Ziua norocoasă a fiecărei zodii, în săptămâna 15 - 21 septembrie 2025

Odată cu începerea sezonului Balanței luni, 22 septembrie, vei avea oportunitatea de a-ți modifica gândirea, ceea ce te va ajuta să faci schimbările pe care ți le dorești în viața ta.

Balanța aduce o energie optimistă care îți permite să vezi posibilități în loc de restricții. Crede că poți realiza orice, astfel încât, pe măsură ce Marte intră în Scorpion, în aceeași zi, vei putea să treci la acțiune. Acesta este un moment pentru adevăr radical și a îmbrățișa transformarea, știind că este calea către cea mai grozavă viață a ta.

Energia sezonului Balanță va influența puternic săptămâna deoarece Soarele va face trigon retrograd cu Uranus în Gemeni și Pluto retrograd în Vărsător, pe 23 și 24 septembrie. Aceste tranzite îți reamintesc că nu trebuie să prezici rezultatul unei situații sau să știi toți pașii pentru a-ți da o șansă.

Schimbarea mentalității nu înseamnă doar optimism, ci și încredere în proces, care va fi mai ușor după ce ce Luna va trece în Săgetător, sâmbătă, 27 septembrie. Luna în Săgetător te conectează cu sinele tău superior și cu Universul. În această perioadă, îți va fi mai ușor să ai credință în proces și să ai încredere că este doar o chestiune de timp până când viața ta se va schimba în bine.

Berbec

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Berbec: Sâmbătă, 27 septembrie

Crede că orice este posibil. Sâmbătă, 27 septembrie, Luna va intra în Săgetător, deschizând o perioadă de gândire pozitivă și abundență. Săgetătorul evidențiază norocul în jurul noilor oportunități, aventuri și experiențe. Această energie te poate ajuta să-ți schimbi mentalitatea, astfel încât poți începe să observi cât de mult conspiră Universul în favoarea ta.

Deși acest tranzit va duce la acțiuni pozitive, nu simți că trebuie să faci ceva anume pentru a profita de acest lucru. Mai degrabă, cel mai bun lucru pe care îl poți face este să te concentrezi asupra gândurilor tale și să exersezi afirmații pozitive. Continuă să crezi că totul se întâmplă, în sfârșit, pentru tine.

Taur

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Taur: miercuri, 24 septembrie

Fă alegerea potrivită pentru tine. Soarele Balanței va intra în trigon retrograd cu Pluto în Vărsător miercuri, 24 septembrie, oferindu-ți o șansă de a-ți revitaliza cariera. Soarele Balanței te ajută să te concentrezi pe schimbările pozitive pe care le poți face, în timp ce Pluto retrograd aduce schimbări în cariera ta. Această energie poate indica pornirea unei afaceri de acasă sau căutarea unui loc de muncă la distanță.

Deși acest tranzit îți va schimba condițiile de muncă, este vorba și despre o viață mai bună. Doar pentru că ți-ai stabilit un obiectiv anterior nu înseamnă că trebuie să-l continui. Dacă munca de acasă te susține în a trăi viața pe care ți-o dorești, atunci asta este tot ce contează. Reține doar că, având Soarele în Balanță, va trebui să fii tu cel care caută această schimbare, pe măsură ce îți dai seama cât de important este să faci cea mai bună alegere pentru tine.

Gemeni

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Gemeni: luni, 22 septembrie

Dedică-te cultivării păcii. Ca Gemeni, ai tendința să preferi entuziasmul și schimbarea. Începând de luni, 22 septembrie, Soarele se va muta în Balanță, ajutându-te să te concentrezi pe stabilirea păcii în viața ta. Energia Balanței înseamnă relații pe termen lung, așa că romantismul poate juca un rol important în schimbările pe care vrei să le faci.

A fi împăcat cu tine însuți și cu viațata nu înseamnă neapărat că totul este perfect, dar înseamnă că ai recunoștință pentru proces și poți aprecia unde te afli în viața ta. Onorându-ți valorile și ceea ce contează cel mai mult pentru tine, poți simți în sfârșit că ești suficient, ceea ce este o parte cheie a stabilirii păcii.

Rac

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Rac: luni, 22 septembrie

Explorează ce rezonează cu sufletul tăuc. Marte este planeta acțiunii. Luni, 22 septembrie, Marte va intra în Scorpion, aprinzând dorința de fericire profundă a sufletului. Această căutare a fericirii va deveni obiectivul tău central în următoarele săptămâni.

Marte este o planetă impulsivă, așa că este important să te oprești și să reflectezi asupra a ceea ce îți aduce cu adevărat bucurie, înainte de a lua decizii pripite. În Scorpion, Marte caută să te facă să-ți îmbrățișezi autenticitatea și să cultivi o viață care să-ți aducă fericire. Deși viața ta romantică și cariera pot cunoaște creșteri pozitive în această perioadă, adevăratul scop este să fii îmbogățit de alegerile pe care le faci. Dacă ai vreodată dubii, întreabă-te dacă o alegere te apropie sau te îndepărtează de adevărata fericire și, dintr-o dată, răspunsul va deveni clar.

Leu

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Leu: Sâmbătă, 27 septembrie

Trebuie să te eliberezi. Doar pentru că un anumit stil de viață îi face pe alții fericiți nu înseamnă că trebuie să facă același lucru și pentru tine. Poți explora viața și descoperi ce rezonează cu adevărat cu sufletul tău. Încearcă să renunți la compararea cu ceilalți sau la sentimentul că trebuie să ții pasul cu status quo-ul, mai ales că Luna intră în Săgetător sâmbătă, 27 septembrie.

Luna îți guvernează sentimentele și bunăstarea emoțională, iar în Săgetător te ajută să te eliberezi de obligații și situații care îți epuizează sufletul. Acest lucru te poate ajuta să faci alegeri importante în zilele următoare cu privire la lucrurile în care îți canalizezi energia. Deși ai capacitatea de a-ți crea o viață autentică și frumoasă, trebuie mai întâi să te eliberezi de convingerea că viața ta a fost vreodată menită să arate ca a altcuiva.

Fecioară

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Fecioară: Marți, 23 septembrie

Pregătește-te să culegi roadele succesului tău. Marți, 23 septembrie, Soarele Balanței va intra în trigon cu Uranus retrograd în Gemeni, aducând bogăție financiară datorită succesului tău în carieră. În timp ce Uranus retrograd în Gemeni te ajută să faci schimbări semnificative în cariera ta, Soarele Balanței va aduce în sfârșit recompense financiare pentru acțiunile tale.

Această energie este una pentru care ai depus deja efort. Deși obiectivul a fost un loc de muncă mai bine plătit sau un salariu mai mare, trebuie să fii sigur că ești pregătit să îl primești, mai ales că s-ar putea să fii în atenția publicului sau într-un loc de recunoaștere. Ai căutat o carieră care nu doar îți aduce bani, ci servește cu adevărat unui scop mai înalt în viața ta. Nu intri doar într-o fază de bogăție mai mare, ci și de un sens mai mare.

Balanță

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Balanță: luni, 22 septembrie

E timpul să te sărbătorești. Sezonul Balanței începe luni, 22 septembrie, inaugurând un moment pentru a te sărbători pe tine și tot ceea ce ai realizat în ultimul an. În această perioadă îți vei sărbători ziua de naștere, împreună cu revenirea ta solară. Revenirea solară marchează revenirea Soarelui în același loc în care se afla în momentul nașterii tale.

Încearcă să profiți de această energie și să planifici ceva pentru a te sărbători. Fie că este vorba de o programare la spa sau de o escapadă de weekend, este important să nu te bazezi doar pe alții pentru a te sărbători, ci să recunoști că meriți propriul timp și atenție.Reflectă asupra a ceea ce ai învățat în ultimul an și stabilește-ți intenții pentru noul capitol care urmează. Ia ceea ce rezonează și lasă în urmă ceea ce nu e pentru tine. Anul trecut a fost în mare parte despre afirmarea puterii tale și despre a nu te mai sacrifica pentru alții, așa că lasă intențiile tale pentru noul an să reflecte acest lucru.

Scorpion

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Scorpion: Marți, 23 septembrie

Schimbarea perspectivei tale asupra vieții este primul pas către o schimbare mportantă. Ești semnul zodiacal al transformării, însă este ceva cu care nu te simți întotdeauna confortabil. Când ți se prezintă o oportunitate, mai întâi ai tendința să te gândești la ce ar putea merge prost sau ce vei pierde în acest proces. Însă este important să schimbi această perspectivă, astfel încât să poți profita de energie întrucât Soarele Balanței intră în trigon retrograd cu Uranus în Gemeni, marți, 23 septembrie.

Soarele Balanței îți amplifică intuiția, gândurile inconștiente și vindecarea, în timp ce Uranus în Gemeni aprinde dorința de schimbare în viața ta. Permite-ți privilegiul de a te răzgândi cu privire la un plan sau o situație importantă. Nu trebuie să continui pe această cale dacă nu mai rezonează cu tine deoarece acest lucru îți va permite să îmbrățișezi o oportunitate neașteptată care va apărea în zilele următoare.

Săgetător

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Săgetător: miercuri, 24 septembrie

Nu evita ceea ce te face să simți inconfortabil. Miercuri, 24 septembrie, Soarele Balanței va intra în trigon retrograd cu Pluto în Vărsător, aducând în discuție nevoia unei conversații importante în viața ta, posibil cu un iubit, un prieten sau un coleg de muncă. Pluto îți va cere să sapi adânc și să ai o conversație sinceră. Acesta este un pas crucial în procesul tău de a merge mai departe deoarece există ceva sau cineva din trecutul tău peste care nu ai reușit să treci.

Oricât de mult ți-ar plăcea să crezi că totul este în regulă, în cele mai liniștite momente ale tale ai fost bântuit de ceea ce a rămas nespus. Prin îmbrățișarea oportunității unei conversații în zilele următoare poți obține în sfârșit claritatea și încheierea de care ai nevoie din trecut, precum și o perspectivă asupra modului în care te poți îndrăgosti din nou de viața ta.

Capricorn

Poți realiza orice visez. Nu este surprinzător faptul că cariera este unul dintre cele mai importante aspecte ale vieții tale. Deși nu definește cine ești sau valoarea ta, ea este totuși o parte esențială a identității tale. Odată cu începerea sezonului Balanței luni, 22 septembrie, vei intra într-o perioadă activă și de succes în viața ta profesională. Balanța guvernează aspectele legate de carieră, în timp ce Soarele reprezintă acțiunea, norocul și noile oportunități.

În acest moment poate fi stresant să echilibrezi cariera cu viața personală, mai ales că Jupiter în Rac are impact asupra romantismului. Cu toate acestea, este perioada pentru care te-ai pregătit tot anul trecut, astfel încât să poți profita din plin de oportunitățile care ți se prezintă. Crede în capacitatea ta de a realiza orice visezi, inclusiv succesul în toate domeniile vieții tale.

Vărsător

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Vărsător: luni, 22 septembrie

Nu trebuie să stai undeva unde ai evoluat deja. Scorpionul îți guvernează cariera și, din această cauză ai tendința să schimbi locurile de muncă și cariera mai des decât majoritatea. Totuși, aceasta nu este o schimbare frivolă. Totul se datorează propriului tău proces intern de creștere.

Pe măsură ce Marte intră în Scorpion luni, 22 septembrie, până pe 4 noiembrie, te îndrepți către o perioadă aglomerată și transformatoare în cariera ta. Ai putea fi chemat să schimbi profesiile sau locurile de muncă. S-ar putea să decizi brusc să-ți schimbi specializarea sau să începi o nouă aventură în timpul liber. Acest aspect al schimbării și creșterii este necesar pentru a te simți conectat la viața ta. Transformarea este o parte cheie a succesului tău.

Pești

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Pești: Sâmbătă, 27 septembrie

Poți face față oricărui lucru. Deși s-ar putea să fii sătul să fii mereu atât de puternic, asta nu înseamnă că trebuie să accesezi întotdeauna această energie. Poți face față oricărui lucru care îți iese în cale cu putere, dar și cu grație și blândețe.

Luna se va schimba în Săgetător sâmbătă, 27 septembrie, creând un val de conștientizare emoțională cu privire la calea ta profesională. Această energie te poate ajuta să înțelegi ce lipsește în situația ta actuală sau să găsești o cale de urmat. Trebuie doar să te asiguri că nu îți ocolești sentimentele în acest proces. Luna în Săgetător înseamnă să simți o conexiune profundă cu munca pe care o faci. În această perioadă poți dobândi o energie mai blândă, care totuși poartă un sentiment de determinare. Refuză să accepți mai puțin decât meriți, inclusiv un loc de muncă care nu rezonează cu sufletul tău, potrivit yourtango.com.