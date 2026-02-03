Uranus revine în mers direct pe 3 februarie 2026 și schimbă viața a 4 zodii

Uranus a fost retrograd din 6 septembrie 2025, perioadă în care mulți dintre noi am trecut prin transformări interioare profunde.

Faza de retrogradare a lui Uranus aduce mai multă conștientizare de sine și ne ajută să înțelegem ce schimbări trebuie făcute înainte de a acționa în plan exterior. Deși uneori această perioadă vine cu rupturi — fie în relații, fie în carieră — scopul ei este eliberarea de ceea ce ne limitează.

Acum, odată ce Uranus își reia mersul direct, zodiile care au făcut munca interioară sunt pregătite să culeagă rezultatele: progres, libertate și noi oportunități.

Berbec

Pentru Berbec, Uranus a fost retrograd timp de aproximativ cinci luni în casa banilor și a valorii personale. Această perioadă poate să fi adus stagnări financiare, întârzieri într-un job sau îndoieli legate de propria valoare.

După 3 februarie, lucrurile încep să se clarifice. Îți privești stima de sine dintr-o perspectivă nouă, mai matură, iar bagajul emoțional începe să se dizolve. În plan financiar, apar oportunități de creștere a veniturilor sau vești bune legate de muncă. Viața chiar începe să se așeze într-o direcție mai bună.

Taur

Pentru tine, Taur, Uranus retrograd a activat casa identității personale, influențând direct felul în care te vezi și modul în care relaționezi cu partenerii. Odată cu revenirea în mers direct, tensiunile se diminuează, iar lucrurile încep să curgă mai natural.

Blocajele legate de valori, bani sau imagine personală se deblochează după 3 februarie. Ajustările interioare făcute în ultimele luni îți permit acum să faci salturi importante în lumea exterioară, mai ales în ceea ce privește limitele, așteptările și modul în care te afirmi în relații.

Balanță

Uranus retrograd în casa a opta a adus pentru Balanță transformări legate de bani comuni, datorii, intimitate și emoții intense. Poate că partenerul a trecut prin fluctuații financiare sau au existat schimbări importante în viața ta financiară.

După 3 februarie, situația începe să se stabilizeze. Dacă ai acumulat datorii, apar soluții concrete pentru a le gestiona. Dacă le-ai plătit deja, rezultatele devin vizibile. În plan personal, nevoia de libertate devine mai clară. Relațiile restrictive pot lua sfârșit, iar o nouă autenticitate îți permite să mergi mai departe cu mai multă ușurință.

Vărsător

Pentru Vărsător, Uranus retrograd a activat casa familiei și a fundamentelor vieții. În ultimele luni, este posibil să fi trecut prin schimbări legate de locuință, mutări, vânzări sau evenimente familiale importante.

Odată cu revenirea lui Uranus în mers direct, apar schimbări bruște, dar eliberatoare, în special în relațiile apropiate. Este un moment de reevaluare: unele legături se pot încheia, altele se pot transforma radical. Deoarece Uranus face aspect tensionat cu Soarele tău, pot apărea și schimbări de job sau direcție profesională.

Cheia este flexibilitatea. Deși surprizele nu dispar complet după 3 februarie, tu începi să integrezi mai bine tot ce s-a schimbat și să construiești o nouă stabilitate.