențiate. În noua strategie le avem foarte bine definite. Turismul ecumenic, la mănăstiri, cetățile în care CJ a investit sume considerabile și pot fi vizitate. Dar trebuie să facă parte dintr-un produs turistic integrat, inclusiv cu gastronomia și punctele gastronomice locale”, a explicat Bucovală.

Acesta a mai spus că din punct de vedere al serviciilor oferite de hotelieri s-a înregistrat o creștere constantă în ultimii ani, dar încă este nevoie de eforturi. „OMD-ul județean trebuie să vină cu un proiect unitar, să reunim toate OMD-urile și să avem o strategie comună. Prezentăm tot județul Constanța ca destinație turistică. Am avut deja două ediții ale evenimentului de deschidere a sezonului cu ANAT și a fost un real succes. Anul viitor vom avea și mai mulți agenți de turism care să promoveze litoralul”, a mai spus președintele OMD județean Constanța.

Gastronomia și multiculturalismul sunt atuuri

La eveniment a participat și președintele Comunității Elene „Elpis”, Anton Traian Antoniadis. Acesta a vorbit despre rolul minorităților în dezvoltarea turismului local, subliniind faptul că orașul are două atuuri majore: portul și turismul. „Când vorbim de turism, partea care ar putea să facă turismul mai fericit este că aveți minoritate greacă, aveți minoritate turcă, aveți minoritatea bulgară și așa mai departe. Toate minoritățile pe teritoriul Constanței de la care puteți să învățați. Grecii știu să facă turism. Merge lumea la bulgari, merge la turci, merge oriunde. Constanța poate să învețe din experiența lor. Ajutați-ne să vă ajutăm”, a explicat acesta.

Sfatul lui este următorul: „Învățați de la evrei. Evreul are o vorbă: decât să faci 5 lei pe săptămână, fă 1 leu pe zi. Săptămâna are 7 zile. Câștigi mult mai mult și în turism, și în orice afaceri ai face. Încearcă să câștigi prin rulaj. Sunt multe care se pot face, sunt multe care se pot face împreună. Din păcate, acest împreună cred că ar trebui să fie viitorul Constanței, pe orice parte. Împreună, ca oameni, împreună ca o comunitate”, a spus președintele comunității elene.

George Măndilă, președintele OMD Mamaia-Constanța, a precizat că sunt mai multe acțiuni în derulare, în acest moment. „Mamaia și Constanța reprezintă o destinație turistică integrată. Turiștii care vin la Mamaia trebuie să vadă și obiectivele turistice din Constanța. Chiar dacă se cazează la Mamaia, seara pot vizita zona istorică a Constanței, mai ales Cazinoul. Tehnologia, mass-media internațională, internetul în ansamblu au ajuns să modifice comportamentul turistului, în funcție de moda internațională. O poveste bine spusă atrage turiștii. Zona istorică are mai multe straturi. Există două obiective strategice: Mamaia pentru cazare și distracție, Constanța ca hub cultural. Rolul Constanței ar trebui să devină mai important. Cred că nu este doar opinia mea: Constanța se va dezvolta foarte mult pe baza capitalului privat”, a explicat Măndilă.

Întrebat fiind cum va fi destinația până în 2030, acesta a spus: „O destinație ieftină și sigură!”. Nu este doar un slogan, ci componenta de la care pleacă acum strategia de dezvoltare și de promovare a acestei destinații.

Ce fel de turiști va atrage destinația

Specialiștii în turism prezenți la eveniment au vorbit și despre viitor. Corina Martin, reprezentanta patronatului RESTO, a subliniat nevoia de a se înființa OMD-ul național în locul unui minister al Turismului, astfel încât promovarea să se facă de către specialiști. „La Constanța avem astăzi cel mai mare OMD din toată țara. Sunt cei care s-au luptat și pentru legislație. Începem să avem un produs turistic coerent care să fie administrat cum trebuie. Eu consider că împreună această echipă dezvoltă și promovează destinația turistică. România are 95% turiști români și suferă de lipsa de promovare, pentru că noi cheltuim cel mai mic buget la nivel european pentru promovare, 1,5 milioane de euro pe an, în timp ce Grecia alocă 50 de milioane de euro. România investește extrem de puțin nu doar în promovare, dar și în armonizarea strategiei. Noi vindem experiențe și despre acestea este vorba la nivel internațional. Începem să avem coerență, iar dialogul este din ce în ce mai consistent cu administrația locală. Vrem OMD național, nu mai vrem de mult timp minister. Ne dorim parteneriat public-privat. Este vorba despre managementul destinației România”, a explicat Corina Martin.

Acest OMD național ar trebui să se bazeze și pe 51% capital privat, ca să nu respecte regulile impuse de Curtea de Conturi, iar pentru a se putea face această modificare legislativă mai este nevoie de vot în Parlament. Cu 50% reprezentativitate stat-privat, în părți egale, legislația românească va duce la același rezultat pe care până acum l-a obținut și autoritatea statului – minister sau ANT – care s-a ocupat de promovare. Este vorba exact despre acele pliante care l-au speriat pe actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, până la refuzul său de a le mai plăti, deși fuseseră contractate de departamentul de Promovare al ministerului pe care îl conduce. OMD-ul național s-ar putea ocupa de această componentă de promovare a destinației România și ar putea face noul brand de țară, dar numai dacă regulile se schimbă fundamental.

Viitorul va aduce, din perspectiva hotelierilor prezenți la conferința de ieri, mai mulți turiști din Asia, în special chinezi. George Măndilă a recunoscut, pentru Jurnalul, că strategia Constanței ar fi trebuit să se bazeze pe atragerea turiștilor ucraineni, dar de când a început războiul în țara vecină nici măcar nu se poate investi într-o astfel de promovare, deși turiști din Ucraina sunt din ce în ce mai mulți, pe litoralul românesc.

Sebastian Pusnava, președintele patronatului „Marea”, a menționat Asia ca principal continent către care ar trebui să se îndrepte mesajele de promovare ale destinației, mai ales turiștii chinezi fiind publicul țintă vizat, pentru că acești turiști călătoresc foarte mult în Europa.

Cazinoul din Constanța a atras 65.000 de turiști în ultima lună și jumătate, de când a fost redeschis. Pe 15 august, de Sfânta Maria, cazinoul va sărbători 115 ani. Acum, cazinoul dezvoltă și o importantă latură de educație, prin mai multe proiecte care atrag tinerii. Una dintre temele propuse pentru studiu este „libertate versus extremism”, pentru că la cazinou au fost aduși deținuți politici, în timpul comunismului, la muncă silnică. O altă temă importantă este cea legată de comunitate și în dezvoltarea comunităților locale.

