Apple transformă Siri într-un chatbot AI. O schimbare majoră în strategia de inteligență artificială

Potrivit unui reportaj publicat de Bloomberg, semnat de jurnalistul Mark Gurman, compania din Cupertino intenționează să transforme Siri într-un chatbot AI, asemănător cu ChatGPT. Noua versiune a asistentului digital ar urma să fie integrată în iOS 27 și să fie prezentată oficial în cadrul conferinței WWDC din luna iunie.

Proiectul este cunoscut intern sub numele de cod „Campos” și va permite utilizatorilor să interacționeze cu Siri atât prin comenzi vocale, cât și prin text, o funcționalitate care apropie Apple de modelele avansate de inteligență artificială conversațională dezvoltate de rivali precum OpenAI sau Anthropic.

Transformarea Siri într-un chatbot AI reprezintă o schimbare notabilă de strategie. În trecut, vicepreședintele senior Apple, Craig Federighi, declara că nu își dorește ca Siri să devină un chatbot clasic, ci un instrument integrat natural în ecosistemul Apple. Cu toate acestea, presiunea tot mai mare exercitată de succesul altor chatboturi AI pare să fi determinat compania să își regândească abordarea.

Surse apropiate proiectului susțin că noul Siri va avea capabilități conversaționale avansate și va putea răspunde contextual, oferind o experiență mai apropiată de cea oferită de ChatGPT.

Decizia Apple vine și în contextul în care OpenAI plănuiește să intre pe piața hardware, un proiect condus de fostul șef de design Apple, Jony Ive. Această mișcare este percepută ca o amenințare directă la adresa dominației Apple în zona de dispozitive premium.

În plus, Apple a fost frecvent criticată pentru faptul că a rămas în urmă în cursa globală a inteligenței artificiale. Compania a amânat de mai multe ori lansarea unei versiuni „mai personalizate” de Siri și a testat, în ultimul an, soluții AI dezvoltate de OpenAI și Anthropic.

În cele din urmă, Apple a ales Google Gemini drept partener strategic pentru AI, o colaborare confirmată oficial la începutul acestei luni. Integrarea Gemini ar putea sta la baza noilor funcționalități ale Apple Siri chatbot AI, oferind puterea de procesare necesară pentru răspunsuri mai inteligente și mai rapide.

Dacă informațiile se confirmă, WWDC 2026 ar putea marca începutul unei noi ere pentru Siri și pentru strategia Apple în domeniul inteligenței artificiale.

