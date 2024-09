Apple a lansat noile sale telefoane care folosesc inteligenţa artificială

Butonul de control al camerei este inclus în toate cele patru versiuni ale noului iPhone 16. Dacă este apăsat o dată, se afişează ecranul de lansare a camerei. La a doua apăsare, va face o fotografie. Ideea este de a reproduce experienţa folosirii butonului declanşator de la aparatul foto digital cu reflexie cu un singur obiectiv (DSLR). Pe lângă fotografii şi înregistrări, pot fi schimbate alte setări folosind acest buton.



Versiunea iPhone 15 Pro are acum un ecran mai mare, între 6,3 şi 6,9 inci, în funcţie de model. Dar schimbări mai substanţiale vin de la actualizarea softului, în special instrumente care folosesc inteligenţa artificială (AI), numite Apple Intelligence. O versiune beta a acestei tehnologii va fi disponibilă de luna viitoare.



Preţul pentru iPhone 16 începe de la 799 dolari, în timp ce preţul pentru modelul Plus este de 899 dolari. iPhone 16 Pro costă 999 dolari, iar Pro Max costă 1.199 dolari. Precomenzile încep de vineri, telefoanele urmând să fie expediate din 20 septembrie.



De asemenea, Apple a prezentat modele actualizate de ceasuri inteligente Watches şi căşti AirPods. Noile Watch Series 10 au un preţ de pornire de 399 dolari, sunt mai subţiri şi au un ecran cu 30% mai mare decât precedentele ceasuri inteligente. Noul model AirPods 4 are un nou design, căştile fiind mai uşor de purtat şi având o acustică mai bună.



IPhone -urile au fost responsabile anul trecut pentru mai mult de jumătate din vânzările Apple, de 383 miliarde de dolari, iar noile dispozitive reprezintă o actualizare importantă pentru compania din California, care pariază pe AI pentru revitalizarea vânzărilor.

