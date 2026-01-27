Zodiile și arta iubirii: Cine creează povești de dragoste ca-n filme

Romantismul este caracterizat ca oportunitatea pentru două persoane de a-și exprima cele mai profunde sentimente unul pentru celălalt. A fi romantic nu este ușor, întrucât necesită vulnerabilitate. S-ar putea să te simți romantic doar atunci când împărtășești intimitate spirituală, mentală și emoțională cu cineva. Întrucât romantismul este o experiență profundă, dar misterioasă, te-ai putea întreba cum se leagă astrologia de natura ta romantică. Există câteva plasări în hărțile natale de luat în considerare pentru exprimarea ta romantică, în principal semnul lunar și planeta Venus.

Luna reprezintă exprimarea și procesarea ta emoțională, sugerând cât de vulnerabil te simți atunci când ești îndrăgostit. Lunile de foc (Berbec, Leu, Săgetător) sunt senzuale, pasionale și sincere, în timp ce lunile de aer (Balanță, Vărsător, Gemeni) sunt reci, calme și stăpâne pe sine. Lunile de apă (Rac, Scorpion, Pești) sunt grijulii, emoționale și melancolice, în timp ce lunile de pământ (Capricorn, Taur, Fecioară) sunt tenace, orientate spre rezultate și organice.

Dintre toate însă, lunile de apă sunt cele mai romantice, deoarece își pot exprima sentimentele de dragoste. Lunile de foc se află pe locul doi, dar pot șovăi atunci când o conexiune devine mai serioasă. Lunile de aer și de pământ pot avea dificultăți. Însă toate semnele lunare au potențialul de a fi romantice, doar că își vor exprima adorația în mod diferit.

În mod similar, Venus reprezintă romantismul întrucât se referă la dorințele și limbajele iubirii. Venus de Foc poate necesita spontaneitate și entuziasm într-o relație romantică, ceea ce s-ar putea manifesta prin timp de calitate și atingere fizică. Venus de Aer va avea nevoie de stimulare mentală și comunicare pentru a se simți iubită, deci cuvintele de afirmare și timpul de calitate sunt aliniate. Venus de Apă va trebui să se simtă în siguranță emoțională, așa că actele de serviciu și cuvintele de afirmare sunt potrivite.Venus de pe Pământ necesită stabilitate și încredere în romantism, așa că acestea pot necesita acte de servire și oferirea de cadouri.

Iată un clasament al zodiilor în funcție de cât de romantice sunt:

1. Pești

Romantismul tău va inspira poeți, muzicieni și artiști. Niciun alt semn zodiacal nu se apropie de romantismul tău. Energia ta neptuniană visătoare și perspectiva jupiteriană binevoitoare te ajută să crezi că orice este posibil în dragoste. Iar iubirea îți sporește creativitata. Există oare ceva mai romantic decât să-ți onorezi sentimentele într-un cântec de dragoste, un sonet sau o pictură?

2. Balanță

Romantismul ar trebui să fie reciproc și corect. Preferi armonia, calmul și dreptatea. Această dorință de egalitate se traduce în viața ta amoroasă. Percepția ta despre iubire și conexiune este onorabilă. Când te îndrăgostești ești conștient de schimbul de idei care permite romantismului să înflorească. Problemele inimii sunt pașnice. Ideea ta despre romantism este o relație complementară care se mândrește cu asemănarea și seninătatea deoarece dragostea ar trebui să amplifice frumusețea vieții tale.

3. Taur

Exprimarea laturii romantice este ușoară pentru tine. Deoarece ești sigur pe tine și stabil, știi că dragostea necesită timp. Ai răbdare să aștepți ca iubitul/iubita ta să fie pregătit/ă. A fi statornic/ă îți va calma și liniști partenerul/partenera. Nu va trebui niciodată să-și facă griji că vei pleca dintr-un capriciu sau atunci când lucrurile devin dificile. Construiești o conexiune durabilă care rezistă testului timpului, acesta fiind cel mai romantic lucru pe care și-l poate dori cineva.

4. Leu

Ești un Romeo. În timp ce alte semne zodiacale ar putea ezita în romantism, tu te ridici la înălțimea situației. Îndrăgostirea este o experiență cinematografică, și te poți baza pe tine să-ți joci rolul. Te poți bucura de manifestări mari de afecțiune, cum ar fi copleșirea partenerului/partenerei cu cadouri sau declarații de dragoste la apusul soarelui. A trăi visul unei povești romantice fulgerătoare este mai atrăgător decât a te îndrăgosti.

5. Rac

Percepția ta asupra romantismului este atemporală, iubitoare și conștiincioasă. Romantismul nu trebuie să fie o mare demonstrație de afecțiune. A fi atent și dulce poate fi cel mai romantic lucru pe care cineva îl poate face pentru iubitul/iubita sa. Îți exprimi natura romantică prin acte intenționate, gesturi gândite și o analiză atentă. A fi văzut înseamnă a fi iubit/iubită, iar tu știi asta mai bine decât oricine.

6. Scorpion

Este totul sau nimic. Nu percepi problemele inimii ca fiind ușoare și relaxate. Dragostea duce la o legătură profund romantică și intimă pe care o poți împărtăși doar cu sufletul tău pereche. Deși s-ar putea să nu te îndrăgostești des, ai potențialul de a fi profund devotat atunci când o faci. Energia ta romantică este doar pentru persoana foarte norocoasă și specială cu care ești destinat să-ți împarți viața.

7. Berbec

Cum poți menține scânteia vie? Îți place fiorul urmăririi. A curta un nou iubit/a poate fi distractiv pentru că este ceva ce nu ai mai făcut până acum. Dar odată ce te angajez, s-ar putea să nu te mai simți la fel de motivat să fii romantic. Concurența te poate ajuta să alimentezi pasiunea în relația ta. Provoacă-te să depășești fiecare gest romantic deoarece vei fi motivat să spargi plafoanele de sticlă în dragoste.

8. Săgetător

Pasiunea triumfă asupra romantismului. Nu există nimic mai măreț decât explorarea posibilității unui nou parteneriat. Fidel naturii tale de foc, iubești euforia de a urmări afecțiunea și devotamentul cuiva. Pari pasional și îndrăgostit pe măsură ce te îmbarci în această aventură romantică a vieții tale. Dar energia ta fierbinte și grea se diminuează atunci când călătoria ta amoroasă își pierde entuziasmul. Deși ai început puternic, energia ta romantică se clatină după ce vii, vezi și cucerești.

9. Gemeni

Poți sta liniștit suficient de mult timp pentru a fi romantic? Dragostea se simte mai mult ca un joc pentru tine. S-ar putea să-ți placă săcunoști persoana de care ești îndrăgostit, să împărtășești momente cu ea și să explorezi posibilitatea unui parteneriat. Dar ai tendința să dai greș în a fi romantic pentru că ești inconsecvent atunci când lucrurile devin serioase. Dragostea este trecătoare, așa că nu ești aplecat spre romantism și intimitate. Dimpotrivă, s-ar putea să-ți placă ideea, dar să-ți lipsească finalizarea.

10. Fecioară

Dragostea este un lucru pretențios și frivol. Ai tendința să pari castă, ceea ce ar putea explica ezitarea ta de a fi romantică. Vei face tot posibilul pentru persoana potrivită. Îsă gesturile tale romantice nu sunt deosebit de ardente. Ideea ta despre romantism este să cureți casa iubitului/iubitei tale, să-i împăturești rufele și să-i duci gunoiul. Deși ai intenții bune, limbajul iubirii tale este mai productiv și realist decât amoros.

11. Capricorn

Ești un profesionist în orice, cu excepția romantismului. A fi romantic poate părea rigid și stângaci deoarece ești un semn zodiacal serios de pământ căruia îi place să treacă la treabă. Deși s-ar putea să-ți dorești să fii copleșit/ă sau să vrei să faci ceva romantic pentru iubitul/iubita ta, natura ta restrictivă te-ar putea ține pe loc. Din păcate, firea ta stoică poate duce la oportunități ratate cu iubitul/iubita ta.

12. Vărsător

A arăta afecțiune, adorație și pasiune este străin pentru tine. Romantismul cere vulnerabilitate, ceva cu care te lupți. A-ți arăta ubirea te face să te simți prostuț și copilăresc. Va fi nevoie de cineva super special pentru ca tu să-ți lași garda jos. Chiar și atunci, gestul tău romantic ar putea fi oarecum detașat și neautentic deoarece nu este fidel cu cine ești, potrivit parade.com.