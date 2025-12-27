O zodie renaște în 2026: Un an plin de noroc și oportunități

Viața nu a fost ușoară pentru Berbeci încă de la începutul anului 2025. De la pierderea locului de muncă la tensiuni în relațiile lor, Berbecul a trecut prin toate. Din fericire, viața sa este pe cale să se întoarcă la 180 de grade în 2026.

2026 este anul strălucirii Berbecului

A-l avea pe Neptun cu un semn în spatele tău în ultimii 14 ani a fost deja tulburător. Apoi, a-l avea și pe Saturn în casa a 12-a a fost oarecum deprimant. Structura pe care o oferă Saturn nu a fost evidentă pentru mulți.

Și nu doar 2025 a fost dificil. Din 2023, Berbecul și-a deconstruit fundația în așteptarea unui nou ciclu saturnian. Din fericire, 2026 este anul lor deoarece o serie de planete trec prin zodia lor, ceea ce îi face personajele principale ale anului viitor.

Deoarece Saturn intră în Berbec, în 2026, s-ar putea să le obstrucționeze progresul din când în când. Fie că este vorba de stagnarea în carieră sau de relații care nu funcționează cu adevărat, s-ar putea simți ca și cum 2026 ar fi doar o repetare a anului 2025.

Însă un nou ciclu Marte-Saturn de peste doi ani începe în semnul lor, determinându-l pe Marte să acționeze împotriva a tot ceea ce le stă în cale. Berbecul va merge astfel mai departe cu responsabilitate. Va fi extrem de motivat dar și conștient de implicațiile pe termen lung ale oricărui lucru pe care îl începe.

Cu atâtea lucruri care se întâmplă, este normal să se simtă pierdut. Cu toate acestea, prezența lui Neptun în acest semn, îi poate ghida acțiunile și îl poate îndrepta spre un scop mai înalt. În plus, cu Jupiter, planeta norocului și a expansiunii, în casa a cincea în a doua jumătate a anului, ar putea exista multă creativitate

Așadar, fie că ești un Berbec care speră la oportunități de carieră mai bune sau la mai mult romantism, totul este posibil deoarece norocul este de partea ta în 2026. Atâta timp cât ești capabil să perseverezi și să rămâi ferm, orice provocări îți vor apărea te vor ghida, nu te vor împiedica, potrivit yourtango.com.

