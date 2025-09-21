Undă verde la fericire: 3 Zodii dau lovitura în săptămâna 22-28 Septembrie

Pe 22 septembrie, Soarele intră în Balanță, iar în aceeași zi Marte intră în Scorpion, aducând energie intensă, curaj și dorință de schimbare.

Această săptămână este despre a trăi autentic, despre a-ți lăsa adevărul interior să iasă la lumină și despre a face pașii necesari pentru a-ți transforma viața. Trigonul dintre Soarele în Balanță și Uranus retrograd în Gemeni din 23 septembrie aduce surprize și șanse de a-ți schimba direcția în moduri pozitive.

♓ Pești

Pești, în sfârșit norocul revine în viața ta. Pe 22 septembrie, Marte intră în Scorpion și îți activează zona norocului, a abundenței și a noilor începuturi.

Aceasta este o perioadă favorabilă pentru a călători, a începe un nou job, o afacere sau chiar o relație. Marte rămâne în Scorpion până pe 4 noiembrie, așa că nu lăsa această energie să treacă pe lângă tine. Este momentul să îți clarifici ce vrei cu adevărat și să treci la acțiune pentru a-ți construi viața visată.

♒ Vărsător

Vărsător, săptămâna aceasta ești chemat să te dedici lucrurilor care îți aprind sufletul. Sezonul Balanței îți aduce colaborări benefice și noi începuturi.

Nu încerca să faci totul singur – fie că este vorba de un prieten, un partener de afaceri sau persoana iubită, lucrează în echipă pentru a atrage succesul. Este un moment bun să ieși din zona de confort, să călătorești sau să încerci ceva complet nou. Ascultă-ți intuiția și discută-ți planurile cu cineva de încredere, pentru că împreună puteți transforma aceste idei într-o realitate plină de noroc.

♎ Balanță

Balanță, este momentul tău! Sezonul Balanței marchează o perioadă de reflecție și noi începuturi pentru tine. Este timpul să renunți la ceea ce te-a ținut pe loc în ultimul an și să te reconectezi cu ceea ce îți dorești cu adevărat.

Pe 23 septembrie, trigonul dintre Soarele din zodia ta și Uranus retrograd din Gemeni aduce surprize plăcute, șanse pentru aventuri noi și experiențe care te apropie de o viață mai autentică. Pune-te pe primul loc și ia decizii care îți onorează dorințele. Norocul vine atunci când alegi să îți trăiești viața așa cum simți.