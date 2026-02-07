Zodia ta are o zi norocoasă în săptămâna 9–15 februarie 2026

Cea mai importantă este intrarea lui Saturn în Berbec, vineri, 13 februarie, care deschide un nou capitol de viață, cu impact pe termen lung.

Saturn este planeta disciplinei, a lecțiilor karmice și a timpului divin. Nu oferă noroc „ușor”, dar răsplătește perseverența, munca asumată și deciziile mature. În această săptămână, fiecare zodie are o zi-cheie în care poate face un pas decisiv înainte — dacă este dispusă să investească în sine.

Berbec

Zi norocoasă: duminică, 15 februarie

Ascultă-ți intuiția. Luna se întâlnește cu Pluto în Vărsător, activând un moment de trezire profundă. Nu este vorba doar despre oportunități noi, ci despre o schimbare de mentalitate care îți poate transforma complet direcția de viață. Este în regulă să te răzgândești — mai ales dacă evoluezi.

Taur

Zi norocoasă: duminică, 15 februarie

Urmează-ți scopul, nu drumul bătătorit. Intuiția îți transmite un mesaj important despre menirea ta reală. Poate nu seamănă cu planurile inițiale, dar exact acolo se află succesul autentic. Ai șansa să înțelegi ce te împlinește cu adevărat, nu doar ce „funcționează”.

Gemeni

Zi norocoasă: marți, 10 februarie

Pregătește-te să primești. După ani de muncă intensă și reflecții profesionale, Venus intră în Pești și îți aduce recunoaștere, oportunități și recompense. Ai muncit suficient — acum este momentul să accepți succesul fără vinovăție.

Rac

Zi norocoasă: vineri, 13 februarie

Un nou început profesional. Saturn intră în Berbec și deschide o perioadă de doi ani în care cariera, statutul și recunoașterea publică devin prioritare. Nu te grăbi — succesul vine sigur, dar pas cu pas.

Leu

Zi norocoasă: luni, 9 februarie

Este timpul să renunți la ce nu mai rezonează cu tine. Ultimul Pătrar de Lună în Scorpion te ajută să eliberezi emoții vechi, atașamente sau situații care te țin pe loc. Fie că e vorba de casă, relații sau decizii personale, eliberarea îți deschide drumul.

Fecioară

Zi norocoasă: duminică, 15 februarie

Schimbarea nu este pierdere de control, ci evoluție. Energia Lunii și a lui Pluto îți arată ce trebuie ajustat în stilul tău de viață. Lasă loc și pentru variantele neplanificate — acolo se află surpriza bună.

Balanță

Zi norocoasă: luni, 9 februarie

Nu-ți mai ceda puterea. Este momentul să te desprinzi de oameni sau situații care te subestimează. Stabilirea limitelor clare îți aduce claritate, noroc și direcție. Tu decizi ce meriți.

Scorpion

Zi norocoasă: joi, 12 februarie

Acționează fără ezitare. Mercur se aliniază cu Nodul Nord în Pești și îți aduce o oportunitate legată de iubire, creativitate sau fericire personală. Spune „da” fără să analizezi excesiv — este un pas spre destin.

Săgetător

Zi norocoasă: vineri, 13 februarie

Visurile devin serioase. Saturn în Berbec te obligă să construiești pe termen lung — în dragoste, afaceri sau proiecte personale. Nu mai e vorba de aventură, ci de ce rămâne.

Capricorn

Zi norocoasă: joi, 12 februarie

Fii atent la mesajele primite. Poate fi un telefon, un e-mail sau o propunere neașteptată. Alinierea dintre Mercur și Nodul Nord aduce o șansă cu impact major. Răspunsul tău contează.

Vărsător

Zi norocoasă: luni, 9 februarie

Eliberează-te de frica de eșec. Luna în Scorpion te ajută să închizi un capitol mental și emoțional. Chiar dacă schimbarea nu este imediat vizibilă, decizia interioară este cheia succesului.

Pești

Zi norocoasă: luni, 9 februarie

Fără scuze. Energia Lunii în Scorpion îți cere să renunți la îndoială și autosabotaj. Ai un an extraordinar în față, dar trebuie să crezi în tine înainte de orice.